Xbox offre un regalo anticipato per le feste: sconti sulla Xbox Series S

Xbox ha annunciato un regalo anticipato per i fan per il periodo delle feste, offrendo due settimane di sconti sulla Xbox Series S. La console sarà disponibile a un prezzo scontato di 249,99 euro fino a giovedì 22 dicembre. Questa offerta a tempo limitato offre una grande opportunità per chi vuole passare alla next-gen in tempo per Natale. La Xbox Series S offre tempi di caricamento veloci e prestazioni eccellenti, con immagini straordinarie fino a 120 FPS e la possibilità di godere dei titoli del Game Pass (venduto separatamente). La console è anche retrocompatibile con i vecchi giochi Xbox One, Xbox 360 e Xbox, offrendo tempi di caricamento più veloci e una risoluzione e un frame rate più stabili. Con la funzionalità di ripresa rapida, sarà possibile passare facilmente da un gioco all’altro senza perdere il progresso.