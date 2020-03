come fare Smart Working utilizzando il forex trading

Il mondo del forex trading online è in rapida crescita e rappresenta certamente un ottima opportunità di smart working.



Un tempo riservato a pochi operatori professionali, ha recentemente conosciuto nuovi sbocchi di mercato essendo stato reso adatto a qualunque tipo di utente.



Molte sono infatti le piattaforme che offrono i più vari servizi di trading online, tra cui possiamo annoverare compravendita di titoli azionari, materie prime, criptovalute e operazioni su valute tradizionali.



Ciò nonostante, le specificità ed i tecnicismi di questo tipo di piattaforme non sempre si prestano ad utenti che approcciano per la prima volta questo mondo.

Copytrading ed Expert Advisor

Una soluzione all’inesperienza degli utenti è il copytrading, software mediante la quale un utente può “mettere il pilota automatico” alla piattaforma di trading istallata sul proprio PC, replicando automaticamente in tempo reale le operazioni effettuate da un altro utente remoto, generalmente più esperto (da qui il termine Expert Advisor), essendo in grado in questo modo di ottenere possibili guadagni direttamente proporzionali a quelli effettuati da investitori più grandi, più esperti e meglio informati.

Telegram come Expert Advisors

Non tutti sanno in realtà che all’interno della nota applicazione di messaggistica istantanea “Telegram” è possibile trovare diversi Expert Adivisors ( tra essi Suisse Trading Free, uno dei più noti) che forniscono segnali di mercato (borsa, futures, forex), i quali sono vere e proprie indicazioni di acquisto o di vendita in tempo reale.



Iscrivendosi a tali “canali” è quindi possibile ricevere periodicamente, anche più volte al giorno, indicazioni sui livelli di acquisto e/o vendita di una determinata coppia (ad es. EUR/USD) e sui settaggi delle varie soglie di stop-loss e take profit con le quali impostare la strategia di trading della propria piattaforma ad operare in modo semi-automatico aumentando notevolmente la probabilità di realizzare ottimi profitti.

MT4 – MetaTrader4 la piattaforma universale

Tra le varie applicazioni utilizzate per eseguire gli ordini di trading, la più nota in assoluto è certamente MetaTrader4 (http://bit.ly/ICMarkets-IB) che consente di operare su qualunque tipo di coppia forex ed in qualunque tipo condizione di mercato.



A renderla così interessante, alla luce di quanto sopra descritto, è la sua possibilità di utilizzare infiniti Expert Advisors Software sviluppati da terze parti che operano in autonomia secondo parametri statistici pre impostati e, come vedremo qui di seguito, anche utilizzando indicazioni ricevute tramite Telegram.

Come connettere MetaTrader4 a Telegram

I canali riservati alle indicazioni di Forex Trading inviano i suddetti segnali in diversi tipi di formato. Esistono canali che inviano segnali in formato testo, notoriamente più semplici da interfacciare a MT4 ed alcuni che, per evitare che i propri messaggi siano ritrasmessi o copiati dai bot di terze parti, hanno optato per un formato ad immagini, affinché solo un operatore umano possa estrarne i parametri.



A risolvere il problema ci ha pensato Telegram CopyTrade, una app progettata per interfacciare anche le immagini inviate da un determinato canale Telegram, a scelta del Trader, con la propria MetaTrader4, traducendo i segnali di forex trading ricevuti da Telegram e rendendoli trading orders immediatamente comprensibili e dunque attuabili in automatico dalla piattaforma MT4 istallata sul proprio PC.



Sarà quindi possibile utilizzare per il proprio trading questi canali Telegram in modo del tutto automatizzato, contando su analisi eseguite da professionisti e sulla sicurezza di non perdere opportunità di profitto anche nel caso in cui il PC rimanga acceso e collegato ma incustodito anche per ore.

