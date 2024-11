Kate Middleton e i cappotti iconici: omaggio al Remembrance Day 2023

Kate Middleton e il Remembrance Day

Kate Middleton partecipa regolarmente alle cerimonie del Remembrance Day dal 2011, anno del suo matrimonio con il Principe William. Questo significative evento commemorativo si svolge l’11 novembre per onorare i caduti delle guerre, un giorno che segna la fine della Prima guerra mondiale nel 1918. La Famiglia Reale si riunisce ogni anno al Royal Albert Hall per il Royal British Legion Festival of Remembrance, un tributo al sacrificio delle Forze Armate Britanniche e del Commonwealth. Il giorno seguente, durante la Domenica della Memoria, Kate è tradizionalmente presente al Cenotafio per una cerimonia di commemorazione. Nonostante le sfide affrontate, come nel caso della sua recente battaglia contro il cancro, la sua partecipazione a questi eventi storici è sempre stata considerata fondamentale. Quest’anno, la sua presenza non solo sottolinea il suo impegno verso la commemorazione, ma offre anche supporto al Re Carlo e alla Regina Consorte Camilla, attualmente in convalescenza.

Il dress code della Famiglia Reale

Nel corso delle cerimonie commemorative legate al Remembrance Day, la Famiglia Reale adotta un rigido dress code che riflette il profondo rispetto per i sacrifici dei caduti. La predominanza del nero è un elemento chiave: tutti i membri devono vestirsi a lutto, rispettando la solennità dell’occasione. Questo standard si applica sia al Royal Albert Hall, durante il Festival of Remembrance, sia nella cerimonia al Cenotafio. Un altro aspetto cruciale è l’uso della spilla a forma di papavero rosso, simbolo di commemorazione ampiamente riconosciuto. Lady Middleton, come gli altri, indossa sempre questo distintivo, rafforzando il messaggio di unità e ricordo. La scelta del colore nero e della spilla non è solo una questione di moda, ma rappresenta un forte segnale di rispetto, un elemento che Kate ritiene fondamentale per onorare le vite perdute.

I cappotti iconici di Kate

Nel corso degli anni, Kate Middleton ha affinato il suo stile durante le cerimonie del Remembrance Day, prediligendo cappotti eleganti e appropriati. La Principessa del Galles presenta una netta preferenza per i cappotti di Marchi come Catherine Walker e Alexander McQueen, che ha già indossato in diverse edizioni di questo evento. Questi marchi sono stati scelti da Kate nel 2023, 2022, 2020, 2019, e in altre edizioni passate, a testimonianza della sua costante ricerca di raffinatezza e sobrietà. La tradizione di riutilizzare i capi è molto presente nel suo guardaroba, il che rende plausibile che quest’anno possa tornare a indossare uno dei cappotti già presenti nella sua collezione.

Oltre ai brand sopra citati, Kate ha sperimentato anche altri stili. Nel 2017, ad esempio, scelse un cappotto di Dolce & Gabbana, mentre tra il 2011 e il 2016 fece affidamento su Diane Von Furstenburg. Ogni cappotto è selezionato non solo per l’aspetto estetico, ma anche per il suo significato durante una giornata di così grande importanza. Quando si tratta di cappelli, Lady Middleton ha sempre collaborato con stilisti di fama come Philip Treacy e Lock & Co., garantendo che ogni look sia sempre all’altezza dell’evento.

I gioielli e i dettagli del look di Kate

Durante le cerimonie commemorative, Kate Middleton presta particolare attenzione ai dettagli, in particolare ai gioielli che indossa, simboli di affetto e legami familiari. La scelta di questi accessori è spesso ispirata alla sua storia, riflettendo un profondo senso di continuità e rispetto. Nel 2022, ad esempio, ha indossato le perle appartenenti alla Regina Elisabetta II, scomparsa poco prima dell’evento, rendendo omaggio alla monarchia e alla sua lunga tradizione. Inoltre, Kate ha spesso scelto di indossare gioielli di Lady Diana, come orecchini e collane, sottolineando il forte legame con la sua defunta suocera.

In generale, il gusto di Kate per i gioielli si concentra su pezzi classici e raffinati. Predilige le perle e i diamanti, evitando generalmente pietre colorate. Tra i suoi accessori più iconici ci sono gli orecchini a forma di cavolfiore, che uniscono eleganza e sobrietà, perfetti per l’occasione. I dettagli del suo look non solo esprimono stile, ma raccontano storie familiari, rendendo ogni sua apparizione ancora più significativa nel contesto delle commemorazioni del Remembrance Day.