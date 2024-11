Mercatini natalizi solidali 2023: scopri eventi e iniziative da non perdere

Mercatini natalizi solidali: un ritorno atteso

La stagione natalizia torna a rallegrarci con i mercatini solidali, eventi che uniscono la tradizione del mercato di Natale e l’impegno sociale. Questo autunno-inverno, numerosi mercatini prenderanno vita in diverse città italiane, offrendo occasioni uniche per acquistare regali e sostenere cause benefiche. Inizieranno il 22 novembre e proseguiranno fino a dicembre, trasformando le festività in una vera celebrazione della generosità.

Fra le iniziative più significative spicca il Christmas Souk de l’Albereta, giunto alla sua ventesima edizione nel prestigioso resort di Franciacorta. Questo evento non solo rappresenta una tradizione consolidata, ma è anche un’importante piattaforma per il commercio locale e per la promozione del made in Italy. Le vendite non solo sosterranno le piccole aziende, ma serviranno anche a raccogliere fondi per importanti progetti di solidarietà.

Al di là dell’Albereta, città come Milano, Bologna, Roma e Napoli ospiteranno una varietà di mercatini, ognuno con un particolare focus sulle necessità della comunità locale. Ad esempio, il mercatino di CasAmica a Milano è un’iniziativa storica che dal 1986 fornisce accoglienza a pazienti e famiglie bisognose, mentre nei mercatini di Arché si mira a sostenere famiglie e bambini in difficoltà.

Questi mercatini non sono solo occasioni di shopping; rappresentano uno spazio per condividere storie, esperienze e un senso di comunità. Partecipando, si potrà contribuire attivamente a migliorare le vite di molte persone, rendendo questa stagione di festa un momento di riflessione e azione per il bene comune.

L’importanza del Christmas Souk de l’Albereta

Il Christmas Souk de l’Albereta è diventato un appuntamento irrinunciabile per gli amanti del Natale e della solidarietà. La sua ventennale presenza nel suggestivo contesto del resort Albereta, guidato da Carmen Moretti, testimonia non solo la sua riuscita organizzativa ma anche l’importanza che riveste per il territorio e la comunità locale. Francesco Moretti, il fondatore dell’evento, ha sempre visto nel Souk un modo per unire l’utile al dilettevole: nostalgia e innovazione convivono per creare un’esperienza di shopping unica in un ambiente festoso e accogliente.

Con oltre 60 boutique artigianali e ateliers presenti, il mercatino si propone come un vanto del made in Italy, vantando una selezione di prodotti di alta qualità. Non si tratta quindi solo di un’opportunità per acquistare regali natalizi, ma anche di supportare piccoli artigiani e imprenditori locali che dedicano passione e creatività al loro lavoro. Ogni acquisto contribuisce a garantire che queste realtà continuino a prosperare, offrendo prodotti davvero unici e rappresentativi delle tradizioni italiane.

Oltre al valore commerciale, il Christmas Souk si distingue per la sua concreta vocazione sociale. Parte dei profitti generati dall’evento sarà devoluta a The Circle Italia, una onlus che da anni si impegna a supportare le donne in difficoltà in tutto il paese. Il legame tra il mercatino e questa associazione non è solo simbolico: è un invito a partecipare attivamente a una causa giusta durante un periodo che è tradizionalmente associato alla generosità e alla condivisione.

In questo modo, il Christmas Souk non solo festeggia il Natale, ma diventa anche un catalizzatore di benevolenza e partecipazione sociale. Partecipando, i visitatori non solo porteranno a casa un pezzo dell’artigianato italiano, ma contribuiranno a scrivere storie di solidarietà, rendendo le festività non solo un momento di svago, ma anche di impegno verso il prossimo.

Attività e proposte durante il mercatino

Al Christmas Souk de l’Albereta, l’esperienza di shopping si fonde con una serie di attività significative che arricchiscono l’atmosfera festosa. Durante il fine settimana del 23 e 24 novembre, il resort si trasformerà in un vivace palcoscenico dedicato all’arte, alla gastronomia e alla creatività. Oltre a esplorare oltre 60 boutique artigianali, i visitatori potranno deliziarsi con una varie proposte gastronomiche pensate per il periodo natalizio.

Tra le specialità culinarie, spiccano panettone, mele caramellate, caldarroste e vin brulé, tutti preparati per evocare i sapori della tradizione. Non mancheranno, inoltre, due corner dedicati alla fonduta di formaggi e alla grigliata di carni, offrendo una pausa gustosa tra un acquisto e l’altro. La giornata del sabato si concluderà in modo conviviale con una spaghettata alle 22, creando un’opportunità per socializzare e condividere momenti di gioia.

La domenica, il mercatino offrirà un brunch a partire dalle 12, mentre per i più piccoli è previsto un laboratorio creativo condotto da Chiara Maci. Durante questo laboratorio, i partecipanti imparano a realizzare decorazioni natalizie utilizzando la tecnica del decoupage, incoraggiando la creatività e la partecipazione delle famiglie. Inoltre, si svolgerà una Chiacchierata in Cerchio moderata dalla presidentessa di The Circle Italia, Adelaide Corbetta, che coinvolgerà ospiti come Chiara Maci, Carmen Moretti e Valentina Moretti, creando un’opportunità per discussioni significative sulle problematiche sociali e sulla solidarietà.

