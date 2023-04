Biden impone l’auto elettrica agli americani con una nuova legge federale EPA

Gli Stati Uniti hanno presentato una proposta di nuovi standard federali sulle emissioni dei veicoli, che mira a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre la dipendenza dal petrolio del paese. L’EPA (Environmental Protection Agency) ha stimato che il nuovo regolamento consentirà di evitare l’emissione di 10 miliardi di tonnellate di CO2, equivalenti a più del doppio delle emissioni totali degli Stati Uniti nel 2022. Inoltre, la proposta aiuterà il paese a ridurre la dipendenza dal petrolio, evitando l’importazione di 20 miliardi di barili.

La proposta riflette gli investimenti nella produzione di vetture ad emissioni zero e il numero crescente di stazioni di ricarica pubbliche in tutto il paese. Se approvati, i nuovi standard federali saranno validi per i nuovi modelli a partire dal 2027, con l’obiettivo di raggiungere il valore medio di 82 g/miglio di CO2 a livello di flotta. Ciò comporterà una diminuzione delle emissioni del 13% ogni anno a partire dal 2027, e ogni anno i limiti di emissione diventeranno sempre più severi.

La proposta si estende anche ai veicoli commerciali e ai mezzi pesanti. Tuttavia, l’EPA non può impedire la commercializzazione di auto endotermiche o obbligare i costruttori a vendere una certa quota di auto elettriche. Ciò nonostante, la proposta pone regole sulle emissioni così strette da rendere inevitabile un’adozione in massa di veicoli ad emissioni zero.

L’EPA stima che ci sarà una forte accelerazione verso le auto elettriche che permetteranno alle case automobilistiche di soddisfare i nuovi standard. Si stima che le auto elettriche potrebbero rappresentare il 67% di tutte le vendite di auto nel 2032, rispetto al 5,8% nel 2022. La proposta è stata accolta positivamente dalle associazioni ambientaliste, ma alcune pensano che si potesse fare ancora di più.

La proposta dei nuovi standard federali sulle emissioni dei veicoli degli Stati Uniti è stata presentata dall’amministrazione Biden-Harris. Michael S. Regan, amministratore dell’EPA, ha affermato che la proposta degli standard di inquinamento più ambiziosi di sempre per auto e camion risponde alla promessa dell’amministrazione Biden-Harris di proteggere le persone e il pianeta, garantendo riduzioni dell’inquinamento atmosferico e assicurando vantaggi economici significativi come la riduzione del consumo di carburante e della manutenzione costi per le famiglie.

L’introduzione di questi nuovi standard federali sulle emissioni dei veicoli in USA fa parte di un trend globale che vede molti paesi impegnati nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Il Regno Unito, ad esempio, ha recentemente annunciato la fine della vendita di veicoli a benzina e diesel entro il 2030.

In conclusione, la proposta della EPA di nuovi standard sulle emissioni dei veicoli è una mossa importante verso una mobilità più sostenibile negli Stati Uniti. La riduzione delle emissioni di CO2 consentirà di migliorare la qualità dell’aria, ridurre la dipendenza dal petrolio e accelerare la transizione verso veicoli ad emissioni zero come le auto elettriche.

La proposta, se approvata, avrà un impatto significativo sull’industria automobilistica americana, che dovrà adeguarsi ai nuovi standard e investire sempre di più nella produzione di veicoli ad emissioni zero. Tuttavia, l’impatto economico positivo che la proposta potrebbe avere per le famiglie americane, in termini di risparmi sui costi di carburante e manutenzione, potrebbe compensare gli eventuali costi aggiuntivi delle auto a emissioni zero.

È importante sottolineare che la proposta della EPA rappresenta solo una parte del puzzle nella lotta contro il cambiamento climatico. Altre politiche e iniziative dovranno essere adottate per ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra e mitigare i loro effetti sul pianeta.

In ogni caso, la proposta dei nuovi standard federali sulle emissioni dei veicoli negli Stati Uniti è un passo importante verso una mobilità più sostenibile e pulita, che avrà un impatto positivo sulla salute delle persone, l’ambiente e l’economia.