PER VELOCIZZARE LA TUA VPN ecco i 10 migliori consigli utili

L’utilizzo di un servizio VPN in abbonamento per migliorare la privacy in linea è un’idea intelligente. Tuttavia, sebbene siano ottimi per evitare il blocco della regione, la censura e potrebbero anche farti risparmiare denaro, le VPN possono causare problemi.

Il principale: una bassa velocità di Internet mentre la VPN è in esecuzione. Ma cosa puoi fare al riguardo?

Se la tua VPN sembra lenta, ecco perché e alcuni suggerimenti su come risolverlo.

1. Scegli la posizione corretta del server

Questa è forse la cosa più importante da tenere a mente e ha a che fare con il funzionamento delle VPN.

Supponiamo che tu stia utilizzando VPN per aggirare determinati problemi di routing che stanno riducendo la latenza nei giochi online. La connessione a una VPN cambia il modo in cui i tuoi dati vengono instradati su Internet, aggirando così problemi come interruzioni della rete intermedia.

Supponiamo che tu sia a New York e stai giocando un gioco il cui server si trova anche a New York. Normalmente i tuoi dati viaggiano al server usando il percorso più veloce, quindi ti ritornano sul percorso più veloce. La latenza è forse di 20 millisecondi (ms).

Ma ora supponi di essere connesso a un server VPN in Francia. I tuoi dati viaggiano prima in Francia, al server di New York, di nuovo in Francia, quindi di nuovo sul tuo dispositivo.

Puoi vedere il problema: quella distanza extra potrebbe significare che la tua latenza è ora di 250 millisecondi.

Per la velocità, scegli sempre la posizione VPN più vicina alla destinazione, se puoi. Questo è particolarmente intelligente se stai usando una VPN per navigare in una libreria Netflix all’estero. Per i giochi online, visualizza l’elenco dei server prima di iniziare il gioco, quindi sei connesso a un server VPN nelle vicinanze.

Nota che questo non ha importanza per cose che non dipendono dalla latenza (come la navigazione sul web).

2. Aggiorna il tuo client VPN

Uno dei motivi principali per cui la tua VPN potrebbe essere più lenta di quanto ti aspetti potrebbe essere il client. Il software che installi sul tuo computer, telefono, tablet o TV box gestisce la tua connessione al server VPN. Supervisiona anche la crittografia della tua connessione Internet.

Di tanto in tanto, bug e altri problemi possono portare a problemi tra cui internet lenta. Quando questi vengono identificati e corretti, il provider VPN implementa un aggiornamento. Il client deve informarti quando è disponibile un aggiornamento, assicurati di scaricarlo e installarlo immediatamente.

3. Dimentica Wi-Fi: usa Ethernet per migliorare la velocità VPN

Quasi tutti i problemi di Internet domestici possono essere ricondotti (almeno in parte) alle velocità della rete wireless.

La soluzione è semplice: usa Ethernet.

Naturalmente, questo non sarà possibile in molti casi. I computer portatili spesso non hanno nemmeno una porta Ethernet. I dispositivi mobili non hanno Ethernet.

Tuttavia, PC, console per videogiochi, TV box e Smart TV spesso dispongono tutti di porte Ethernet. Collegare questi dispositivi direttamente al router con un cavo Ethernet di buona qualità migliorerà considerevolmente la velocità.

4. Ridurre il livello di crittografia per correggere una VPN lenta

Le VPN possono utilizzare diversi protocolli di sicurezza per crittografare i dati che attraversano. Non tutti i servizi VPN supportano tutti i protocolli, ma molti di quelli standard sono ampiamente supportati.

Il vantaggio della crittografia è che può essere costoso dal punto di vista computazionale. Ogni singolo bit di dati che esce dal dispositivo deve essere crittografato; ogni singolo bit di dati ricevuto deve essere decrittografato. Più forte è la crittografia, maggiore sarà la potenza computazionale di cui hai bisogno.

Una CPU lenta può causare prestazioni VPN lente sul tuo computer. Anche se Internet è in grado di gestire 100 Mbps, non importa se la crittografia è troppo forte per la CPU. Potrebbe elaborare i dati solo a una velocità di 10 Mbps, diventando un collo di bottiglia nella velocità con cui i dati vengono elaborati.

Teoricamente, la gerarchia di velocità dal più veloce al più lento è PPTP> L2TP / IPSec> OpenVPN> SSTP> IKEv2 / IPSec. Abbassa uno alla volta se il tuo dispositivo non ha abbastanza potenza computazionale. Modificale nelle impostazioni del tuo client VPN, facendo riferimento alle pagine di supporto del provider per assistenza.

Nota che questo è consigliabile solo se non hai bisogno della massima sicurezza per qualsiasi attività tu stia facendo tramite VPN. Se stai usando una VPN per accedere al contenuto bloccato nella regione, ad esempio, allora va bene.

5. Non configurare una VPN sul router

Come utente VPN, hai due opzioni per configurare una VPN.

Configura la VPN sul tuo router o imposta VPN su ogni singolo dispositivo che stai utilizzando (ad es. computer, smartphone, tablet, ecc.).

