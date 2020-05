Arriva lo e-scooter gonfiabile Poimo che rivoluziona la mobilità delle smart city

In poco più di un minuto, è possibile estrarre questo nuovo scooter gonfiabile leggero da una borsa, riempirlo di aria e quindi iniziare a guidare per strada. Poimo, abbreviazione di “mobilità portatile e gonfiabile”, è un prototipo attualmente in sviluppo presso l’Università di Tokyo, dove i ricercatori stanno ripensando a come la mobilità dell’ultimo miglio potrebbe funzionare. Funziona un po ‘come un giocattolo da piscina.

Mentre gli scooter elettrici condivisi sono proliferati, il loro modello di business è sembrato finanziariamente insostenibile e le valutazioni sono crollate .

(La crisi del coronavirus non ha aiutato, e le aziende di scooter Bird and Lime hanno recentemente tagliato centinaia di posti di lavoro dopo essere state costrette a staccare le flotte dalle strade.)

Mentre alcuni sostengono che le città dovrebbero aiutare a finanziare scooter condivisi come trasporto pubblico , i servizi dockless devono affrontare anche altri sfide, tra cui scooter disseminati sui marciapiedi della città.

Se gli scooter fossero entrambi economici e molto più portatili, avrebbe più senso per i pendolari possederli piuttosto che noleggiarli?

Il prototipo dei ricercatori di Tokyo utilizza poliuretano termoplastico, un tessuto di plastica resistente, cucito insieme all’interno in modo da gonfiarsi a forma di semplice bici in 71 secondi. Riempirlo di aria lo rende abbastanza forte da contenere un ciclista di 176 libbre.

Piccole ruote con motori si attaccano sul fondo, insieme a una batteria e un controller wireless. Una volta arrivato a destinazione, il tutto si sgonfia e può essere ripiegato e riposto in uno zaino. I ricercatori immaginano che i pendolari lo portino su un treno o un autobus e poi lo utilizzino per percorrere la distanza finale.

Il team sta ora modificando il design per renderlo più leggero e le ruote più resistenti per le strade sconnesse. Intendono anche testare uno degli altri vantaggi del progetto: in caso di incidente, il veicolo pieno d’aria potrebbe avere meno probabilità di ferire un pedone.