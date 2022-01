Tecnologia: come scegliere il miglior antivirus per PC

L’importanza dell’antivirus

Scegliere il miglior antivirus per PC è un’attività importante che si relaziona principalmente con le reali necessità dell’utente; qualunque sia il sistema operativo, seppur con diversi gradi di vulnerabilità, l’installazione di un software per la sicurezza internet non può essere una mera opinione. Ad essere soggetti passibili di un attacco da virus informatici non sono solo i computer ma tutti i dispositivi che ad esso vengono collegati.

Inoltre, un rischio maggiore, proviene da un’operazione quotidiana quale la navigazione su Internet. Scegliere un antivirus mette al riparo i documenti, i programmi ma anche i dati e le credenziali di accesso ai siti web. In fase di scelta, da alcuni parametri non si può trascendere, da altri invece sì. Vediamo nei dettagli come scegliere il miglior antivirus per PC.

Il primo interrogativo: gratis o a pagamento?

L’antivirus protegge il computer e i dati da malware potenzialmente dannosi che agiscono all’insaputa dell’utente;

solitamente, quando ci si domanda quale antivirus scegliere, il primo dubbio concerne due grandi categorie: i sistemi gratuiti e quelli a pagamento. In entrambi i casi il primo step consiste nel verificare l’attendibilità dell’antivirus nella fase di screening: può capitare che file innocui vengano rilevati come pericolosi, tale esito è sinonimo di mancanza di accuratezza.

Gli antivirus a pagamento rilevano un minor numero di falsi positivi, sono più rapidi e dotati di funzionalità aggiuntive delle quali però può fare a meno un privato con esigenze di protezione limitate: in tal caso scelta può ricadere in un antivirus con abbonamento annuale economicamente accessibile a tutti.

Protezione per tutta la famiglia

Data il diffuso utilizzo dei device da parte dei minori, un buon antivirus deve poter garantire il parental control, ovvero il controllo da parte dei genitori: esso si compone della possibilità di tracciare la posizione, impostare firewall per la privacy, proteggere la webcam e la navigazione sui maggiori Social Network: alcune soluzioni limitano il tempo sul dispositivo e impediscono l’accesso di contenuti inappropriati bloccando eventuali link dannosi.

Velocità del software e lentezza del PC

Altro aspetto da considerare, è il rapporto tra la capacità di protezione e la pesantezza del programma: un antivirus troppo pesante poiché troppo performante può avere come effetto collaterale il rallentamento delle operazioni su PC; l’ideale sarebbe che l’antivirus non abbia eccessivo impatto sulle prestazioni, pur senza rinunciare alla velocità di reazione.

Innovazioni tecnologiche e aggiornamenti

La scelta deve ricadere su un prodotto tecnologico che preveda e rilevi tempestivamente le minacce informatiche; è importante che il software per la protezione online sia sempre aggiornato e la sua efficacia garantita contro virus provenienti da ogni parte del mondo.

L’imminenza della reazione non deve compromettere l’operatività del PC e l’azione non deve limitarsi a file di nuova entrata o programmi installati da poco ma coinvolgere contenuti preesistenti: importante è che l’antivirus ricopra il ruolo di sentinella.