Ieri, il giocatore di punta di Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie ha lanciato il suo veicolo di investimento basato su token e ogni bambino che una volta sognava di essere un GM NBA ha detto: “In realtà … Passo.”

È così complicato. Lo scorso settembre, Dinwiddie ha rivelato un piano per creare una piattaforma di investimento basata su blockchain chiamata DREAM Fan Shares.

L’obiettivo era quello di vendere 90 token “SD8” supportati dal suo contratto (un accordo triennale di $ 34 milioni), consentendo a Dinwiddie di raccogliere $ 13,5 milioni in anticipo.

Perché investire Warren Buffett non è riuscito a trovare uno stock di valore migliore di Dinwiddie.

È uno dei giocatori più migliorati della NBA, e il suo contratto è “considerato nei circoli della lega come un affare dato la sua produzione”, scrive il NYT .

Attualmente è in corsa per l’All-Star Game.

Dopo aver letto alcuni thread di Reddit su blockchain, l’NBA ha deciso che parti del piano di Dinwiddie hanno violato il suo accordo di contrattazione collettiva, in cui si afferma che “nessun giocatore deve assegnare o trasferire in altro modo a terzi il suo diritto a ricevere un risarcimento dalla squadra ai sensi del suo contratto uniforme con il giocatore “.

The Spencer Dinwiddie bond launches January 13th. I’ll also be taking 8 fans to ASW with me. #NBAVote pic.twitter.com/dhXKt0qPqh

