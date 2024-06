Come e dove richiedere i nuovi bonus per i veicolo ecologici: apre la nuova piattaforma online

Gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, inclusi auto elettriche e ibride, veicoli commerciali, moto e scooter, rappresentano una significativa opportunità per ridurre l’impatto ambientale e favorire la transizione verso una mobilità sostenibile. Apre la nuova piattaforma governativa del MISE dove iscriversi per richiedere i nuovi ecobonus in base alle propore esigenze ed ai fondi ancora disponibili. Questo articolo esplora in dettaglio le nuove misure e il loro impatto economico e ambientale oltre che alle modalità per la richiesta e l’ottenimento dell’Ecobonus.

Incentivi Governativi: Un Sostegno Cruciale per l’Industria dei Veicoli Elettrici

L’annuncio dei nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, comprendenti auto elettriche e ibride, nonché veicoli commerciali, moto e scooter, rappresenta un significativo passo avanti per l’industria automobilistica e per i consumatori. Questi incentivi, che possono arrivare fino a 13.750 euro, sono stati lungamente attesi sia dai consumatori che dai produttori di veicoli.

La loro implementazione promette di alleviare i costi elevati associati ai veicoli a basse emissioni, rendendo queste tecnologie più accessibili al pubblico generale e supportando al contempo la transizione verso una mobilità più sostenibile.

L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha frequentemente sottolineato l’importanza di tali incentivi, criticando il governo per non aver precedentemente fornito un sostegno adeguato al settore, specialmente in un momento in cui la competizione internazionale sta diventando sempre più intensa.

Secondo Tavares, l’adozione di veicoli elettrici è essenziale non solo per il rispetto degli impegni ambientali ma anche per mantenere la competitività dell’industria automobilistica italiana ed europea a livello globale.

Questi nuovi incentivi funzionano come sconti diretti sul prezzo di vendita del veicolo, variando in base alla situazione economica dell’acquirente, alla classe energetica del veicolo e all’eventuale rottamazione di un vecchio veicolo. Le richieste possono essere presentate esclusivamente dai concessionari e dai rivenditori autorizzati, attraverso il portale dedicato all’Ecobonus del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Questo processo riguarda gli acquisti effettuati dal 25 maggio al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento dei fondi disponibili, che ammontano a 1 miliardo di euro (950 milioni stanziati ora più un residuo di 50 milioni dallo scorso anno).

Un Supporto Economico per i Consumatori e le Aziende

Questi incentivi non sono solo più generosi rispetto al passato, ma sono anche accessibili a una gamma più ampia di acquirenti. Adesso, infatti, possono beneficiare degli incentivi anche le società e i liberi professionisti, non solo i privati.

Inoltre, gli incentivi non si limitano all’acquisto ma comprendono anche il leasing, una modalità sempre più popolare che consente di pagare un canone mensile per l’uso del veicolo, con la possibilità di riscattarlo al termine del contratto.

Per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro, i bonus sono particolarmente vantaggiosi, garantendo un sostegno maggiore rispetto al passato. Questo è un aspetto cruciale, poiché uno degli ostacoli principali all’adozione di veicoli elettrici è il loro costo iniziale più elevato rispetto ai veicoli a combustione interna.

Con incentivi che possono arrivare fino a 13.750 euro per le auto e fino a 18.000 euro per i veicoli commerciali, questi costi diventano molto più gestibili.

L’importo del contributo varia in base alla classe energetica del veicolo acquistato e alla situazione economica dell’acquirente. Ad esempio, per le auto, il contributo minimo è di 1.500 euro per chi acquista un veicolo di classe Euro 6 con emissioni tra i 61 e i 135 grammi di CO2 per chilometro, mentre il contributo massimo può raggiungere i 13.750 euro per chi ha un ISEE inferiore a 30.000 euro e acquista un veicolo con emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2 per chilometro, come una Fiat 500 elettrica, rottamando al contempo una vecchia auto fino a Euro 2.

La Distribuzione dei Fondi e l’Impulso alla Sostenibilità

I fondi stanziati per questi incentivi sono distribuiti in modo tale da coprire una vasta gamma di veicoli e situazioni di acquisto. Ad esempio, 402 milioni di euro sono destinati ai modelli con emissioni comprese tra 61 e 135 grammi di CO2 per chilometro, come le mild hybrid. Seguono 240 milioni per le auto elettriche (emissioni tra 0 e 20 grammi di CO2 per chilometro), 140 milioni per le ibride plug-in (emissioni tra 21 e 60 grammi di CO2 per chilometro) e 20 milioni per le auto usate. Per i motoveicoli, sono stati stanziati 32,5 milioni per quelli elettrici e 5 milioni per quelli a motore termico tradizionale.

Questi incentivi rappresentano una spinta significativa verso la sostenibilità, incentivando l’adozione di veicoli a basse emissioni che riducono l’impatto ambientale complessivo. Il settore dei veicoli commerciali, in particolare, beneficia di un’attenzione speciale, con fondi che variano da 1.000 a 18.000 euro a seconda delle caratteristiche del mezzo, con bonus maggiori per la rottamazione di veicoli più vecchi e meno efficienti. Questo è cruciale, considerando l’importanza dei veicoli commerciali nel sistema logistico e di distribuzione.

Un aspetto importante da considerare è che questi incentivi funzionano come una sorta di “click day”, dove chi inserisce la domanda per primo ne beneficia fino all’esaurimento dei fondi. Questo metodo, sebbene efficiente, richiede una pronta organizzazione da parte dei concessionari e dei rivenditori per garantire che i clienti possano accedere agli incentivi in tempo.

La disponibilità di incentivi variabili in base alla classe del veicolo e alla situazione economica dell’acquirente rappresenta un tentativo di bilanciare equità e efficienza. Mentre alcuni potrebbero criticare il sistema per essere troppo complicato o per favorire determinati gruppi rispetto ad altri, è innegabile che il suo scopo principale è promuovere una transizione verso una mobilità più sostenibile, riducendo al contempo le disuguaglianze economiche.

Questi incentivi rappresentano quindi una mossa strategica non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia, stimolando il mercato dei veicoli elettrici e ibridi e supportando la crescita di un settore che è destinato a giocare un ruolo chiave nel futuro della mobilità.

In sintesi, i nuovi incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni offrono un sostegno significativo per i consumatori e le aziende, rendendo più accessibili le tecnologie sostenibili e promuovendo una transizione verso una mobilità a basso impatto ambientale.

La distribuzione dei fondi e l’attenzione alle diverse categorie di veicoli riflettono un approccio bilanciato e inclusivo, volto a massimizzare l’adozione di veicoli ecologici.

Questo rappresenta non solo un passo avanti per l’ambiente, ma anche un impulso necessario per l’industria automobilistica italiana ed europea, che deve competere su scala globale in un mercato sempre più orientato alla sostenibilità. Con un’implementazione efficace e una corretta gestione delle richieste, questi incentivi possono davvero fare la differenza nel panorama della mobilità sostenibile.