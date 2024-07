Tokenizzazione degli asset in crescita ma manca una vera distribuzione

Il Sostegno alla Tokenizzazione Cresce ma la Distribuzione Rimane una Preoccupazione

La tokenizzazione degli asset e dei fondi sta guadagnando terreno tra gli investitori istituzionali e i gestori patrimoniali, ma persistono preoccupazioni riguardo alla distribuzione. Un nuovo studio globale condotto dalla Nickel Digital Asset Management, un gestore di hedge fund di asset digitali con sede a Londra e leader in Europa, rivela che il 75% degli investitori istituzionali e dei gestori patrimoniali si aspetta un’accelerazione della tokenizzazione nei prossimi tre anni. Tuttavia, i problemi di distribuzione e la riluttanza al cambiamento sono considerati tra i principali ostacoli all’accettazione più ampia della tokenizzazione. Questo articolo esaminerà in dettaglio i risultati dello studio, evidenziando sia i benefici che le sfide percepite della tokenizzazione.

La tokenizzazione è un processo che trasforma diritti o asset fisici in token digitali sulla blockchain, offrendo benefici come la riduzione dei tempi di regolamento e una maggiore trasparenza. Nonostante questi vantaggi, la distribuzione dei tokenizzati e la mancanza di conoscenza tra gli investitori continuano a rappresentare ostacoli significativi.

L’indagine di Nickel Digital ha coinvolto investitori istituzionali e gestori patrimoniali in vari paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Svizzera, Singapore, Brasile e Emirati Arabi Uniti, che insieme gestiscono circa 1,7 trilioni di dollari in asset. Questo articolo esplorerà le prospettive e le preoccupazioni di questi professionisti del settore finanziario riguardo alla tokenizzazione.

I Vantaggi della Tokenizzazione

Uno dei principali vantaggi della tokenizzazione identificati dagli investitori è la riduzione dei tempi di regolamento. Questo beneficio è considerato il più significativo, poiché i processi di regolamento tradizionali possono essere lenti e costosi.

La tokenizzazione permette transazioni quasi istantanee, riducendo il rischio di controparte e migliorando l’efficienza del mercato. Inoltre, la maggiore trasparenza fornita dalla blockchain è un altro beneficio cruciale, permettendo una tracciabilità completa delle transazioni e una riduzione del rischio di frodi.

Un altro vantaggio rilevante è la possibilità di trading nei mercati secondari. La tokenizzazione consente la frazionabilità degli asset, permettendo agli investitori di acquistare e vendere porzioni di asset che altrimenti sarebbero stati inaccessibili a causa del loro alto costo.

Questo aumenta la liquidità e rende il mercato più inclusivo. Inoltre, i costi ridotti sono un ulteriore beneficio, poiché l’automazione dei processi attraverso smart contract diminuisce le spese operative e amministrative.

La gestione del rischio è anche migliorata attraverso la tokenizzazione. I dati trasparenti e accessibili in tempo reale permettono una migliore analisi e gestione del rischio. Inoltre, la possibilità di offrire la proprietà frazionata degli asset aumenta la diversificazione del portafoglio, riducendo l’esposizione al rischio.

Le Sfide della Distribuzione sul mercato secondario e primario

Nonostante i numerosi vantaggi, la distribuzione dei tokenizzati rimane una delle principali preoccupazioni per gli investitori. Lo studio di Nickel Digital rivela che il 75% degli intervistati considera i problemi di distribuzione come uno dei principali ostacoli all’adozione della tokenizzazione.

La distribuzione di token richiede infrastrutture tecnologiche avanzate e un ecosistema ben sviluppato, che non è ancora pienamente maturo.

La riluttanza al cambiamento è un altro ostacolo significativo. Il 70% degli investitori intervistati ha evidenziato che gli investitori preferiscono ancora i contratti e le controparti tradizionali. Questo atteggiamento conservatore è comprensibile, dato che la fiducia nelle nuove tecnologie richiede tempo e prove di affidabilità.

La mancanza di fornitori di servizi consolidati e l’insufficienza di conoscenze tecniche tra gli investitori sono ulteriori fattori che frenano l’adozione.

Infine, la regolamentazione rappresenta una sfida cruciale. Il 55% degli intervistati ha indicato che la mancanza di regolamentazioni chiare e uniformi sui tokenizzati ostacola la loro diffusione. Sebbene ci siano sforzi in corso per creare un quadro normativo solido, le variazioni tra le giurisdizioni e l’incertezza normativa attuale dissuadono molti investitori dall’adozione di questa tecnologia.

La Visione del Futuro per i trader e gli exchange

Nonostante le sfide, il futuro della tokenizzazione appare promettente. L’incremento della partecipazione di grandi istituzioni e l’interesse crescente mostrato quest’anno indicano un trend positivo.

La Nickel Digital, attraverso il suo CEO e fondatore Anatoly Crachilov, sottolinea come la conoscenza sui benefici della tokenizzazione stia crescendo e come gli investitori stiano iniziando a riconoscere il potenziale di questa tecnologia.

Crachilov evidenzia che l’accettazione della tokenizzazione è in aumento tra gli investitori istituzionali e i gestori patrimoniali. Questo cambiamento di atteggiamento è fondamentale per superare le barriere esistenti. L’integrazione di controparti tradizionali con nuove tecnologie potrebbe facilitare una transizione più agevole e aumentare la fiducia degli investitori.

La creazione di infrastrutture tecnologiche robuste e l’adozione di regolamentazioni chiare saranno cruciali per il successo della tokenizzazione.

La collaborazione tra regolatori, fornitori di servizi e investitori è essenziale per sviluppare un ecosistema che supporti la crescita dei tokenizzati. Inoltre, programmi educativi e di sensibilizzazione possono contribuire a ridurre la mancanza di conoscenza e a favorire l’adozione tra gli investitori.

Mentre il sostegno per la tokenizzazione continua a crescere, affrontare le sfide della distribuzione e della regolamentazione sarà fondamentale per il suo futuro successo. L’interesse e l’impegno delle istituzioni tradizionali sono segnali positivi che indicano una direzione promettente per l’industria degli asset digitali.