Ai tuoi dispositivi smart ci pensa la nuova offerta Internet ho. Things

Grazie alle scoperte tecnologiche e agli sviluppi sempre più rapidi dei dispositivi, il futuro è ogni giorno maggiormente alla portata di tutti. Chi possiede dei dispositivi o degli elettrodomestici smart può avere bisogno di SIM apposite da poter utilizzare anche nel caso dei sistemi di allarme o dei tracker GPS. È proprio a questo che ha pensato la compagnia ho., che propone la sua nuova tariffa Internet ho. Things. Vediamo insieme di che si tratta e come attivarla facilmente.

Internet ho. Things: cosa comprende l’offerta?

Nella giungla di piani tariffari proposti dalle compagnie telefoniche e dai provider di connessioni ad internet, non sempre è facile fare chiarezza. Questo perché, da quando c’è il mercato libero, bisogna capire quale sia l’offerta più appropriata alle esigenze di ogni individuo o nucleo abitativo. Per ovviare al problema è nata la tariffa Internet ho. Things, pensata appositamente per i dispositivi smart che hanno bisogno di essere connessi ad internet attraverso una SIM dedicata. L’offerta, che ha un costo mensile di 2,99 € al mese, include non solo 500 Mb, utili per la navigazione online, ma anche 50 minuti per le chiamate nazionali, sia su reti mobili che fisse, oltre a 500 SMS.

Ci sono alcuni costi iniziali che servono per attivare la SIM, che si può ricevere direttamente a casa senza dover pagare la spedizione, dal momento che è gratuita. Per quanto riguarda l’attivazione, invece, il prezzo è di 9,00 € e va pagato solamente una volta, così come succede per la SIM, che vale 0,99 €. L’offerta di attivazione comprende anche una ricarica iniziale di 3,00 € dai quali verrà scalato il primo mese della tariffa. Tutto ciò significa che il costo iniziale totale ammonta a 12,99 €, ma anche che da lì in poi non si dovrà spendere più di 2,99 € al mese.

Come si attiva Internet ho. Things?

L’offerta Internet ho. Things è dedicata sia ai nuovi clienti sia a chi ha già una o più linee attive con la compagnia. Per poter attivare il pacchetto è sufficiente andare direttamente sul sito web ho-mobile.it, senza bisogno di uscire di casa. Infatti in pochi minuti, ovvero meno di cinque, è possibile prenotare la SIM che verrà spedita all’indirizzo desiderato ed è anche utilizzabile su tutti i dispositivi smart. Questo include sia quelli presenti nell’abitazione sia, eventualmente, quelli che si ha sul posto di lavoro.

Una volta ricevuta, la SIM deve essere attivata. Per farlo basta scaricare l’app ho. e farsi un video selfie, in modo estremamente semplice e immediato. Ma per chi preferisce evitare i pagamenti online e le spedizioni, ho. offre la possibilità di prenotare il ritiro ed effettuare il pagamento in edicola, dove si può ricevere una SIM già attiva e pronta per essere inserita nel dispositivo designato. Va inoltre ricordato che sono disponibili tre formati diversi, ovvero quello standard, il micro e il nano, così da permettere di adattare la SIM a tutti gli elettrodomestici e gli accessori smart disponibili sul mercato.