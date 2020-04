Il modo migliore di eseguire Linux da una chiavetta USB esterna

Probabilmente hai sentito parlare dell’anteprima e dell’installazione di Linux da unità USB, ma sapevi che puoi anche salvare i tuoi dati tra usi o persino eseguire un’installazione Linux permanente completa su una chiavetta USB? Questo può avere enormi vantaggi per la tua produttività, specialmente se sei un lavoratore remoto o non puoi permetterti il tuo PC.

In breve, stiamo parlando di trasformare Linux nella piattaforma ultraportatile definitiva: eseguire Linux da un dispositivo flash USB. Ecco le tre opzioni per portare Linux in tasca. Scopri quale metodo è il migliore per te.

Scegli la chiavetta USB giusta

Prima di iniziare, vale la pena considerare l’acquisto di una nuova chiavetta USB. Le vecchie chiavette USB hanno già ridotto considerevolmente la loro durata di vita e poiché il flash ha un numero finito di cicli di lettura / scrittura, una nuova chiavetta ha senso.

Qualcosa di conveniente con una comoda quantità di spazio di archiviazione sarebbe la migliore unità flash per una versione avviabile di Linux.

Inoltre, dovresti considerare l’hardware a cui collegherai l’unità flash USB. Supporta USB 3.0? In tal caso, godrai di una notevole velocità Perché dovresti eseguire l’upgrade a USB 3.0

È passato un po ‘di tempo da quando USB 3.0 è stato incluso nelle schede madri, ma ora siamo arrivati al punto in cui la maggior parte dei dispositivi e dei computer viene fornita con il nuovo e migliorato porti. Sappiamo tutti … Ulteriori informazioni (e altri) vantaggi rispetto al vecchio USB 2.0.

Per verificare se il computer di destinazione dispone di USB 3.0, guardare le sue porte USB. Se contengono plastica blu anziché nera, è un buon indizio visivo. Tuttavia, non tutte le porte USB 3.0 utilizzano questa scorciatoia, quindi cerca le specifiche del PC. Su Windows, puoi controllare Gestione dispositivi.

Scrivi un ISO live su USB

È diventato davvero facile acquisire un’immagine ISO della tua distribuzione Linux preferita e scriverla su qualsiasi unità USB di dimensioni adeguate.

Da lì, è possibile avviare un sistema Linux su qualsiasi computer che supporti l’avvio da supporti USB. Ci sono molti strumenti che possono masterizzare un ISO per te e questo metodo è compatibile praticamente con ogni distribuzione Linux là fuori.

Un’opzione è balenaEtcher, uno strumento gratuito e open source disponibile per Linux, macOS e Windows. Mentre masterizzare un ISO non è così complicato come sembra, Etcher è semplice come sembra.

Tuttavia, l’aspetto negativo di questo approccio è che perderai tutti i tuoi dati non appena spegni o riavvii il computer su cui stai lavorando. Come ambiente Live, tutti i dati sono conservati nella RAM e nessuno di essi viene scritto sull’unità USB; pertanto, nessuna di esse viene salvata allo spegnimento del sistema.

Se desideri tenere in tasca un ambiente Linux personalizzato, questo non è ciò che desideri. Tuttavia, se si desidera utilizzare l’unità come modo per eseguire comunicazioni sicure (pensare al banking o qualsiasi attività che richiede l’uso di TOR ) e assicurarsi che nessuna informazione sensibile venga archiviata da nessuna parte, questa è sicuramente la strada da percorrere.

Scarica: balenaEtcher

Abilita dati persistenti

A seconda della distribuzione, potrebbe essere disponibile l’opzione per abilitare i dati persistenti sull’unità USB. Questo è fantastico: ti consente di scrivere un file ISO relativamente compatto da cui avviare e puoi effettivamente conservare le tue applicazioni extra installate e i documenti salvati.

Per farlo funzionare, avrai bisogno di un programma compatibile per eseguire l’installazione. Un’opzione è Rufus , un’app di Windows che supporta la creazione di chiavette USB Linux live con archiviazione persistente. Se sei già su Linux, potresti provare mkusb . Lo strumento verrà eseguito su distribuzioni basate su Ubuntu e Debian, oltre ad alcuni altri.

Avere dati persistenti è l’ideale se si utilizza una grande varietà di sistemi con l’unità USB, poiché l’ambiente live rileverà quale hardware è disponibile ogni volta che si avvia. Quindi il vantaggio in questo scenario è che puoi salvare le tue cose, utilizzare meno spazio su disco e avere il massimo supporto per qualunque hardware tu colleghi.

I lati negativi: si avvia automaticamente nell’account utente live, che non è protetto da password. Inoltre, devi fare attenzione con gli aggiornamenti del software, poiché i kernel più recenti potrebbero interrompere il bootloader.

Scarica: Rufus per Windows

Scarica: mkusb per Linux

Esegui un’installazione completa su USB

Infine, puoi scegliere di eseguire un’installazione completa sull’unità USB. Dovrai utilizzare un disco o un’altra unità USB per il supporto di installazione, ma questo metodo ti consente letteralmente di avere in tasca un sistema Linux completo, flessibile quanto qualsiasi altra installazione tradizionale.

I vantaggi sono abbastanza evidenti: ottieni la tua configurazione del sistema come preferisci, direttamente in tasca. Ma ci sono ancora alcuni aspetti negativi.

Innanzitutto, avrai bisogno di un’unità USB più grande per questo tipo di installazione. Certo, non è più un problema come una volta. Se la tua unica opzione è una vecchia unità in giro, 8 GB è fattibile.

Ma con le unità da 128 GB e 256 GB che hanno drasticamente ridotto il prezzo, non è necessario spendere molti soldi per eseguire Linux su un’unità flash di dimensioni paragonabili a un SSD.

In secondo luogo, poiché il sistema pensa che sia installato normalmente, tenderà ad apportare modifiche ideali per l’hardware con cui stai attualmente lavorando, ma non necessariamente l’hardware che incontrerai in futuro.

Ciò riguarda principalmente l’uso di driver proprietari. Per la massima compatibilità, non usarli. I driver aperti sono molto buoni per la maggior parte degli usi.

Linux ama USB

Sorpreso? Non dovresti essere! Linux è sempre stato molto flessibile, in modo che potesse soddisfare ogni tipo di esigenza.

E il fatto che non ci siano licenze coinvolte significa che eseguire Linux su una chiavetta USB è piuttosto semplice da fare, a differenza di Windows e macOS.

Ora che sai quali sono le tue opzioni, dovrebbe essere molto facile decidere quale soluzione è la migliore per le tue esigenze. Oppure, ora che sei a conoscenza delle tue opzioni, forse non è così facile.