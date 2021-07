NOLEGGIO A LUNGO TERMINE: DI COSA SI TRATTA?

A tanti sarà capitato di voler acquistare l’auto dei propri sogni oppure soltanto un’auto nuova per recarsi al lavoro, ma di non possedere il capitale necessario per l’acquisto di un veicolo nuovo, poiché non si vuole optare per un’auto usata. Ad oggi, l’acquisto di un’auto nuova non è l’unico modo per avere un proprio veicolo, molte case automobilistiche e concessionarie prevedono, infatti, la possibilità di noleggiare un veicolo e di utilizzarlo come se fosse proprio. Scopriamo insieme quali sono le principali caratteristiche che delineano il noleggio lungo termine e quali sono i suoi punti di forza.

Il noleggio a lungo termine: cosa cambia rispetto al leasing

Chiunque si approcci all’acquisto di un’auto nuova spesso sente parlare della possibilità di leasing oppure di noleggio a lungo termine.

Il noleggio a lungo termine è una tipologia contrattuale attraverso il quale si può ottenere il godimento di un autoveicolo a seguito del pagamento di un corrispettivo come anticipo e di una rata mensile a titolo di canone. In questo senso si nota una grossa somiglianza rispetto al leasing, in quanto anch’esso prevede il pagamento del canone mensile per l’utilizzo dell’auto. La principale differenza tra le due tipologie contrattuali sta in quel che succede alla scadenza del contratto, infatti, mentre nel noleggio a lungo termine si è obbligati a riconsegnare il veicolo, nel leasing è possibile riscattarlo, pagando la differenza del valore rispetto a quanto sia già stato corrisposto.

Parlando di vantaggi legati al noleggio, si deve sottolineare come quest’ultimo abbia una maggiore certezza del prezzo poiché è comprensivo sia dell’assicurazione, sia della manutenzione. Il leasing al contrario comprende solo i costi relativi all’rc auto, di conseguenza vi potrebbero essere degli imprevisti o guasti al veicolo che potrebbero portare all’aumento della rata da corrispondere.

Altri vantaggi del noleggio a lungo termine e quando conviene

Se si decidesse di prendere un’auto a noleggio bisognerà effettuare delle valutazioni per comprendere se effettivamente sia vantaggioso per il proprio caso. Il primo vantaggio del noleggio è quello di poter sostituire con buona frequenza l’automobile, a differenza dell’acquisto. Inoltre affinché il noleggio sia effettivamente conveniente è necessario che l’utilizzatore percorra un buon numero di chilometri annuali, circa 15.000. Un importante vantaggio che è dato dal noleggio a lungo termine riguarda gli obblighi e le scadenze per l’utilizzatore: questo infatti non deve tenere a mente le scadenze riguardanti la polizza assicurativa, ma si deve solo limitare a corrispondere il canone mensile al concessionario del noleggio.

Costi del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine prevede il pagamento di un anticipo ed il pagamento di una rata mensile, anche se in alcuni casi l’anticipo non è obbligatorio, ma in quel caso la rata mensile potrebbe risultare più consistente. All’interno della rata mensile sono compresi anche altri costi, ulteriori rispetto a quelli per l’utilizzo dell’auto, si paga infatti anche l’rc auto ed i costi relativi alla manutenzione. Detto questo per quanto riguarda i costi bisogna sottolineare che questi possono essere abbastanza variabili, soprattutto in virtù di quale sia il veicolo che si sceglie di noleggiare.