Antifurto smart: la rivoluzione nel mondo della sicurezza

In un mondo tecnologico in continua evoluzione si inseriscono anche gli antifurti smart sempre più evoluti e connessi, infatti oggi i sistemi tradizionali sono ormai superati e obsoleti. Verisure antifurto smart offre soluzioni ad alta tecnologia e sicurezza.

Perchè scegliere un allarme smart

Come detto, dunque, i sistemi tradizionali sono stati del tutto sostituiti da quelli più evoluti, conosciuti come antifurti smart, ovvero moderni e tecnologicamente avanzati.

Un chiaro esempio è dato da Verisure antifurto smart con allarme GSM dotato di doppia comunicazione crittografata 3G e onde radio che trasmettono alla centrale operativa le immagini raccolte.

La loro funzionalità è abbinata ad una sicurezza maggiore, infatti possono essere controllati da remoto, tramite app, utilizzando uno smartphone o un tablet, questo permette di poter tenere sotto controllo in ogni momento l’allarme.

Antifurto wireless, quali sono i vantaggi?

Con un antifurto wireless, ad esempio, non vengono utilizzati i cavi. Questo gli permette di funzionare anche nel caso in cui venga a mancare la corrente elettrica, cosa che naturalmente non può accadere con i sistemi tradizionali. Essi infatti sono collegati via cavo, pertanto se un ladro taglia i fili il sistema di allarme smette di funzionare.

Dunque con questo sistema si azzera il rischio di manomissione e sabotaggio, inoltre l’installazione è molto semplice e non richiede alcuna opera muraria. Gli allarmi wireless funzionano tramite una sim quindi non necessita nemmeno di un collegamento alla rete telefonica fissa di casa.

Utilizzo facile e comodo tramite App

Il sistema è comodamente gestibile attraverso l’App My Verisure Italia, disponibile al download sia sul Google Play Store che su Apple Store. L’applicazione è altamente evoluta e viene aggiornata regolarmente. Le sue funzionalità sono numerose. Vediamone qualcuna.

È possibile, da remoto, verificare lo stato dell’allarme decidendo di accenderlo o spegnerlo con un semplice tocco ed in maniera immediata. Ovviamente, sempre tramite app, si possono vedere le immagini in tempo reale e abilitare l’ingresso e l’uscita dalla casa di persone grazie alla chiave intelligente. Inoltre se questa dovesse essere smarrita è possibile disattivarla e riattivarla immediatamente.

L’applicazione mette a disposizione il tasto SOS, grazie al nuovissimo sistema Verisure Guardian che permette di inviare una richiesta di soccorso alla centrale operativa Verisure direttamente tramite App.

Con la funzione Organizer è possibile programmare l’allarme impostando determinati orari e giorni in cui deve essere attivato o disattivato. Se si è in possesso di due o più sistemi di allarme Verisure questi possono essere gestiti sempre tramite l’app utilizzando un unico account, con estrema flessibilità.

Grazie all’App My Verisure è possibile ricevere le notifiche ogni volta che l’allarme viene attivato o disattivato, quando salta la corrente ecc.. così da essere sempre aggiornati in tempo reale su tutto quello che succede.

Telecamere Verisure, garanzia di qualità e sicurezza

Le telecamere Verisure hanno un’intelligenza artificiale che riconosce persone, veicoli, animali ecc.. e con risoluzione full hd con visione notturna ed una qualità audio e video sempre impeccabile.

Il sensore di movimento integrato rileva ogni movimento e invia una notifica push sullo smartphone o via email. È inoltre possibile scegliere le zone da inquadrare ricevendo notifiche in base alle nostre preferenze.

Le telecamere hanno un microfono incorporato, per poter ascoltare o parlare, ed è presente il sistema Verisure Smart Plan, incluso a vita, che permette di archiviare immagini illimitate per 30 giorni salvandole sul Cloud privato, senza costi.