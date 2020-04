Come navigare su Internet in modo protetto e sicuro

Oggigiorno, siamo in grado di effettuare una miriade di attività online. È possibile ordinare una semplice pizza a domicilio, contattare i propri amici o parenti tramite chat e anche verificare ed effettuare delle operazioni dal proprio conto bancario.

Tutti questi dati viaggiano da una parte all’altra della rete, ma sono davvero sicuri? E se finissero nelle mani sbagliate, cosa succederebbe?

Le persone che si preoccupano della propria privacy lo sanno da tempo, navigare senza alcun tipo di protezione è rischioso, sia che si voglia semplicemente accedere a una serie tv in streaming, sia che si voglia effettuare un’operazione più delicata come una transazione bancaria.

Fortunatamente, esistono dei trucchi che permettono di navigare sempre in modo libero e protetto evitando di incappare in degli spiacevoli inconvenienti.

Come proteggersi online in quattro mosse

Ottenere la giusta libertà e sicurezza online può sembrare un compito estremamente tecnico e complicato. In realtà, chiunque, anche chi non ha nessuna esperienza in materia, può salvaguardare la propria privacy mentre naviga adottando queste semplici misure di protezione:

Utilizzo di finestre in incognito . Il primo consiglio, per quanto scontato possa sembrare, è quello di navigare sempre in incognito. Il motivo? Il computer tende a registrare tutta l’attività che viene svolta online. Anche se questa attività può essere letta principalmente solo accedendo fisicamente al dispositivo utilizzato per navigare, è bene evitare ogni possibile rischio. Navigando in incognito si può essere certi che nessuno che utilizzi il dispositivo possa curiosare nella nostra cronologia.



. Inutile dirlo: un software non aggiornato è un software più facile da attaccare ed hackerare, e questo vale anche per i browser. Gli sviluppatori dei browser di ricerca lavorano costantemente per trovare falle o problemi di sicurezza, offrendo una risoluzione con i vari aggiornamenti. È fondamentale verificare di utilizzare sempre l’ultima versione del browser disponibile, a prescindere che si tratti di Safari, Firefox o Chrome. Questo vale anche per quanto riguarda i dispositivi mobile. Verifica dell’affidabilità di un sito .Questo è probabilmente il modo più semplice e contemporaneamente più efficace per evitare di incorrere in dei rischi inutili sul web. I siti in cui si naviga devono essere protetti da crittografia https, e nel caso in cui non lo fossero, bisogna essere certi che si tratti piattaforme sicure e affidabili, soprattutto se è richiesta la creazione di profili o l’inserimento di dati personali. Non sono rari i siti fasulli che hanno come scopo solo quello di ottenere dei dati da degli utenti ignari del tutto. Nella maggior parte dei casi i dati vengono utilizzati per scopi di marketing, tuttavia, potrebbe anche capitare di trovare delle truffe più pericolose, mettendo a rischio la propria stabilità finanziaria.



Questi sono solo alcuni dei tanti modi per evitare che i propri dati possano essere letti da occhi indiscreti ed eventualmente utilizzati per altri scopi rispetto a quelli previsti.



Nonostante ciò, queste misure possono essere una buona base per poter navigare in modo più sicuro e protetto.