Healthcare un nuovo salto in avanti

Si parla sempre più spesso di digitale in molti settori. Inizia ad essere chiaro a tutti che per digitalizzare una qualsiasi azienda bisogna digitalizzare prima il proprio cervello.

Il cambiamento della mentalità è fondamentale altrimenti rischiamo di assistere, come molto spesso capita, all’analogizzazione del digitale.

In medicina sta accadendo quello che viene definito il salto quantico.

Tutti aspettano la medicina personalizzata perché dentro siamo fatti come fuori, siamo tutti diversi. Per avere tutti i dati personalizzati bisogna scendere alla medicina molecolare.

Non solo DNA.

Metabolomica e microbiota sono le nuove frontiere. Molti medici non conoscono neanche la loro esistenza perché sono discipline nuove dove servono tecnologie avanzatissime con ampi gruppi multidisciplinari di medici per compilare un referto.

Anche le cliniche più grandi non hanno sufficienti tecnologie e competenze, solo ambiti di ricerca universitari.

Una grande mole di dati, il celeberrimo BIG DATA, serve ripensare interamente il concept della cartella clinica. Adesso le informazioni non possono essere più accumulate una sull’altra ma devono essere dati che permettono studi e analisi continuativi.

Nasce il gemello digitale nella sanità.

Il gemello digitale è una rappresentazione complessa di noi stessi. Il gemello digitale è connesso a noi tramite device di ultima generazione come smartwatch, bilance o plantari bluetooth.

Il gemello digitale non solo raccoglie dati ma li raffronta con il nostro stile di vita quotidiano.

Cambierà ogni cosa.

L’aumento della temperatura può avere molteplici significati, ma abbinato ad una certa curva sull’elettrocardiogramma indica precisamente la presenza di un virus. Analisi che oggi sono possibili da fare a casa, anzi ovunque ti trovi basta che hai il device nella tua borsa.

Un utilizzo pratico del 5G, aggiornare in tempo reale il gemello digitale e permettere a più intelligenze artificiali di tracciare possibili diagnosi all’istante. Il gemello digitale cambierà tutta la medicina nei prossimi decenni.

Il gemello digitale sopravvive al corpo. Se un nipote ha qualche sindrome strana si può analizzare come è partita e perché studiando il gemello digitale del nonno. Nessuno ha ben compreso che la medicina molecolare lavorando sulle discendenze moltiplica la sua visione.

Se un’analisi del DNA permette una visione straordinaria, un’analisi del DNA nell’accoppiata madre-figlia la visione straordinaria viene moltiplicata per 10. L’interazione di più dati fornirà nuove risposte che oggi non conosciamo.

Il trial clinico è quando più medici si mettono d’accordo per fare uno studio su più pazienti. Si decide cosa cercare e cosa potenzialmente “chiedere” ai pazienti. Con il gemello digitale si fornisce il data-set delle domande e si ricevono le risposte automaticamente in meno di 5 minuti.

Senza che la nostra clinica, siamo gli unici al mondo ad usare questa tecnologia come clinica, condivida, copi o faccia accedere in alcun modo qualcuno ai dati dei singoli pazienti. Significa la possibilità di fare decine di trial clinici al giorno.

Significa far schizzare in avanti di decenni la ricerca scientifica. Significa per i nostri pazienti di ricevere aggiornamenti di nuove ricerche settimanalmente.

Cambierà tutto.

Saremo tutti più sani grazie alla medicina digitale e al gemello digitale. Un perfetto gemello digitale costa centinaia di migliaia di dollari. Ma esiste un segreto tra i più segreti per rimanere sani e lucidi fino alla fine, bisogna fare 10.000 passi al giorno.

La cosa più divertente è che il tuo smartwatch già li conta e li manda al produttore del tuo smartwatch. Apple, Samsung e Huawei possiedono legalmente già un tuo piccolo gemello digitale e lo studiano.

Per esempio se tieni il volume alto sopra i 90 Db Apple ti abbassa il volume automaticamente. Dal gemello digitale loro sanno che sopra i 90Db potrebbero esserci danni all’orecchio. Adesso Apple, in questo momento, sta studiando quante persone passano quanto tempo con rumori ambientali sopra i 90 Db.

Il microfono è sempre acceso e registra la quantità di rumore in cui ci troviamo.

Non ti arrabbiare, fa male, piuttosto alzati dalla sedia e inizia a fare i 10.000 passi al giorno per curare: insonnia, depressione, cuore, peso, pavimento pelvico, Alzheimer, malattie neurodegenerative in genere, pressione alta, diabete e tante altre ancora più di quanta tu possa immaginare.

Soprattutto tu uomo digitale che passi ore con il culo ben schiacciato sulla poltrona ergonomica: alzati e cammina. Costruisci il tuo piccolo gemello digitale dentro il tuo smartwatch grazie all APP salute che è già dentro e sta già contando passi e scale.

Sergio d’Arpa

L’uomo dei 10.000 passi

Fondatore di Klinik Sankt Moritz