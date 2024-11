Milano 10 novembre. Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada

Domenica 10 novembre, ore 10 – Palazzo della Regione – Piazza Città di Lombardia

Ore 11 – Premiazione presso l’Auditorium Giovanni Testori – Palazzo N4

Statistiche sugli incidenti stradali in Italia

Secondo gli ultimi dati disponibili, gli incidenti stradali in Italia continuano a rappresentare una seria problematica. Nel 2023, sono stati registrati oltre 150.000 incidenti stradali, con circa 2.700 vittime e oltre 200.000 feriti. Rispetto agli anni precedenti, si è notato un incremento nel numero di sinistri che coinvolgono biciclette e monopattini, particolarmente nelle aree urbane. La Lombardia, in particolare, è tra le regioni italiane più colpite, con un tasso di incidentalità elevato soprattutto nelle grandi città.

Queste cifre sottolineano l’importanza di giornate come quella della Sicurezza Stradale, fondamentali per sensibilizzare e informare i cittadini sui rischi della strada e sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida.La “Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada” rappresenta un’importante occasione per riconoscere e valorizzare l’impegno di persone, enti e associazioni che ogni giorno, sulle strade lombarde, lottano contro il fenomeno degli incidenti stradali e forniscono soccorso alle vittime. Questi operatori, spesso a rischio della propria vita, dimostrano professionalità e dedizione, contribuendo così alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti, promuovendo anche una cultura della convivenza sicura.

L’evento di domenica 10 novembre è un’opportunità per esprimere il ringraziamento delle autorità e della cittadinanza verso chi si impegna nella tutela della vita sulla strada, tra cui agenti e militari dei Corpi preposti al traffico, oltre ai volontari delle Associazioni di Pronto Soccorso e Assistenza Pubblica.

Premi e riconoscimenti

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha individuato aziende e associazioni che si sono distinte nell’informare il pubblico sui comportamenti di guida sicura, con particolare attenzione ai giovani e alla sicurezza legata ai nuovi mezzi di mobilità urbana. Tra i premiati di quest’anno, l’Associazione “Guida e Vai” è stata riconosciuta per le sue attività educative nelle scuole guida e istituti scolastici, mentre il Gruppo Ayvens ha ottenuto un riconoscimento per il suo blog sulla sicurezza stradale, tra cui la campagna “Le 12 regole d’oro della sicurezza”.

