La piattaforma di token fan Socios annuncia la carta prepagata Fiat-Crypto

La cooperazione tra gli emittenti di carte di credito fiat e l’industria blockchain sembra procedere rapidamente.

Il 24 febbraio, il progetto di token dei fan dello sport Socios ha annunciato il lancio di un abbonamento integrato e una carta di debito prepagata fiat-cripto, che fornisce anche funzionalità di ID globale basato su blockchain.

In vista del lancio del prodotto, Socios afferma che sta continuando a riesaminare diversi partner crittografici e non crittografici prima di determinare chi sarà l’emittente della carta.

Parlando con Cointelegraph, il CEO di Socios Alexandre Dreyfus ha dichiarato che la società era stata precedentemente contattata e si era impegnata con aziende partner di Visa e MasterCard.

Carta di debito crypto-token-fiat prevista per l’estate

Come precedentemente riportato, Socios gestisce un ecosistema di token fan criptato, che include una piattaforma di voto tokenizzata e un’app mobile basata su blockchain. L’avventura è gestita dalla società di blockchain sportiva Chiliz, che conta sul supporto di attori del settore cripto di alto profilo come Binance e OK Blockchain Capital.

I token ($ CHZ) vengono utilizzati per stimolare il coinvolgimento dei fan conferendo i diritti di voto nei sondaggi e garantendo ai titolari l’accesso a merchandising, premi e giochi.

Mentre evolve questa piattaforma, Socios ha ora integrato un numero ID globale basato su blockchain per l’app mobile Socios, che funge da strumento di identità Know Your Customer (KYC). Dreyfus disse:

“Uno degli sviluppi più importanti per noi sarà l’ID sulla blockchain, questo potrebbe essere fondamentale nei prossimi anni con eventi sportivi che devono controllare il tuo ID.”

Una volta lanciata, la carta prepagata includerà questo ID blockchain e si collegherà direttamente ai portafogli degli utenti, consentendo loro di spendere $ CHZ, ma anche altre valute. Quali valute saranno esattamente, cripto o altro, non è stato ancora annunciato.

La carta prepagata fungerà anche da tessera associativa, in modo che possa essere utilizzata sia per pagamenti regolari sia per riscattare premi token blockchain o accedere a varie offerte e sconti.

Socios afferma che prevede di seguire la versione prepagata con una carta di debito dal vivo a pieno titolo quest’estate, con il lancio previsto prima per il mercato europeo, quindi America Latina, Turchia e Asia.

Promuove l’adozione dei token crypto

Con il grande scambio di criptovalute statunitense, Coinbase ha recentemente annunciato la sua principale appartenenza a Visa, il campo delle carte di debito crittografiche continua a diversificarsi , rendendo il campo di un’interfaccia “legacy” più flessibile e familiare per accedere alle partecipazioni in criptovaluta.

La diffusione della tokenizzazione in industrie di massa come il calcio – nonché Coinbase , Socios e altre carte di debito criptate – suggeriscono che la sfera un tempo di nicchia della blockchain sta facendo progressi con sforzi di divulgazione.

Il potente calcio spagnolo FC Barcelona si è recentemente unito a Socios per creare un gettone per il suo franchising, unendosi ad artisti come l’ Atlético de Madrid e la squadra di calcio londinese West Ham United .

Dreyfus ha recentemente dichiarato a Cointelegraph in un’intervista che 3,5 miliardi di fan di calcio a livello globale sono stati un grande richiamo per l’azienda di lanciare la sua unità di tokenizzazione focalizzata sui fan.

All’inizio di questo mese, Chiliz ha annunciato una partnership con la principale agenzia di marketing Lagardere Sports and Entertainment nell’ambito di un’offerta per diffondere il suo ecosistema di coinvolgimento dei fan della blockchain negli Stati Uniti.