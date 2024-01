Audi Q8 e-tron Dakar la prova nel deserto: ecco perchè la sabbia non la ferma.

Edizione Speciale Audi Q8 e-tron Dakar: Una Sfida Fuoristrada Elettrizzante

Un’anteprima esclusiva dalla sabbia d’Arabia

Salalah, Oman – Nel cuore del deserto dell’Oman, l’Audi ha recentemente svelato una delle sue più audaci creazioni: la nuova Audi Q8 e-tron edition Dakar. Questo straordinario SUV elettrico è un’ode all’avventura fuoristrada e si ispira al celebre rally raid Dakar. Presentando una combinazione unica di stile, tecnologia e potenza elettrica, questa edizione speciale promette di ridefinire il concetto di guida su terreni accidentati. Nel corso di questa recensione, esploreremo le caratteristiche distintive della Q8 e-tron edition Dakar e il suo potenziale nel mondo delle avventure fuoristrada elettriche.

Il Richiamo dell’Azione Fuoristrada

La Q8 e-tron edition Dakar è destinata a catturare l’immaginazione di coloro che amano sfidare la natura selvaggia. Il suo design esterno è un’istantanea di avventura, con un assetto rialzato, pneumatici all-terrain General Grabber AT3 265/60 M+S su cerchi da 18″, e un robusto portapacchi sul tetto, con un borsone personalizzato e cinghie di fissaggio, in grado di sostenere fino a 40 chilogrammi di carico. Con la sua livrea speciale che richiama la RS Q e-tron da corsa, la Dakar edition è un’edizione limitata, disponibile solo in 99 esemplari.

Rispetto alla Q8 55 e-tron quattro da cui deriva, questa versione vanta un’incremento di altezza da terra di 65 millimetri e guadagna 39 millimetri in larghezza, grazie ai passaruota stile SQ8 e-tron. Queste modifiche, apparentemente piccole, si rivelano fondamentali quando ci si trova fuori strada o su terreni innevati. Il sistema di sospensioni pneumatiche regolabile contribuisce alla versatilità, permettendo di adattare l’altezza da terra in base alla velocità e alle condizioni stradali.

Un’Abitazione di Lusso per il Fuoristrada

L’interno della Q8 e-tron edition Dakar è altrettanto impressionante. Dotato di gruppi ottici Matrix Led, specchietti retrovisivi esterni virtuali, e un bagagliaio rivestito in materiale impermeabile “heavy duty”, questo SUV offre comfort e funzionalità superiori. Gli interni sono curati nei minimi dettagli con l’allestimento S Line, che include sedili sportivi rivestiti di microfibra sostenibile e pelle sintetica nera. Il volante sportivo multifunzione, il cielo nero, la pedaliera in acciaio inox e il bracciolo centrale contribuiscono a creare un ambiente di lusso. Gli inserti in alluminio spazzolato opaco, il battitacco con elementi in alluminio e la parte superiore del quadro strumenti rivestita di pelle sintetica nera completano l’aspetto interno. Il display del sistema operativo MMI fornisce informazioni dettagliate sugli angoli d’inclinazione del veicolo, utili per le avventure fuoristrada.

L’Esperienza di Guida Off-Road

Nel primo test della Q8 e-tron edition Dakar, abbiamo esplorato piste sabbiose, dune e terreni rocciosi. Nonostante non fosse un percorso estremo, il SUV si è dimostrato sorprendentemente competente sui terreni sconnessi. Il particolare disegno del battistrada dei pneumatici offre un’ottima trazione, mentre il sistema di controllo in discesa consente di affrontare terreni ripidi e accidentati in tutta sicurezza. La tranquillità dell’unità elettrica durante il fuoristrada aggiunge un tocco di magia all’esperienza, consentendo ai conducenti di immergersi completamente nella bellezza naturale circostante.

Prestazioni Elettriche Potenziate

La Q8 e-tron edition Dakar è alimentata da una batteria da 106 kWh, che alimenta due motori elettrici da 300 kW (408 CV) e 664 Nm di coppia massima. Questa potente combinazione permette al SUV di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,9 secondi e di raggiungere una velocità massima autolimitata di 200 km/h. L’autonomia è di 450 chilometri nel ciclo d’omologazione Wltp, rendendo questa edizione speciale perfetta per le avventure fuoristrada di lunga durata.

Ricarica Facile e Veloce

La Q8 e-tron edition Dakar è pronta per la ricarica in corrente alternata tramite presa Tipo 2 a 11 kW (con un caricatore di bordo da 22 kW come opzione) e in corrente continua fino a 170 kW. Inoltre, offre la possibilità di un sistema di riscaldamento potenziato della batteria, particolarmente utile in condizioni climatiche rigide. Questo sistema non solo migliora la ricarica ma contribuisce anche all’efficienza dell’impianto di climatizzazione interna.

In conclusione, l’Audi Q8 e-tron edition Dakar è un SUV elettrico straordinario che unisce l’emozione dell’avventura fuoristrada con la tecnologia elettrica avanzata. Con il suo design distintivo, interni lussuosi, capacità fuoristrada impressionanti e potenza elettrica eccezionale, questa edizione speciale rappresenta una svolta nella guida su terreni accidentati. La combinazione di prestazioni elettriche e versatilità fuoristradistica la rende una scelta affascinante per gli amanti dell’avventura elettrica.