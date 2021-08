Come sopravvivere lavorando da casa

Lavorare da casa può essere fantastico. Tuttavia, se non si è abituati, può essere anche molto difficile. Devi fare i conti con tantissime nuove distrazioni e può essere difficile mantenere la motivazione. Questa guida esplorerà alcuni dei modi chiave per sopravvivere lavorando da casa.

Diventa un comunicatore proattivo

La comunicazione è piuttosto facile quando si è in ufficio. Puoi avvicinarti subito al tuo collega e fargli una domanda, oppure puoi bussare alla porta del tuo capo se hai un problema.

Quando si lavora da casa, questo non è così facile. A seconda del tipo di lavoro che fai, potresti passare settimane senza parlare con qualcuno. Se non ci sei abituato, può essere un’esperienza che può portare davvero a sentirsi isolato.

Ecco perché è così importante essere un comunicatore proattivo. Dovresti fare uno sforzo in più per parlare con i colleghi e chiedere regolarmente un feedback.

Allestisci una grande area di lavoro

La tua area di lavoro è davvero importante. Lavorando dal divano o dal tuo letto, la tua produttività potrebbe essere messa a dura prova. Ecco perché è necessario allestire uno spazio dedicato al proprio lavoro.

Trattalo come un ufficio, anche se non disponi di una stanza separata. Prendi una grande scrivania e una sedia ergonomica, e decorala con opere d’arte ispiratrici. Allora ti sentirai davvero pronto quando inizierai a lavorare la mattina.

Fa’ pause regolari

Le pause regolari sono essenziali se si vuole rimanere motivati durante la giornata. Non si dovrebbe lavorare intensamente per otto ore senza concedersi pause. È molto meglio prendersi cinque minuti ogni ora per rinfrescare il cervello, e ovviamente non devi saltare nemmeno la pausa pranzo.

Bisognerebbe cercare di trovare un modo per staccare dal lavoro durante il giorno, sia che si tratti di giocare su un online casino o fare una passeggiata in giardino.

Stabilisci orari chiari per la tua giornata

Quando si lavora da casa, si può essere un po’ più sciolti con gli orari. Ma questo è spesso un errore. Potresti iniziare a svegliarti poco prima di iniziare a lavorare, oppure si può finire il lavoro prima del normale nella speranza che nessuno se ne accorga.

Ad ogni modo, il lavoro sarà più facile se si stabiliscono degli orari chiari per la giornata. Svegliati ad un’ora precisa ogni giorno e stabilisci un orario per la pausa pranzo.

Niente panico se i bambini sono a casa

Uno dei vantaggi di lavorare da casa è che, come genitore, puoi badare ai tuoi figli mentre lavori. Tuttavia, questo può diventare super distraente.

Devi stabilire delle regole chiare con i tuoi figli e spiegare loro chiaramente che stai lavorando. Di’ loro di interrompere solo se si tratta di un’emergenza. Potresti anche installare delle telecamere in casa per tenerli d’occhio dalla tua scrivania.

Chiedi gli strumenti di cui hai bisogno

Se il tuo datore di lavoro ti chiede di lavorare da casa, deve fornirti gli strumenti giusti. Spiegagli che hai bisogno di una scrivania, una sedia, un computer portatile e qualsiasi altra cosa possa servirti per lavorare in modo efficiente.

Ti fornirebbe queste cose in un ufficio, quindi dovrebbe essere in grado di fornirtele anche a casa.

Stacca dopo il lavoro

Una delle cose più difficili del lavorare da casa è non essere in grado di staccare la spina dopo il lavoro. Ciò risulta particolarmente difficile se a casa non si ha uno spazio dedicato all’ufficio.

Il modo migliore per farlo è avere un rituale dopo il lavoro. Per esempio, chiudere il portatile, cambiarsi con abiti comodi e prepararsi un drink. In questo modo, il tuo cervello saprà che è ora di rilassarsi.