La Swiss Blockchain Federation mostra il percorso verso i mercati dei capitali del futuro rilasciando il Positioning Paper ufficiale sulle Linee guida per Tokenizzare le Equity (azioni digitali)

Scarica il documento cliccando QUI

La Swiss Blockchain Federation ha pubblicato le linee guida per gli emittenti di azioni digitali e relativi token. Il manuale conciso e facilmente comprensibile aiuta in particolare le aziende di piccole e medie dimensioni a sfruttare appieno l'emissione e la negoziazione di azioni sulla blockchain.

L'emissione di azioni e altri strumenti finanziari sotto forma di token digitali è considerato uno dei casi d'uso più promettenti per la tecnologia blockchain.

Anche gli emittenti più piccoli sono ora in grado di digitalizzare le loro azioni, i certificati di partecipazione o le obbligazioni nel pieno rispetto dei requisiti normativi.

Diventano trasferibili digitalmente in pochi secondi, il che a medio termine potrebbe consentire lo sviluppo di mercati secondari per tutte le azioni attualmente non negoziate pubblicamente.

La Swiss Blockchain Federation è convinta che i mercati dei capitali del futuro saranno digitalizzati e che la Svizzera è ben posizionata per assumere un ruolo pionieristico e di leadership in questo campo.

Per garantire che non solo le grandi società con le competenze necessarie possano beneficiare, un gruppo di esperti ha sviluppato queste linee guida semplici e concise, esponendo le fasi e le raccomandazioni più importanti relative all'emissione di token azionari.

Le linee guida potrebbero fornire ulteriori spunti preziosi agli emittenti stranieri che prendono in considerazione la creazione di token di sicurezza ai sensi del diritto svizzero.

Il documento si concentra sulla digitalizzazione di strumenti finanziari consolidati, vale a dire azioni, che a differenza di altri tipi di token forniscono agli investitori per legge un noto pacchetto di diritti.

Affidarsi a strumenti consolidati consente un'implementazione tempestiva e aiuta a evitare ingombranti procedure legali di valutazione e approvazione. Inoltre, vengono formulate raccomandazioni concrete in materia di trasparenza e governance, entrambe essenziali per lo sviluppo di un sano mercato dei capitali.

I seguenti esperti hanno contribuito alle “Linee guida per gli emittenti di azioni e token correlati”: Khalil Aouak (Falcon Private Bank), Diego Benz (Drakkensberg), Hans Kuhn (DALAW), Luzius Meisser (Associazione Bitcoin Svizzera), Daniel Rutishauser (inacta ), Peter Schnürer (daura), Christopher Schütz (SDX), Alexander Thoma (Alethena), Claudio Tognella (daura), Rolf H. Weber (Università di Zurigo).