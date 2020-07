Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’investimento in Bitcoin? Metodo operativo e confronto con stock/FX

Bitcoin è la prima valuta virtuale al mondo (risorsa crittografica) annunciata in un articolo di Satoshi Nakamoto la cui identità è ancora sconosciuta. Dalla seconda metà del 2017 all’inizio del 2018, è salito a 1BTC = più di 2 milioni di yen, e tra gli investitori sono apparse diverse persone di successo chiamate “miliardi di persone” che hanno prodotto più di 100 milioni di yen.

Successivamente, c’è stato un movimento a causa di regolamenti in tutto il mondo come il divieto di transazioni in valuta virtuale in Cina, e c’è stato un lungo periodo di stagnazione in cui è sceso al di sotto del livello di 400.000 per un po ‘, ma dall’8 maggio 2020, era di circa 1 milione di yen. È diventato un vigoroso movimento dei prezzi come la ripresa.

Inoltre, poiché Bitcoin gestisce i record delle transazioni utilizzando una tecnologia chiamata blockchain, ha le caratteristiche che le transazioni sono altamente trasparenti ed è difficile manometterle. Utilizzando questa tecnologia blockchain, le aspettative stanno aumentando come nuovo metodo di pagamento per sostituire i pagamenti bancari convenzionali.

Bitcoin ha il potenziale per questi due aspetti di investimento e regolamento, ma è facile evitare che “l’investimento in bitcoin sia pericoloso” a causa della sua volatilità. Questa volta, spiegherò i vantaggi e gli svantaggi dell’investimento in Bitcoin confrontandolo con FX (Forex Margin Trading), che molte persone conoscono in generale. Fai clic bitcoin system app per ottenere maggiori informazioni

Tipi di operazioni Bitcoin

Bitcoin ha diversi metodi di trading come il trading di valuta estera e il trading di azioni.

Transazione fisica

A rigor di termini, Bitcoin non è un “tipo” perché è solo una valuta di dati, ma il trading da acquisti regolari si chiama “trading gentile”. Se il prezzo al momento della vendita è superiore al prezzo al momento dell’acquisto, la differenza sarà il profitto.

FX in valuta virtuale (margin trading)

Il trading Forex è un investimento in cui si ripete la dichiarazione di acquisto / vendita senza realmente negoziare Bitcoin. A differenza del trading fisico, è possibile negoziare anche dalla vendita ed è possibile applicare la leva finanziaria. Se riesci a usarli bene, otterrai grandi profitti.

Arbitraggio (Arbitraggio)

È un metodo per realizzare profitti vendendo e acquistando utilizzando la differenza di prezzo generata tra le borse. Il metodo è semplice: acquista Bitcoin su uno scambio economico e vendilo su uno scambio elevato. Tuttavia, la differenza di prezzo non guadagna necessariamente perché è necessario considerare la commissione di trasferimento e il tempo necessario per completare il trasferimento.

Inoltre, come un’altra transazione di arbitraggio avanzata, esiste una transazione che si concentra sulla differenza di prezzo tra i contratti spot e futures.

Negoziazione di futures

Un contratto futures è un contratto che promette di acquistare e vendere a un prezzo fisso in una data fissa in futuro. In altre parole, ad esempio, se esiste un contratto per l’acquisto di 1 BTC per 10 milioni di yen dopo 7 giorni, se il prezzo di mercato in quel momento è di 1,05 milioni di yen, è possibile acquistarlo a un prezzo economico di 30.000 yen, e al contrario se è di 1 milione di yen dovrai acquistarlo per un massimo di 20.000 yen.

Dal momento che questo trading di futures può entrare nel trading sia dall’acquisto che dalla vendita, può essere utilizzato per la copertura del rischio del trading fisico ed è anche possibile puntare a un profitto maggiore sfruttandolo.

Vantaggi dell’investimento in Bitcoin

Di seguito, diamo un’occhiata ai meriti dell’investimento in Bitcoin.

Puoi iniziare con una piccola quantità di 1.000 yen o meno

Sebbene l’unità di acquisto minima differisca a seconda dello scambio, puoi investire in Bitcoin da 1.000 yen o meno. L’unità più piccola di Bitcoin è 1/100 milioni di BTC, comunemente chiamata 1 satoshi. Per le transazioni bilaterali che non passano attraverso uno scambio, è possibile inviare e vendere denaro da un’unità molto piccola di circa 0,01 yen nel valore attuale.

Disponibile per la negoziazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno (indipendentemente dai fine settimana e dalle festività) A differenza di FX e azioni, Bitcoin può essere scambiato 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Ciò è possibile perché gli utenti (più precisamente, i nodi) in tutto il mondo hanno un meccanismo per gestire e far funzionare congiuntamente il sistema Bitcoin.