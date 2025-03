Investimento digitale. TPPay e Tech4finance annunciano una collaborazione strategica

Gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL) sono soggetti autorizzati a emettere moneta elettronica e sono regolati dalla Banca d’Italia, in conformità con la normativa europea e nazionale.

TPPay, innovativo Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) e Tech4finance con la soluzione CrowdCore, leader del mercato italiano del Crowdinvesting, annunciano una collaborazione strategica che promette di ridefinire l’esperienza di investimento digitale.

La moneta elettronica è un valore monetario memorizzato elettronicamente su un dispositivo (come una carta prepagata) o in un sistema informatico, accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’emittente. Gli IMEL operano secondo la Direttiva 2009/110/CE (modificata dalla Direttiva (UE) 2015/2366 – PSD2) e il D.Lgs. 45/2012, che ha recepito la direttiva europea in Italia.

Gli IMEL per ottenere l’autorizzazione dalla Banca d’Italia, devono possedere un capitale iniziale di almeno 350.000 euro, un assetto organizzativo e di governance adeguato e meccanismi di gestione dei rischi e di protezione dei fondi dei clienti. Oltre all’emissione di moneta elettronica, gli IMEL possono offrire altri servizi finanziari compatibili come servizi di pagamento (ad es. bonifici e pagamenti con carta) ed emissione di strumenti di pagamento.

La partnership TPPay e Tech4finance

La partnership mira a semplificare la gestione di piattaforme per il Crowdfunding, garantendo massima conformità con la nuova normativa europea e offrendo strumenti tecnologici avanzati per rendere il processo più sicuro ed efficiente.

“Per Tech4finance è una partnership strategica che consente di integrare nella propria infrastruttura SaaS un Istituto di Pagamento Italiano, regolato da Banca d’Italia e di offrire una alternativa ad un mercato che fino ad oggi è sempre stato presidiato da operatori esteri” ha dichiarato Gianmario Colafati, AD di Tech4Finance “Con CrowdCore, oltre ad essere abilitatori tecnologici leader nel mercato del Crowdinvesting, siamo sempre attenti alle novità e alle innovazioni con l’ambizione di offrire ai nostri clienti un’infrastruttura di grande qualità e sempre aggiornata”.

TPPay, già nota per il suo modello IMEL-as-a-Service, si conferma un partner ideale per supportare le imprese nella gestione dei flussi finanziari con elevati standard di sicurezza e conformità normativa.

“Lavorare con un leader come CrowdCore è un’opportunità straordinaria per portare i nostri servizi a un livello superiore,” commenta Alfonso Catone, Chief Commercial Officer di TPPay. “Questa partnership rappresenta un cambio di passo per il mercato del Crowdfunding, rendendo finalmente possibile la collaborazione con un PSP italiano con i relativi vantaggi. Grazie a questa partnership, la tecnologia diventa il cuore pulsante di un’esperienza utente semplice, sicura e conforme.”

La collaborazione tra TPPay e CrowdCore rappresenta un progresso significativo per il settore del Crowdinvesting, favorendo lo sviluppo di un mercato sempre più innovativo, trasparente e dinamico.

CrowdCore è l’infrastruttura tecnologica di Tech4finance per la realizzazione di piattaforme personalizzate di Equity e Lending Crowdfunding con un alto profilo di qualità, sicurezza e funzionalità avanzate per un mercato innovativo e in continua trasformazione come quello del Crowdinvesting. Una soluzione Software As A Service scalabile, facile da gestire ed in compliance con la nuova normativa ECSP.

www.crowdcore.it | info@crowdcore.it

TPPay è un Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) regolarmente autorizzato dalla Banca d’Italia, specializzato nell’emissione, gestione e distribuzione di moneta elettronica. TPPay è una società del gruppo TAS, azienda ICT leader nella fornitura di soluzioni e servizi specialistici per la gestione dei sistemi di pagamento, della monetica e dei mercati finanziari che serve le più importanti banche commerciali e centrali in Italia ed Europa, i maggiori centri di servizi finanziari e alcuni tra i principali broker dealer della classifica Fortune Global 500.

www.tppay.it | media@tasgroup.eu

