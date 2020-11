Vendita assistita e pagamenti mobile: il futuro del Retail

Il mondo del Retail sta viaggiando a gran velocità verso un’esperienza d’acquisto del cliente sempre più smart. Lo shopping è all’insegna della personalizzazione dell’esperienza del cliente e verso una gestione sempre più agile delle diverse fasi della vendita, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti. Basta file alla cassa e contanti, via libera a forme di pagamento elettronico, prenotazione degli articoli, ritiro agile, consegna a casa.

Oggi esistono diverse opzioni di pagamento dematerializzato, dalle carte di credito e di debito, ai portafogli elettronici collegati a smartphone e smartwatch. Oltre a questo, molti Retailers stanno progettando negozi con un layout ibrido che affianca, oltre ai punti cassa tradizionale, anche alcuni corner che offrono al cliente un’esperienza di acquisto altamente personalizzata attraverso la vendita assistita con l’ausilio di operatori specializzati e il pagamento tramite dispositivi mobile.

I vantaggi della vendita assistita

La vendita assistita porta il vantaggio di un rapporto personalizzato con il cliente e si presta particolarmente laddove un prodotto necessita di una descrizione dettagliata perché costoso e magari anche tecnicamente non semplice da comprendere nelle sue funzionalità. Più in particolare:

Accompagnamento alla scelta

Rapporto personalizzato con il cliente

Maggior engagement del cliente nell’esperienza di acquisto su misura

Descrizione esaustiva del prodotto

Risposta alle domande e dubbi del cliente

Supporto e consulenza per acquisti rari, occasionali e costosi

Possibilità di creare offerte speciali su misura delle necessità del cliente



Un esempio di strumento per la vendita assistita per un layout ibrido del punto vendita è quello di POSible.

POSible: la vendita assistita con Negoziando

POSible è la soluzione per la vendita assistita di Negoziando, la suite gestionale Retail di smeup. I punti vendita possono appunto essere ibridi, ovvero prevedere all’interno nel negozio la convivenza tra la vendita classica collegata all’esperienza visiva sugli scaffali e al punto cassa tradizionale e un corner dedicato a una specifica classe merceologica con vendita assistita e gestione mobile dell’esperienza di shopping.

POSible è in grado di gestire qualsiasi combinazione nel layout del punto vendita, che può essere configurato in diverse modalità:

– Ibrido: con compresenza all’interno dello stesso layout la vendita tramite dispositivi mobile insieme al punto cassa tradizionale.

– Full Mobile: con smartphone in grado di svolgere ogni funzionalità: vendita, resi, annullamenti, prenotazioni. Ogni funzionalità, ogni dinamica che normalmente avviene all’interno del punto vendita sarà appunto svolta tramite smartphone.

POSible consente quindi di svolgere tramite smartphone tutte le dinamiche tipiche della vendita. L’operatore può mostrare al cliente le specifiche tecniche di un prodotto e controllare se è disponibile in negozio o in altri punti vendita della catena, e successivamente aggiungere il prodotto al carrello. Il cliente potrà proseguire l’esperienza di acquisto scegliendo altri prodotti correlati oppure passare al pagamento. Potrà scegliere anche di effettuare il checkout in un secondo momento oppure di ordinare il prodotto e ritirarlo in negozio al momento dell’arrivo.

Insomma, totale libertà di scelta per gli acquirenti, per una shopping experience all’insegna della qualità dell’esperienza, sempre più configurabile secondo le necessità e le preferenze del cliente.