Il prof. Beppe Scienza espone le sue critiche al sistema delle polizze vita come risparmio. Una stortura. Webinar gratuito il 30 ottobre

“Polizze vita per investire i risparmi” Una stortura. Il webinar gratuito si terrà online su Youtube: mercoledì 30 ottobre 2024 dalle 18:30 alle 20:00



Il matematico Beppe Scienza esporrà le sue considerazioni su quella che ritiene una delle peggiori storture del risparmio in Italia: falsi consulenti finanziari propongono polizze assicurative a chi ha soldi da investire. Tali polizze, dette anche finanziarie, di assicurativo hanno solo la veste.

I temi del webinar gratuito

Assicurazioni a vita intera, insulse ma diffusissime.

Polizze rivalutabili, index o unit linked e multiramo.

Analisi numerica di alcuni contratti.

L’assenza di difese del potere d’acquisto.

La mancanza di trasparenza.

Più svantaggi fiscali che vantaggi.

Iscrivendosi (gratuitamente) all’indirizzo seguente, si riceverà il link per seguire il webinar:https://www.ilrisparmiotradito.it/evento/polizze-vita-investire-i-risparmi/br



Il link arriverà per e-mail uno o due giorni prima del webinar. Non sarà invece disponibile una sua registrazione.

Beppe Scienza

Beppe Scienza è un matematico e insegna all’Università di Torino. Dal 1976 si occupa di risparmio e dal 1984 di previdenza integrativa. Nel suo libro “Il risparmio tradito” ha denunciato i danni procurati ai risparmiatori da fondi e gestioni, ma anche di quelle che lui ritiene le connivenze del giornalismo economico in importanti quotidiani. Con “La pensione tradita” è stato fra i pochissimi a difendere il Tfr contro i fondi pensione.