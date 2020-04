L’importanza di una strategia di marketing efficace

Hai appena inaugurato un’attività commerciale online e desideri trasformare i potenziali clienti in clienti? Si tratta dell’obiettivo di molti che, però, in pochi riescono a perseguire realmente. Tante persone pensano che proporre articoli di qualità a prezzi convenienti, all’interno di un negozio dal design curato e ordinato, possa bastare. Purtroppo, non è così.



A questo, infatti, bisogna aggiungere una strategia di marketing in grado di aumentare il traffico organico e quello proveniente dalle campagne di advertising, allo scopo di attivare un processo di passaparola capace di aumentare ulteriormente il bacino d’utenza. Ma quali sono le strategie di marketing che funzionano davvero? Scopriamolo insieme.

Email Marketing

L’email marketing è una delle strategie di marketing più attempate, ma nonostante tutto continua a dare i suoi frutti. Inoltre, il ritorno sull’investimento iniziale (ROI) è tra i più alti in assoluto. Per far crescere il proprio business, è possibile scegliere tra diversi tipi di email marketing, ognuno dotato di un proprio scopo.

È possibile inviare e-mail di follow-up ai consumatori che abbandonano il carrello

Incrementare il numero degli abbonati con un messaggio di benvenuto

Invitare i clienti a dare uno sguardo ai nuovi prodotti

Condividere offerte, giveaway e sconti

Contattare i clienti allo scopo di fidelizzarli e fare in modo che acquistino nuovamente

Chiedere recensioni positive e aumentare il numero dei feedback

Contattare gli iscritti inattivi affinché tornino a visitare il negozio

Ma come si fa a creare una strategia di email marketing? Innanzitutto, è necessario creare un lead magnet efficace. Il lead magnet è una sorta di esca, come potrebbero esserlo determinati contenuti premium o sconti ad hoc per utenti già iscritti o nuovi acquirenti.

In seconda istanza, sarà necessario segmentare la propria mailing list, in modo da inviare mail con testi diversi alle varie categorie di persone. In questo modo, sarà possibile indirizzare gli iscritti in maniera strategica verso le diverse fasi del percorso che conduce a diventare clienti.

Per ottimizzare i processi ed accorciare i tempi, è possibile utilizzare dei template per le proprie email.

SEO

Chi pensa sia possibile avere successo online senza curare la SEO si sbaglia. Ma in che modo attuare una strategia SEO efficace? Innanzitutto, è necessario cercare le parole chiave più rappresentative per il proprio business.

Quindi, sarà fondamentale inserire tali keywords nei propri contenuti e nei tag relativi ai vari articoli in vendita. Naturalmente, oltre a contenere le parole chiave giuste, i contenuti dovranno essere di qualità, scorrevoli e in grado di apportare valore.

È per questo motivo che un e-commerce dovrebbe sempre essere collegato ad un blog e a determinate pagine social, sui quali pubblicare contenuti scritti, video, podcast, etc.

Un trucco per aumentare il valore di un contenuto è aggiornarlo di frequente. Google, infatti, dà molta rilevanza a questo genere di contenuti. Pertanto, quando un contenuto diventa obsoleto, vale la pena rivederlo ed aggiornarlo, ricalibrando le parole chiave in base ai propri obiettivi.

Influencer marketing

È possibile affidare a un influencer la promozione di un prodotto o di un servizio. Se gli utenti appartenenti a quella nicchia si fidano dell’influencer in questione, allora con ogni probabilità saranno più propensi ad acquistare.

Il successo di questa strategia è legato a due fattori: alla coerenza della scelta (l’influencer deve occuparsi di quello specifico settore) e al numero di follower che seguono l’influencer. I micro-influencer, in genere, sono quelli che costano meno, sono più facili da contattare e, secondo alcune ricerche, sono anche i più efficaci.

A tal proposito, Collective Bias ha scoperto che soltanto il 3% degli acquirenti ascolta i consigli delle celebrità, mentre il 30% dei consumatori è più propenso ad acquistare i prodotti consigliati da brand ambassador non famosi.

Social Media Marketing

I social network sono tra gli strumenti di marketing più utili per gli imprenditori che hanno avviato un’attività da poco. Il motivo? Sono gratuiti e potenti, in grado di veicolare verso il proprio business migliaia di utenti.

Basti pensare che Instagram conta circa un miliardo di utenti attivi ogni mese. Per ottenere benefici da questa strategia, sarà opportuno scegliere la piattaforma più adatta al proprio brand.

Per farlo, è necessario analizzare alcune caratteristiche demografiche. Ad esempio, se Instagram continua ad essere il social preferito dai Millennials, Snapchat è ottimo per il marketing che ha come obiettivo la Generazione Z, mentre LinkedIn è migliore per il marketing destinato a professionisti e imprese.

Dopo aver scelto la piattaforma, sarà necessario tenere a mente che le relazioni sono più importanti delle vendite. Malgrado possa sembrare una contraddizione, per vendere bisogna concentrarsi sulle relazioni, fare breccia nel cuore degli utenti, mostrarsi disponibili, trasmettere valori condivisibili.

Insomma, l’idea di base è creare una vera e propria connessione con il proprio target di riferimento.