Un aspetto distintivo di questo mercatino è la possibilità di partecipare a un’azione benefica attraverso l’acquisto di uno dei 300 biglietti “solo vincenti”. Questi biglietti offriranno l’opportunità di vincere premi come vini pregiati, profumi, voucher spa e soggiorni presso l’Albereta o all’Andana. Questo meccanismo non solo incrementa il coinvolgimento del pubblico, ma contribuisce direttamente al sostegno delle iniziative benefiche promosse dall’evento.

La missione di The Circle Italia

L’associazione The Circle Italia è un punto di riferimento fondamentale nel panorama della solidarietà femminile. Fondata nel 2008 su iniziativa di Annie Lennox, quest’organizzazione si è sempre dedicata alla difesa e alla promozione dei diritti delle donne a livello globale. La sua missione si articola nel contrasto alla violenza di genere e nel sostegno a situazioni di disagio e disuguaglianza che molte donne affrontano quotidianamente.

Dal 2010, The Circle ha esteso la sua attività anche in Italia, dove ha avviato numerose iniziative destinate a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini in difficoltà. Un aspetto distintivo dell’associazione è il suo operare in rete: si tratta di un gruppo di donne unite dalla volontà di sostenere e promuovere cause sociali attraverso la condivisione di esperienze e risorse. Le diverse campagne e progetti avviati da The Circle si concentrano non solo sulla sensibilizzazione, ma anche sulla raccolta di fondi destinati a sostenere iniziative locali.

Nel corso degli anni, l’associazione ha lanciato diverse attività, come Cerchi Anti Violenza, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere in collaborazione con la Polizia di Stato. Inoltre, il programma The Circle Over si impegna a raccogliere fondi per associazioni che si occupano di assistenza agli anziani, mentre il Nellie Award Italia celebra le giovani laureate e dottorate con l’intento di promuovere l’istruzione e il merito.

In questo contesto, la presenza di The Circle Italia al Christmas Souk de l’Albereta riveste un’importanza particolare. L’evento rappresenta non solo un’opportunità per raccogliere fondi, ma anche un’occasione per il pubblico di familiarizzarsi con i progetti portati avanti dall’associazione. Il corner informativo allestito all’interno del mercatino permetterà ai visitatori di scoprire in che modo possono contribuire attivamente, anche tramite azioni di volontariato, per sostenere la causa delle donne in difficoltà. Come sottolinea Adelaide Corbetta, presidentessa di The Circle Italia, “nel mercatino natalizio del ventennale, la Onlus sarà presente con un corner informativo che propone prodotti, idee e progetti che sostengono il cerchio della solidarietà”.

Altri mercatini di beneficenza in Italia

Durante lo stesso fine settimana del 22-24 novembre, si svolgeranno diverse altre iniziative di beneficenza in tutta Italia, ciascuna con l’obiettivo di sostenere cause locali e nazionali. A Milano, il mercatino solidale di CasAmica, che proseguirà fino al 16 dicembre, si svolgerà in più sedi, iniziando in via Sant’Achilleo 4. Qui sarà possibile acquistare prodotti di bellezza, vino, gastronomia e oggettistica, con il ricavato destinato a supportare l’importante attività dell’associazione, che dal 1986 offre accoglienza a pazienti e familiari in difficoltà.

A Milano, sempre nel medesimo fine settimana, ci sarà l’inizio dello shopping solidale per Archè, che si tiene presso l’Unione Femminile Nazionale in Corso di Porta Nuova 32. L’iniziativa avrà luogo fino al 1 dicembre e mira a raccogliere fondi per finanziare progetti di sostegno a famiglie e bambini in situazioni di disagio. Inoltre, dall’11 al 15 dicembre, l’Unione Femminile ospiterà una fiera enogastronomica a favore di Amnesty International, amplificando così l’impatto sociale di queste attività.

In parallelo, nella capitale, Roma ospiterà un mercatino solidale sempre a cura della Fondazione Arché, che si terrà in via Monte Pramaggiore 8 il 30 novembre e 1 dicembre, dedicato alla vendita di idee regalo per raccogliere fondi a favore di bambini e nuclei familiari bisognosi. Queste iniziative rappresentano non solo un’opportunità commerciale, ma anche un importante momento di incontro e condivisione per chi desidera contribuire attivamente al miglioramento della realtà sociale.

In un’altra parte d’Italia, a Brescia, si svolgerà il mercatino Merc’ANT presso Palazzo Fenaroli in via Pace 17, dedicato alla vendita di cosmetici, bigiotteria e articoli per la casa. Tutti i proventi saranno destinati a sostenere l’assistenza domiciliare per malati oncologici e le iniziative di prevenzione attuate dalla ANT. Inoltre, la stessa onlus sarà presente a Bologna con un mercatino dal 30 novembre al 3 dicembre, continuando così una tradizione di solidarietà e impegno sociale che dura da oltre 40 anni.

Infine, in Napoli, avrà luogo un mercatino artigianale in via D’Isernia 11, dove artigiani locali offriranno un’ampia gamma di prodotti. Parte del ricavato sarà destinato a sostenere il Progetto Itaca Napoli, un’iniziativa focalizzata sulla cura e prevenzione del disagio mentale, un problema sempre più evidente tra i giovani. Queste manifestazioni non solo celebrano lo spirito del Natale, ma forniscono anche un supporto tangibile a chi sta affrontando difficoltà, rendendo i mercatini una componente essenziale della vita cittadina durante le festività.