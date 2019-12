SEBA Bank, una banca integrata per le risorse digitali e tradizionali e autorizzata dall'autorità di vigilanza svizzera FINMA, sta ora imbarcando clienti da 10 giurisdizioni e offre un processo di onboarding digitale di facile utilizzo.

Dopo un avvio di successo nel suo mercato interno a novembre, SEBA Bank ora accetta clienti professionali istituzionali e privati ​​da Singapore, Hong Kong, Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Austria, Portogallo e Paesi Bassi.

Offrendo una gamma completa di servizi sia sul lato tradizionale che su quello digitale e criptato del settore bancario, SEBA assume un ruolo pionieristico nel dare forma alla nuova economia.

Più di 10 anni dopo l'invenzione del Bitcoin, esiste ancora un divario enorme tra il sistema bancario tradizionale da una parte e la finanza decentralizzata dall'altra. SEBA Bank, una banca integrata focalizzata sulle risorse digitali, lavora come un costruttore di ponti che offre una gamma completa di servizi nella finanza digitale e tradizionale.

Nel mese di agosto, ha ricevuto una licenza dall'Autorità svizzera per i mercati finanziari FINMA – la prima volta che tale licenza è stata concessa a una banca con particolare attenzione alle risorse digitali e alle criptovalute.

Espansione in nove mercati aggiuntivi

Per la prima volta, l'istituzione finanziaria con sede a Zugo combina il sistema bancario tradizionale con il nuovo mondo cripto / digitale, offrendo una vasta gamma di servizi nei settori della gestione patrimoniale, negoziazione, custodia e finanziamento.

La tokenizzazione di prodotti di investimento, beni reali, diritti e finanziamenti primari costituisce un altro pilastro e sarà offerta nel prossimo futuro. Ciò consente a SEBA di coprire l'intero ciclo di vita delle risorse digitali.

Dopo essere diventata pienamente operativa in Svizzera come primo passo, la banca SEBA ora serve clienti da 9 diverse giurisdizioni: Singapore, Hong Kong, Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Austria, Portogallo e Paesi Bassi.

I suoi servizi bancari completi sono rivolti a banche, gestori patrimoniali, fondi pensione, società e investitori privati ​​professionali. Inoltre, una gamma limitata di servizi è destinata specificamente alle società svizzere blockchain e ai loro dipendenti.

Esperienza bancaria nuova, facile e sicura

“Con i nostri servizi vogliamo ridefinire il rapporto cliente-banca e offrire ai clienti un'esperienza bancaria semplice ma la più sicura sia nel nuovo che nel vecchio mondo finanziario”, afferma Guido Bühler, CEO di SEBA Bank.

Tramite l'app SEBAwallet e la piattaforma di e-banking i clienti possono gestire almeno cinque criptovalute (Bitcoin, Ether, Stellar Lumens, Litecoin, Ether classic) in modo semplice, sicuro ed economico, e convertirle in valute tradizionali e viceversa.

La SEBA Card consente loro di spendere i loro soldi in circa 42 milioni di punti vendita in tutto il mondo. Nella gestione patrimoniale, i clienti SEBA possono anche accedere comodamente al nuovo mondo tramite gli investimenti nell'indice.

L'indice SEBA Crypto Asset Select (SEBAX) è un nuovo indice per le attività crittografiche è un indice dinamico ottimizzato per il rischio con un'ampia esposizione di mercato del mercato degli investimenti in criptovalute.

A proposito di SEBA

Fondata nell'aprile 2018 e con sede a Zugo, SEBA è un pioniere nel settore finanziario, costruendo un ponte tecnologico progressivo tra il mondo dei beni digitali e quello tradizionale.

Nell'agosto 2019, la SEBA ha ricevuto una licenza bancaria e da un commerciante di valori mobiliari svizzeri – la prima volta un'autorità di regolamentazione rinomata come la FINMA ha concesso una licenza a un fornitore di servizi finanziari con particolare attenzione alle risorse digitali e alle criptovalute.

L'ampia gamma di servizi integrati verticalmente e gli elevati standard di sicurezza rendono unico l'approccio commerciale di SEBA. SEBA consente ai clienti di investire, mantenere in sicurezza, scambiare e prendere a prestito contro asset tradizionali e digitali, nonché emettere token in futuro, in un unico posto.