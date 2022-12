Gli strumenti indispensabili per una videoconferenza professionale

La videoconferenza ha assunto negli ultimi anni un ruolo chiave nei rapporti lavorativi, con una spinta forzata all’uso durante il lockdown, dove ha avuto largo sviluppo, migliorando sia le tecnologie ad essa legata che l’organizzazione.

Realizzare una videoconferenza ben organizzata e con le giuste conoscenze è fondamentale: con un buon setup puoi guadagnare in professionalità e credibilità, soprattutto se le call sono volte a possibili acquirenti.

Prima di pensare all’hardware necessario, è importante pensare a quale strumento utilizzare per la videochiamata. Per fortuna il web ne mette a disposizione molti, tra cui due più famosi:

– Zoom, forse il più utilizzato durante la pandemia per le riunioni di lavoro e le lezioni con i professori, è un supporto per webinar video che può accogliere fino a mille partecipanti.

La schermata di Zoom accoglie fino a quarantanove riquadri di webcam, e l’amministratore del canale ha il potere di spostare il focus sulle telecamere, rimuovere l’audio o i microfoni e in generale dispone di un ampio kit per gestire la conferenza;

– Skype è un tool per videochiamate molto diffuso da anni, apprezzato soprattutto per la sua facilità d’uso. Il software si presta meglio per le videoconferenze con pochi partecipanti, o per riunioni più informali tra colleghi o amici.

Tutti gli strumenti necessari per una videoconferenza

Le videocall rappresentano uno strumento moderno e semplice per i nomadi digitali o per chi pratica lo smart working, ma non solo: si prestano anche per i webinar online, videocorsi e videolezioni.



Quando decidi di voler iniziare a usare questa tecnologia, dovrai preoccuparti di avere pochi strumenti indispensabili allo scopo.



Innanzitutto, per effettuare questi meeting online, servirà un supporto di base: andranno bene un qualunque PC fisso, un laptop o un tablet. Utile ma non indispensabile è uno schermo grande per vedere bene tutti i partecipanti alla call.



Non può mai mancare poi una buona connessione a internet con fibra, indispensabile per avere delle videoconferenze che non saltino e che permettano di avere audio e video stabili. Se cerchi una buona connessione fibra virgin offre una fibra Internet di alta qualità, ottima per chi necessita di una linea veloce, potente e stabile.



La webcam è un altro strumento imprescindibile per trasmettere la propria immagine in videoconferenza. Fino a pochi anni fa questi piccoli strumenti erano molto trascurati, ma con l’avvento degli streamer e delle videocall hanno visto un progresso tecnologico senza eguali.

I modelli più recenti, nonostante le dimensioni molto compatte, vantano risoluzioni altissime, con messa a fuoco automatica o modalità ritratto per sfocare lo sfondo rispetto al viso, e molte sono dotate di ring light integrata che, come suggerisce il nome, è una luce circolare posta dietro la webcam con lo scopo di illuminare perfettamente il viso.



Il microfono è un altro strumento per le videoconferenze da prendere in considerazione: un’audio chiaro, senza suoni gracchianti è altrettanto importante per un effetto professionale.

Le soluzioni software per un risultato professionale

Per le aziende è sempre più urgente ampliare la comunicazione attraverso meeting coinvolgenti, senza interruzioni, facili da usare e più interattivi. L’help desk per l’assistenza permette di avere un supporto tecnico professionale durante le videoconferenze, sia per utenti singoli che per gruppi.

Un accesso rapido alle stanze di conferenza tramite login automatico permette di semplificare di molto tutte le modalità di accesso ai canali professionali.

Un altro punto fondamentale è la sicurezza dei dati e soprattutto la loro protezione. Nelle call di lavoro sono fondamentali i sistemi di crittografia: questi software proteggono i dati, codificandoli in modo che non possano essere intercettati da personaggi malevoli.