Vai sempre con quest’ultima opzione.

Uno dei motivi per cui i router sono così convenienti è che non hanno bisogno di CPU di nuova generazione per essere efficaci. Sfortunatamente, questo significa che anche lo smartphone dell’anno scorso è più veloce del router di oggi. e questo colpirà la velocità dei dati per i motivi relativi alla crittografia sopra.

Un router standard avrà difficoltà a gestire una VPN mentre serve più dispositivi.

6. Prova i protocolli TCP e UDP

UDP è molto più veloce di TCP.

Il TCP deve stabilire una connessione tra due endpoint (ad es. Tu e un sito Web) e confermare che tutti i dati siano stati ricevuti correttamente nella destinazione. UDP invia semplicemente dati attraverso Internet senza alcun controllo.

Questo ulteriore bit di sovraccarico TCP è più lento perché si verificano più conferme tra l’utente e la destinazione durante l’invio dei dati. Il risultato: essenzialmente la VPN rallenta Internet. Pertanto, l’utilizzo di VPN su UDP può essere molto più veloce.

Controlla le tue impostazioni VPN per vedere se è supportata la commutazione manuale. Il processo può differire da un servizio all’altro.

Inoltre, il tuo ISP potrebbe rilevare e limitare il traffico TCP su VPN. Questo è più comune di quanto si possa pensare perché molte persone usano le VPN per lo streaming multimediale e il torrenting. Entrambi utilizzano in genere TCP. Il passaggio a UDP potrebbe aiutare con la velocità ma potrebbe comportare una connessione più instabile. Sperimenta e vedi di persona.

7. VPN Rallentare la tua connessione Internet? Prova Split Tunneling

Quando si utilizza un client VPN sul PC, crittografa ogni bit di dati che esce dal sistema. A volte, questo non è necessario. Ad esempio, se si elude il geoblocking o la censura mentre si accede contemporaneamente a un’unità di rete, non sarà possibile accedere.

Il tunneling diviso è la soluzione. Ciò garantisce che un’app specifica si connetta attraverso la VPN mentre altri dati viaggiano da e verso la sua destinazione senza crittografia. Ridurre il carico di crittografia sul processore può migliorare le velocità.

Vari servizi VPN supportano il tunneling suddiviso. Controlla l’elenco delle funzionalità del tuo provider o la pagina delle impostazioni per abilitare l’opzione.

8. Aggiorna i tuoi piani ISP o VPN

Con la tecnologia attuale, una VPN non sarà mai in grado di aumentare la velocità di Internet oltre a quella fornita dall’ISP. Se la tua velocità VPN è bassa perché la velocità di base di Internet è lenta, non hai altra scelta che aggiornare il tuo piano Internet a un livello più veloce.

Il passaggio da Wi-Fi a cablato potrebbe aiutare con la velocità in alcuni casi.

9. Forse la tua VPN è lenta: passa!

Spesso una connessione Internet lenta può essere la causa di una VPN lenta. Ma a volte non è colpa dell’ISP, è il vero servizio VPN.

Non importa a quale server ti connetti o altre modifiche che hai provato sopra, il risultato è sempre lo stesso. Una VPN buona e veloce dovrebbe essere qualcosa come 2 Mbps più lenta della tua connessione non crittografata.

Meno di questo per un periodo prolungato suggerisce che la VPN è in errore. Confermalo confrontando la velocità sul tuo client VPN mobile con i risultati sul tuo computer desktop. Se è lento su tutta la linea, passa.

10. Non utilizzare una VPN gratuita

L’idea di un servizio VPN che non devi pagare è fantastica. Ma nel mondo delle VPN gratuite, non sei un cliente, sei la merce.

I provider di VPN gratuiti si sono dimostrati privi di scrupoli, senza principi e sdegnosi nei confronti dei propri utenti. Non solo i tuoi dati personali e le tue attività sono disponibili per il miglior offerente (sconfiggendo il punto di utilizzo di una VPN), ma il tuo traffico ha una priorità bassa.

Una VPN gratuita rallenterà quasi sicuramente la tua connessione Internet. Dopo tutto, vogliono tentarti con il loro servizio gratuito per incoraggiarti a iscriverti. In quasi tutti i casi dovresti evitarlo. I provider VPN gratuiti sono i venditori di auto usate della privacy online.

Ora sai perché la tua VPN è lenta

Come abbiamo visto, l’accesso a Internet su una VPN probabilmente non avrà mai la stessa velocità della linea di base del tuo ISP. Ma hai diverse opzioni per garantire che la VPN non sia troppo lenta:

Scegli il server giusto Mantieni aggiornato il tuo client VPN Usa Ethernet anziché Wi-Fi Ridurre il livello di crittografia ove appropriato Non configurare una VPN sul router Prova i protocolli TCP e UDP Usa tunneling diviso Aggiorna il tuo piano ISP Passa a una nuova VPN Evita VPN gratuite

Finché il tuo provider Internet è veloce, la tua VPN dovrebbe essere veloce e adatta allo scopo.