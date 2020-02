La banca centrale russa completa il test di tokenizzazione blockchain nella sandbox normativa

La Banca centrale russa (CBR) ha annunciato il 17 febbraio di aver appena completato un pilota blockchain nella sua sandbox normativa per l’emissione e la circolazione dei diritti digitali.

La piattaforma blockchain è stata sviluppata dalla società mineraria Nornickel. Permette di digitalizzare beni, servizi, titoli e altre risorse, convertendoli in token digitali.

La banca centrale ha affermato che questa tokenizzazione offre alle imprese opportunità per attirare finanziamenti da un lato, creando dall’altro nuovi convenienti strumenti di investimento per i consumatori. La piattaforma è aperta per l’uso per tutte le organizzazioni e può essere utilizzata per emettere token ibridi supportati da un paniere di attività.

Ivan Zimin, capo della divisione fintech della CBR, ha affermato che la CBR ha proposto emendamenti alla legislazione sulla criptovaluta del paese per includere piattaforme di tokenizzazione, ha riferito la stampa internazionale .

“Era uno dei più grandi progetti sandbox”, ha dichiarato Zimin (tramite traduzione online). “Un dettaglio importante del servizio è l’uso di token ibridi, che facilitano l’adattamento alle esigenze delle imprese e dei consumatori e forniscono soluzioni flessibili per attrarre investimenti.

Sulla base dei risultati del pilotaggio, la Banca di Russia ha proposto di includere nel progetto di legge federale “Sulle risorse finanziarie digitali” le disposizioni necessarie per l’introduzione e lo sviluppo di tali decisioni nel mercato emergente delle risorse digitali, che sono state sostenute da enti e imprese governative “.

La Russia ha uno status normativo poco chiaro quando si tratta di criptovaluta. Nel dicembre 2019, la banca centrale ha dichiarato all’agenzia statale RIA di sostenere l’idea di vietare le criptovalute a causa dei “rischi significativi” che comportano.

“A nostro avviso, le criptovalute private non possono essere equiparate a denaro fiat e non possono avere corso legale. Se si decide di vietare le criptovalute come mezzo di pagamento a livello legislativo, riteniamo opportuno sostenere questa posizione “, ha affermato la banca centrale .

Nello stesso mese, la banca centrale ha annunciato di aver iniziato a testare le stablecoin nella sua sandbox normativa . Il capo della banca centrale Elvira Nabiullina ha dichiarato che stavano solo esplorando il funzionamento delle stablecoin, aggiungendo che non presumevano che avrebbe funzionato come mezzo di pagamento o alternativa al denaro.