Come leggere PDF su iPad, modificarli e unirli

Sono tantissime le persone che, ogni giorno, utilizzano il proprio iPad per sviluppare, modificare e trasferire documenti PDF. Si tratta di studenti, per esempio, che in virtù della leggerezza e della funzionalità dell’iPad lo utilizzano per o anche, come vedremo, di lavoratori che necessitano di avere il supporto sempre con sé.

L’Ipad, si sa, è uno strumento davvero poliedrico; con poche app è possibile addirittura utilizzare questo strumento come se fosse un vero e proprio pc di lavoro e…eseguire i propri progetti. Anche i designer oramai utilizzano sempre più l’iPad per la produzione dei propri progetti PDF così da poterlo portare con sé in ogni momento della giornata.

In questo articolo avrai la possibilità di conoscere tutte le informazioni di cui hai bisogno non solo per creare e modificare i tuoi file ma anche per salvare PDF su iPad.

Modifiche PDF su iPad: qualche suggerimento

Quante volte ti è capitato di dover effettuare una modifica PDF su iPad ma di rinunciarvi perché non sapevi come fare? Magari hai riaperto il file creato, prima di convertirlo in PDF, hai apportato le modifiche e poi hai nuovamente convertito il file nel formato che ti servirà. Da oggi, tutta questa procedura non sarà più necessaria.

Fra le migliori app che puoi utilizzare per modificare i file PDF sul tuo iPad c’è sicuramente “PDFelement” ovvero quello che viene anche descritto come il miglior editor per PDF, su iPad, fra quelli esistenti al giorno d’oggi.

Il programma in oggetto è semplicissimo da utilizzare: ti basterà aprire PDFelement e inserire nell’apposita sezione il PDF che intendi modificare; una volta importato il documento dovrai eseguire un click sull’icona che si trova in alto allo schermo così da iniziare le tue modifiche. Potrai cambiare il font utilizzato per la scrittura o anche il colore della stessa, per farti un esempio.

Con PDFelement, fra gli strumenti di modifica, vi è anche quello dell’annotazione: puoi scegliere, in realtà, di sottolineare il testo, barrarlo, inserire una casella di testo o, di utilizzare la gomma e cancellare le modifiche apportate.

Come si uniscono i file PDF sull’iPad?

Hai scritto tutti i capitoli della tesi e adesso è arrivato il momento di assemblare tutto e creare un unico file. Come si fa? Se per la scrittura della tesi hai utilizzato il tuo iPad sei nel posto giusto!

Al giorno d’oggi, come sostenevamo nell’introduzione a questo articolo, l’iPad è uno strumento davvero tanto utilizzato; se ci pensiamo bene, con l’iPad è come avere un pc a portata di mano, dalle comode dimensioni ed anche dall’estrema leggerezza.

Tornando a noi, chi abbia la necessità di unire PDF su iPad e non sappia come fare può utilizzare PDFelement e, tutti i suoi problemi saranno risolti. Il programma è davvero un punto di riferimento per chi voglia unire i proprio PDF tanto che, rispetto agli altri programmi esistenti, si tratta di uno dei più utilizzati e meglio recensiti.

L’utilizzo di PDFelement è davvero semplice: dovrai avviarlo sul tuo iPad, scaricandolo dall’apposito store, importare i file PDF che intendi unire e poi cliccare sull’icona in alto a destra, quella di modifica. Ti basterà selezionare i file che vuoi assemblare ed il gioco è fatto. Saranno sufficienti pochi secondi.

Non puoi leggere i PDF sul tuo iPad: risolvi questo problema

Molte volte ci è stato chiesto come mai i file PDF non si aprissero correttamente sul proprio iPad e perché quindi non potessero essere letti. Si tratta di situazioni singolari e quindi non è possibile fornire una risposta univoca al quesito anche perché potrebbero esserci davvero tantissime ragioni.

In ogni caso, prescindere da queste ultime, qualora volessi leggere PDF su iPad senza alcun bug o problema puoi sempre fare riferimento a PDFelement, uno dei programmi reader PDF migliori che esistano. A differenza dei primi due casi nei quali devi comunque svolgere delle minime operazioni al fine di effettuare le modifiche o l’unione dei file, in questo dovrai solo caricare il PDF che vuoi leggere e, poi, metterti comodo.

Riflessioni conclusive su PDFelement

Come avrai potuto leggere in questo articolo PDFelement è un programma davvero valido per la lettura e modifica dei file PDF. Si tratta di un programma accessibile a tutti e quindi anche a chi di informatica poco ne sappia.

PDFelement è disponibile sia per dispositivi; potrai scaricarlo da AppleStore e PlayStore ad un prezzo davvero economico.