LA TOKENIZZAZIONE CHE SALVA IL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO CON Italian Wonders

Parte Italian Wonders, l’iniziativa basata sulla blockchain per sostenere il Patrimonio Culturale Italiano durante COVID-19. L’azienda milanese Blockchain Italia, in collaborazione con l’associazione Italia4Blockchain e FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche mette l’innovazione al servizio della bellezza.

In un momento in cui tutti siamo chiamati ad aiutare a fronteggiare l’emergenza sanitaria, l’azienda tech Blockchain Italia S.r.l., in collaborazione con l’associazione Italia4Blockchain ed il sindacato FLP – Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, ha lanciato l’iniziativa Italian Wonders per raccogliere fondi a sostegno della valorizzazione dei beni culturali del territorio italiano durante l’emergenza COVID-19.

Italian Wonders – Le Bellezze Italiane è un progetto digitale senza scopo di lucro, ideato per coniugare il nostro patrimonio artistico e storico con alcuni tra i principali trend tecnologici contemporanei, ovvero la blockchain e la “tokenizzazione”.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raccogliere fondi per aiutare i comuni in difficoltà e i luoghi d’arte colpiti economicamente dalla pandemia.

La piattaforma nasce per digitalizzare il Patrimonio culturale ed artistico Italiano, ricreando sulla blockchain pubblica di Ethereum opere d’arte e gioielli dell’architettura, chiese, piazze, monumenti, in una forma digitale particolare che viene denominata token.

Facilmente paragonabili a dei francobolli digitali o ad oggetti digitali da collezione, questi token vengono solitamente scambiati nel web assumendo valore in quanto unici, non duplicabili e di numero limitato.

Chiunque potrà contribuire alla raccolta fondi ed il trasferimento dei francobolli digitali “Italian Wonders” avverrà a fronte di un piccolo contributo, che sarà interamente devoluto a favore delle singole regioni toccate dall’emergenza.

Disponibili sul sito www.italianwonders.io già oltre novanta token rappresentanti alcune delle opere più iconiche dello Stivale, Italian Wonders è un’iniziativa completamente open e spera di rivolgersi a tutti i luoghi d’arte italiani, come musei e gallerie d’arte, ed ad artisti e creativi con la speranza di far crescere il valore artistico del progetto e diffondere la cultura dell’innovazione in uno dei settori più strategici italiani.

“Italian Wonders è una nuova forma di mecenatismo sociale contemporaneo, che sfrutta la potenzialità della blockchain per favorire il sostegno ed il supporto a tutto ciò che è arte ” spiega Ing. Pietro Azzara, Founder e CEO di Blockchain Italia srl., che aggiunge: “speriamo di coinvolgere più artisti e stakeholders nel settore, anche rivolgendosi all’estero, per mostrare che possiamo supportare e prenderci cura, anche a distanza, dei luoghi simbolo della nostra cultura, salvaguardando il Paese con il maggior numero di Patrimoni Unesco al mondo, l’Italia”.

Blockchain Italia S.r.l. è una società di software con sede a Milano specializzata in fintech e soluzioni blockchain.

La sua missione è ottimizzare i processi aziendali attraverso la digitalizzazione e le “disruptive innovations”, offrendo alle aziende un’alta specializzazione, risultati tangibili più soluzioni e servizi in un unico punto di accesso.