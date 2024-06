UEFA EURO 2024 per oltre 400.000 merchant Partner Alipay+ Espande la copertura degli e-wallet

In previsione di un’estate che promette di essere ricca di eventi sportivi e viaggi internazionali, Alipay+ si prepara ad accogliere migliaia di tifosi e turisti. La soluzione di pagamento mobile transfrontaliero, gestita da Ant International, amplia la propria rete di accettazione in Europa e oltre, con campagne esclusive e vantaggi per gli utenti degli e-wallet partner. L’annuncio del nuovo accordo di accettazione presso i famosi grandi magazzini KaDeWe di Berlino segna un ulteriore passo avanti nella strategia di espansione globale di Alipay+, rafforzando la sua presenza in preparazione del torneo UEFA EURO 2024™. Con oltre 400.000 merchant in Europa pronti ad accettare pagamenti tramite Alipay+, la piattaforma si pone l’obiettivo di migliorare l’esperienza di viaggio e di shopping per i tifosi di tutto il mondo. La sponsorizzazione ufficiale del torneo e le partnership con merchant locali rappresentano una combinazione vincente per attrarre e soddisfare i clienti internazionali.

L’espansione di Alipay+ in Europa

A partire da giugno 2024, Alipay+ è accettato da oltre 400.000 merchant in Europa, inclusi 14 e-wallet e app bancarie internazionali. Questo permetterà agli utenti di pagare in modalità digitale in varie categorie di spesa, dai grandi magazzini come il KaDeWe di Berlino, ai minimarket, aeroporti, duty-free, punti vendita F&B e attrazioni turistiche.

La partnership con Bluecode in Germania e Austria permette inoltre agli utenti di altre 370 banche di usufruire di questa comoda modalità di pagamento digitale. Tra le catene che accettano Alipay+ figurano anche la dm-drogerie markt e numerosi aeroporti e punti vendita duty-free, rendendo l’esperienza di shopping e viaggio più agevole e sicura per i turisti.

Espansione in Francia e il Supporto Locale

In Francia, Alipay+ ha stretto una partnership con la banca locale Crédit Mutuel per espandere l’accettazione presso rivenditori di prestigio come Max Mara e Kids, oltre a numerosi hotel e ristoranti. Oltre 500 PMI situate nei pressi dello stadio olimpico di Parigi sono state integrate nel sistema, offrendo una vasta gamma di opzioni di pagamento per i turisti.

La principale compagnia di taxi dell’UE, G7, accetta ora pagamenti tramite Alipay+, facilitando gli spostamenti dei visitatori durante i Giochi Olimpici estivi. Destinazioni come Printemps, Galeries Lafayette e La Vallee sono ora abilitate per i pagamenti con Alipay+, rendendo Parigi ancora più attraente per i turisti.

Espansione nel Regno Unito e in Spagna

Nel Regno Unito, la partnership con DNA Payments consente a oltre 50.000 merchant, tra cui Harrods, Liberty London e Selfridges, di accettare Alipay+. In Spagna, Alipay+ è stato implementato al famoso Boqueria Market di Barcellona e al grande magazzino El Corte Ingles, permettendo agli utenti di usufruire di sconti speciali.

In Italia, la collaborazione con Worldline Italia ha portato all’aggiornamento dei terminali POS Android, migliorando l’accoglienza dei turisti asiatici nei negozi, ristoranti e attrazioni turistiche del Paese.

Campagne Promozionali e Coinvolgimento dei Tifosi

Alipay+ ha lanciato una serie di campagne promozionali per coinvolgere i tifosi in vista della UEFA EURO 2024. Da febbraio a giugno, sono stati messi in palio oltre 2.000 biglietti attraverso il concorso “Goal Beyond”, attivo in diversi paesi europei tra cui Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Austria e Germania. I tifosi tedeschi e austriaci hanno avuto l’opportunità di vincere biglietti effettuando pagamenti con Bluecode o “One Football”. In Asia, Alipay+ ha organizzato campagne simili con i suoi e-wallet partner, raggiungendo oltre 700 milioni di utenti con varie promozioni, tra cui mini-giochi di calcio in-app, buoni e vantaggi sul tasso di cambio.

Iniziative per le PMI

WorldFirst, piattaforma di pagamenti digitali e servizi finanziari di Ant International, ha lanciato un’estrazione di biglietti per i suoi merchant, con 172 biglietti vinti.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno della piattaforma nel sostenere le piccole e medie imprese che operano nel commercio internazionale, offrendo loro opportunità di coinvolgimento con i clienti attraverso eventi sportivi di grande richiamo.

Accettazione di Alipay+ in Asia

L’Asia continua a essere una destinazione di punta per i turisti durante l’estate, con Alipay+ largamente accettato in numerosi paesi. In Giappone, oltre 20 brand partecipano a una campagna congiunta, offrendo sconti presso circa 300.000 rivenditori. In Corea del Sud, promozioni estive sono attive presso punti vendita come Daiso, OliveYoung e Shinsegae Simon Outlets.

A Singapore, Malesia, Thailandia e Filippine, gli utenti possono usufruire di pacchetti di voucher scontati per acquisti in negozi duty-free, supermercati e attrazioni turistiche. Il sistema di trasporto pubblico di Bangkok ha iniziato ad accettare pagamenti tramite Alipay+, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio per i turisti.

Coinvolgimento dei Turisti Cinesi

Alipay+ è impegnata a migliorare l’esperienza di viaggio dei turisti cinesi all’estero. In Germania, ad esempio, sono disponibili sconti esclusivi presso destinazioni di shopping come Rossmann, dm-drogerie markt e Galeria. Per facilitare la mobilità, Alipay offre pacchetti di voucher per trasferimenti aeroportuali, noleggio auto e servizi di ride hailing.

I turisti possono acquistare biglietti per treni intercity e attrazioni, o ottenere il tax refund istantaneo negli aeroporti tramite Alipay. Inoltre, Alipay+ ha stretto partnership con cinque principali e-wallet internazionali per attrarre turisti in Cina continentale, offrendo attività promozionali e opzioni di pagamento semplificate.

L’espansione di Alipay+ rappresenta un importante passo avanti nella digitalizzazione dei pagamenti internazionali, offrendo soluzioni innovative e comode per i turisti e i merchant.

Con una rete globale sempre più estesa e una serie di iniziative promozionali, Alipay+ si posiziona come leader nel settore dei pagamenti mobile, pronto a soddisfare le esigenze di un pubblico internazionale in continua crescita.

La sponsorizzazione della UEFA EURO 2024™ e le partnership strategiche con merchant locali e internazionali garantiranno un’esperienza di viaggio e di shopping senza precedenti, contribuendo a rendere l’estate 2024 memorabile per milioni di persone.