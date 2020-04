Come copiare un CD in MP3 e assegnare automaticamente un nome ai file

Se sei serio sulla musica e al di sopra di una certa età, è probabile che tu abbia una considerevole libreria di CD. Il problema è che occupano una notevole quantità di spazio. Significano anche che è necessario un lettore CD per riprodurli.

Poiché la musica su CD è comunque digitale, non c’è motivo di non eseguirne il backup sul computer e di archiviare i dischi fisici.

Se non sei sicuro di come copiare un CD in MP3 con i nomi delle tracce e altre informazioni, è facile da fare e non ti costerà un centesimo.

Prepararsi a copiare CD con metadati

Troverai molti software per estrarre i CD con i nomi delle tracce inclusi. Questi vanno da semplici software come Windows Media Player ad app per utenti avanzati come Exact Audio Copy.

Per questo tutorial, useremo CDex , uno scarificatore di CD con supporto per le informazioni sull’album. Questa app è gratuita e offre un buon equilibrio tra potenza e funzionalità.

Per iniziare, scarica CDex dal sito Web del progetto . Quando si esegue il programma di installazione, è necessario fare attenzione a deselezionare la casella che consente di installare software aggiuntivo.

Questo comunica anche informazioni sul tuo sistema a queste aziende, quindi vuoi davvero evitarlo.

Inserisci il tuo CD nell’unità CD del tuo computer e in pochi secondi vedrai apparire i file musicali. Nella maggior parte dei casi, non avranno titoli di brani o altri metadati.

Per ottenere questo, è necessario utilizzare Freedb, che supporta CDex. Tutto quello che devi fare è andare al menu Opzioni , quindi vai alla sezione Freedb remoto e inserisci il tuo indirizzo email.

Non hai bisogno di un account, né dovrai mai verificare questa email. Usa un indirizzo email falso se sei preoccupato per la tua privacy. Ciò non interferirà con la capacità dell’app di recuperare metadati relativi all’artista.

Mentre sei nelle impostazioni, vai alla sezione Directory e file . Qui puoi specificare dove vuoi che i file musicali strappati vadano sul tuo computer.

Per impostazione predefinita, i file strappati andranno in C:UsersYOUUSERNAMEMusic . Puoi selezionare altrove se preferisci. Inoltre, puoi anche modificare il modo in cui i nomi dei file vengono generati, se sei particolare.

Come rippare CD in MP3 con i nomi dei brani inclusi

Ora che CDex è impostato per ottenere i nomi delle tracce CD da Freedb, sei pronto per iniziare.

Vai a CDDB nella barra degli strumenti in alto e nel menu a discesa scegli ” Leggi CDDB remoto “. Dopo qualche secondo, dopo che l’app si è connessa al database e ha cercato i nomi, ora dovresti vedere tutti i tuoi file rinominati correttamente.

Ora non resta che strappare i file. Le varie opzioni sono elencate sul lato destro dell’app. La prima opzione strappa la tua musica in file WAV e la seconda opzione strappa in file MP3.

Scegli l’opzione MP3 e inizierà il ripping nella directory specificata nelle impostazioni.

Una volta terminato il processo, puoi controllare i file in qualsiasi app musicale per Windows

Correzione dei metadati

Il più delle volte, CDex strapperà il tuo CD con metadati senza errori. Tuttavia, ci sono momenti in cui alcuni di questi non saranno del tutto giusti.

Hai mai visto un singolo album visualizzato come più album con solo pochi brani ciascuno nel tuo lettore musicale preferito?

Questo è il tipo di problema che potresti incontrare. Fortunatamente, non devi convivere con questo.

MusicBrainz Picard è un’app gratuita e open source in grado di correggere i tuoi metadati. Se i tuoi CD appena rippati hanno un refuso nel nome dell’artista, Picard può risolverlo. Allo stesso modo, se una registrazione è etichettata “blues” anziché “blues rock”, può risolverla anche per te.

Vai al sito Web di MusicBrainz Picard per scaricare il programma di installazione. Una volta installata l’app, avviala e vedrai un’interfaccia a due riquadri. Trascina i tuoi file nel riquadro a sinistra. Dopo che i file sono stati caricati, hai alcune opzioni.

Fai clic sul pulsante Cerca nella parte superiore dello schermo per tentare di utilizzare il servizio MusicBrainz per identificare i brani.

Se il problema persiste, prova il pulsante Scansione , che utilizza AcoustID per utilizzare l’audio della traccia per impronte digitali sul file. Dovresti vedere le canzoni iniziare a spostarsi dal riquadro di sinistra a destra.

Picard spesso ottiene correttamente i nomi delle tracce CD e altri metadati, ma potrebbe essere necessario intervenire manualmente.

Ad esempio, se un CD viene visualizzato come più album, potrebbe essere necessario fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare l’edizione giusta. In caso di dubbio, ricontrolla il retro del CD per vedere se corrisponde.

Potresti non aver mai nemmeno bisogno di usare Picard, ma se ti piace micromanage la tua libreria musicale, può essere il tuo migliore amico.

Che ne dici di riprodurre la tua musica?

Esistono innumerevoli app musicali disponibili per Windows. Per determinare qual è la migliore per te, pensa a tutto ciò che potresti voler giocare. Ad esempio, se si dispone di file ad alta risoluzione oltre agli MP3, optare per un lettore musicale Windows che supporti i file ad alta risoluzione . Tutti questi riprodurranno comunque i tuoi file MP3, ma riprodurranno anche una vasta gamma di altri file.

Devi anche pensare a dove vuoi ascoltare la tua musica. Se usi il telefono, assicurati di avere una scheda SD abbastanza grande da contenere tutti i tuoi file. Detto questo, potresti voler ascoltare la tua musica da una varietà di dispositivi senza copiare i file su tutti.

Sono disponibili numerosi server musicali che possono aiutarti a farlo, ma Plex è un’ottima opzione. Plex Media Server offre la tua musica ma può gestire anche i video.

Ancora meglio, probabilmente non avrai bisogno di acquistare nuovo hardware, dal momento che potresti già possedere un dispositivo perfetto per trasformarlo in un server Plex