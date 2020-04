Tokenance ti invita alla conferenza virtuale gratuita sulle prospettive dei Digital Assets

Tokenance, la società blockchain Estone fondata e diretta dall’Avvocato Luganese Fulvio Magni, ha recentemente concluso un accordo per la promozione dei fondi d’investimento digitali di Wave Financial LLC, una boutique finanziaria californiana con grande esperienza e ottimo track-record in venture capital e fondi di asset alternativi.

Il 30 aprile Wave Financial vi invita a partecipare ad un conferenza virtuale gratuita sulle prospettive dei Digital Assets, dai derivati su bitcoin alla tokenizzazione di asset fisici.

Fulvio Magni, quale è il focus di questa virtual conference ?

“Questi sono tempi difficili. Sei curioso di sapere i trend dell’economia globale nei prossimi mesi? Ti chiedi come sarà dopo che questo evento che ha cambiato il mondo sarà finalmente alle nostre spalle?

Wave Financial desidera dare un aiuto a rispondere ad alcune di queste domande. Quindi abbiamo contattato alcuni dei nostri amici nel settore delle risorse digitali e dei mercati dei capitali tradizionali per ottenere le loro prospettive sull’economia in evoluzione che ci circonda.

Unisciti a noi per l’evento virtuale gratuito questo giovedì 30 aprile alle 19.00 CEST per catturare i pensieri di Tim Draper, Charles Hoskinson, Michael Arrington, Robert Wescott, Kyle Samani, Arthur Breitman, Brock Pierce, Catherine Coley e molti altri.

Condivideranno intuizioni sull’aumento della diffusione delle monete non sovrane in un mondo di Quantitative Easing illimitato, su come i derivati ​​modelleranno e matureranno i mercati digitali degli asset e come i titoli digitali hanno continuato a rivoluzionare silenziosamente il modo in cui raccogliamo capitale e lo investiamo.”

Registrati qui: wealth4point0.com

I fondi d’investimento e gli strumenti relativi possono essere promossi unicamente a investitori istituzionali e qualificati, ad esplicita esclusione della clientela retail.