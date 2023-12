Euro 7 raggiunto l’accordo UE su limiti particolato: ora controllate pure le emissioni di pneumatici e freni

Nuovo Accordo UE su Euro 7: Verso una Riduzione delle Emissioni

Introduzione del Regolamento Euro 7 L’Unione Europea ha raggiunto un accordo sul nuovo regolamento Euro 7, stabilendo misure innovative per limitare le emissioni di particolato da pneumatici e freni e per migliorare la durata delle batterie. Questo passo rappresenta un importante progresso nella lotta contro l’inquinamento atmosferico.

Stabilimento dei Limiti per Auto e Furgoni Per le autovetture e i furgoni, l’accordo prevede il mantenimento dei limiti di emissione Euro 6. Questa decisione è cruciale per preservare la filiera automobilistica europea, equilibrando le necessità produttive con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Limiti Più Rigorosi per Autobus e Autocarri Gli autobus e gli autocarri affronteranno limiti più severi rispetto a quelli stabiliti in Euro VI. Questa misura è volta a ridurre ulteriormente l’impatto ambientale dei veicoli pesanti, rafforzando la lotta dell’UE contro l’inquinamento da trasporti.

Regolamentazione delle Emissioni da Frenata Il regolamento Euro 7 introduce per la prima volta limiti specifici alle emissioni di particelle dai freni, un aspetto cruciale, soprattutto per i veicoli elettrici. Questa misura mira a contrastare un tipo di inquinamento spesso trascurato.

Requisiti per la Durata delle Batterie L’accordo stabilisce requisiti minimi per la durata delle batterie nelle auto elettriche e ibride, assicurando una performance affidabile nel tempo. Questo rappresenta un importante passo avanti nel garantire l’efficienza e l’affidabilità dei veicoli elettrici.

Verso una Mobilità Sostenibile: L’Impatto dell’Accordo Euro 7

Soddisfazione del Ministro Urso La notizia dell’accordo è stata accolta con soddisfazione dal ministro Urso, sottolineando l’importanza di coniugare gli obiettivi di sostenibilità con le esigenze del tessuto produttivo, in particolare per il settore dell’automotive italiano.





Procedura e Applicazione dell’Accordo L’accordo ora deve essere formalmente approvato e adottato dalle istituzioni europee. Una volta in vigore, si applicherà dopo 30 mesi per le autovetture e i furgoni, e dopo 48 mesi per gli autobus e gli autocarri.