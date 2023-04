Washpass by Haier: arriva la prima lavatrice in Abbonamento alla Milano Design Week 2023

Haier presenta la sua ultima innovazione alla Milano Design Week 2023: Washpass, la prima lavatrice in abbonamento in Italia, che utilizza l’Intelligenza Artificiale e la Chimica Disaggregata per offrire un’esperienza di lavaggio sostenibile e professionale.

L’abbonamento può essere attivato online e comprende la fornitura di detergenti e ricambi necessari, l’assistenza e la manutenzione per tutta la durata della sottoscrizione. La macchina può essere gestita attraverso l’app hOn, che offre programmi di lavaggio personalizzati e suggerimenti per ottimizzare i costi energetici.

Haier si posiziona come leader del settore dei grandi elettrodomestici, proponendo innovazioni straordinarie e un nuovo modello di business esclusivo.

Haier porta Washpass alla Milano Design Week

Haier è il brand numero 1 al mondo nel settore dei grandi elettrodomestici e sarà protagonista della Milano Design Week 2023 con Washpass, la prima lavatrice in abbonamento in Italia che offre un’esperienza di lavaggio sostenibile e professionale. Il modello di business proposto da Haier rappresenta un salto innovativo senza precedenti, offrendo un livello di libertà assoluto al consumatore e minimizzando l’impatto ambientale.

Washpass: la lavatrice in abbonamento

Washpass rappresenta una nuova esperienza di lavaggio disponibile in abbonamento attivabile esclusivamente online, che permette di scegliere tra tre piani disponibili a seconda del numero di lavaggi desiderati. Una volta sottoscritto l’abbonamento, si riceve la lavatrice e la prima fornitura di Ingredienti Attivi direttamente a casa. Nell’abbonamento sono compresi i detergenti e le ricariche necessarie, che arriveranno presso il proprio domicilio. Washpass può essere gestita completamente dall’app hOn, la piattaforma digitale che guida gli elettrodomestici del Gruppo, che suggerisce i programmi più performanti rispetto alla tipologia di capi inseriti e programma l’avvio della macchina nel momento più opportuno rispetto ai costi dell’energia e al meteo.

Chimica Disaggregata

I detergenti creati da Nuncas, già inseriti nella macchina, sfruttano un processo denominato Chimica Disaggregata. Tutte le materie prime utilizzate nel settore detergenza sono state divise in quattro ingredienti principali che, ad ogni lavaggio, sono miscelati e dosati dal programma selezionato. Questo processo evita qualsiasi spreco di detergenti, acqua ed energia e consente di raggiungere prestazioni di lavaggio fino al 70%.

La connettività gioca un ruolo fondamentale per la sostenibilità

Il tema dell’edizione 2023 della Milano Design Week è il cambiamento attivo: We Can Be Heroes. In questo contesto, Haier si posiziona come un’azienda che mette la connettività e la tecnologia a completa disposizione delle persone per offrire servizi sempre più aderenti ai loro desideri e alle necessità dell’ambiente.

La tecnologia utilizzata da Washpass è in grado di rilevare la quantità di sporco e tessuti all’interno della macchina, offrendo un lavaggio personalizzato e ottimizzato per ogni tipo di carico. Inoltre, grazie alla connettività IoT (Internet of Things), la lavatrice è in grado di comunicare con altri dispositivi elettronici, come lo smartphone, per offrire un’esperienza ancora più personalizzata e confortevole.

La masterclass con Atena Manca e lo Speaker Jody Cecchetto, in programma venerdì 21 aprile, fornirà ulteriori dettagli su come la connettività giochi un ruolo fondamentale per la sostenibilità, e come Washpass sia in grado di raggiungere performance di lavaggio così elevate grazie all’intelligenza artificiale e alla chimica disaggregata.

La presenza di Haier alla Milano Design Week 2023 è un ulteriore segno dell’impegno del brand verso la sostenibilità e l’innovazione. Il Gruppo Haier è da sempre impegnato nella ricerca di soluzioni eco-sostenibili e nell’utilizzo di tecnologie avanzate per migliorare la qualità della vita delle persone.

La lavatrice in abbonamento Washpass è solo l’ultimo esempio di come Haier stia rivoluzionando il mondo dei grandi elettrodomestici, offrendo soluzioni sempre più personalizzate e innovative. Grazie alla connettività e all’intelligenza artificiale, i prodotti Haier sono in grado di offrire prestazioni superiori, ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza energetica.

Ma non è solo una questione di prodotto: Haier si impegna anche a ridurre l’impatto ambientale dei propri processi produttivi e logistici, adottando pratiche sostenibili e utilizzando fonti di energia rinnovabile.

In definitiva, la presenza di Washpass alla Milano Design Week 2023 è un segnale forte del cambiamento in atto nel settore dei grandi elettrodomestici, dove la sostenibilità e l’innovazione stanno diventando sempre più importanti. Grazie alla sua tecnologia avanzata, Washpass rappresenta una soluzione concreta per chi vuole unire prestazioni elevate, rispetto dell’ambiente e comodità d’uso.

Inoltre, la scelta di Haier di presentare Washpass alla Milano Design Week 2023 conferma l’importanza crescente del design nell’ambito dei grandi elettrodomestici. Non si tratta più solo di funzionalità e prestazioni, ma anche di estetica e di integrazione nell’ambiente domestico. E Haier, con la sua attenzione al design e all’esperienza d’uso, è un leader indiscusso in questo ambito.

In conclusione, Washpass è un prodotto rivoluzionario che rappresenta il futuro dei grandi elettrodomestici. Grazie alla sua tecnologia avanzata, alla connettività e all’intelligenza artificiale, è in grado di offrire prestazioni elevate, rispetto dell’ambiente e comodità d’uso. La presenza di Haier alla Milano Design Week 2023 con Washpass conferma l’impegno del brand verso la sostenibilità e l’innovazione, e la sua attenzione al design e all’esperienza d’uso lo rendono un leader indiscusso nel settore dei grandi elettrodomestici.