Stime recenti pongono il valore attuale di tutte le attività del mondo reale a circa $ 256 trilioni a livello globale . Mentre quel numero strabiliante è abbastanza stabile, tutte queste risorse continuano a cambiare proprietario regolarmente.

Sfortunatamente, i processi utilizzati per negoziare queste attività sono completamente obsoleti.

La proprietà di una vasta maggioranza delle risorse del mondo reale è ancora rappresentata da pezzi di carta. Ecco perché la maggior parte delle transazioni può richiedere settimane o addirittura mesi per essere completata.

Le negoziazioni di attività sono inoltre afflitte da ingenti quantità di burocrazia, innumerevoli commissioni e varie restrizioni geografiche. Inoltre, la maggior parte delle attività sono molto difficili da suddividere, il che rende i loro rispettivi mercati altamente illiquidi. Immobili, riserve d'oro e belle arti sono tutti ottimi esempi qui.

Fortunatamente, con il recente sviluppo della tokenizzazione, il modo di possedere e scambiare beni del mondo reale potrebbe essere sull'orlo di una vera rivoluzione .

La tokenizzazione è un processo innovativo in cui le risorse del mondo reale vengono identificate dai token digitali esistenti su una rete blockchain.

Una volta eseguita la tokenizzazione, i token diventano essenzialmente titoli digitali con una prova di proprietà irrefutabile. Un notevole aggiornamento a qualsiasi sistema cartaceo, la tokenizzazione è il modo in cui gestiremo le risorse in futuro.

Perché tokenizzare le risorse del mondo reale?

Indipendentemente dal fatto che stiamo tokenando un asset del mondo reale o oggetti immateriali come le proprietà intellettuali, creiamo un ambiente di liquidità senza pari che facilita transazioni sicure e rapide .

Inoltre, rappresentando le risorse del mondo reale con token digitali su una blockchain, possiamo negoziare senza la necessità di broker di terze parti. Invece, l'immutabilità della blockchain elimina le transazioni di eventuali tentativi di frode.

Ecco una rapida carrellata dei principali vantaggi che la tokenizzazione delle risorse del mondo reale mette in campo:

Maggiore liquidità delle attività (il settore immobiliare è un caso d'uso privilegiato) Non è necessaria una terza parte di supervisione poiché le transazioni sono verificate dalla rete stessa Barriere d'ingresso ridotte Attrae nuovi investitori attraverso la possibilità di proprietà frazionata Riduzione dei rischi grazie a una migliore trasparenza del mercato Le operazioni precedentemente difficili e di lunga durata vengono eseguite in modo significativamente più veloce Le transazioni diventano più economiche a causa della sostituzione delle spese amministrative con contratti intelligenti auto -autorizzati

Come puoi vedere, tokenizzare le risorse del mondo reale può essere un vero e proprio cambio di gioco per una pletora di mercati . Non abbiamo a che fare con semplici alterazioni cosmetiche: la tokenizzazione rappresenta una serie radicale di miglioramenti che cambiano completamente il panorama del mercato. Livella il campo di gioco per gli investitori, eliminando al contempo l'uomo di mezzo, rendendo le transazioni più rapide e sicure.

Come eseguire il token di un asset in 10 passaggi

Ora che abbiamo eliminato i “perché”, è tempo di immergersi nei “come”: TheBlockBox ha preparato una guida in dieci passaggi per tokenizzare le risorse del mondo reale che funzioneranno praticamente per qualsiasi modello tu abbia punta su:

# 1 Selezione delle risorse

Il primo passo è trovare un asset ampiamente scambiato che valga la pena tokenizzare. Idealmente, il tuo asset preferito dovrebbe già avere un mercato considerevole in modo da poter valutare correttamente il valore del token. In caso contrario, è meglio richiedere una valutazione effettuata da una società di revisione o contabile.

Dovresti quindi determinare come tokenizzare la risorsa. Stai dando equità o la condivisione degli utili ha più senso?

Questo è anche il passaggio durante il quale cerchi la tua competizione : una volta che hai un'idea per la tokenizzazione, dovresti fare un'indagine approfondita sul fatto che qualcuno sia riuscito a batterti sul pugno.

Nota, tuttavia, che qualcuno che lo fa prima di te non significa necessariamente che dovresti abbandonare la tua idea – se il / i concorrente / i sta facendo un lavoro scadente, potresti essere in grado di spazzare e attirare i propri clienti verso una soluzione più completa .

# 2 Requisiti aziendali

Dopo aver identificato un asset degno di tokenizzazione, ti consigliamo di capire quale sarà il tuo modello di business.

Devi avere una visione chiara di come la tua piattaforma tokenizzata creerà e offrirà valore . Elaborare un piano per le operazioni chiave, identificare le fonti di entrate, definire una base di clienti, trattare i dettagli del finanziamento, ecc.

Definire un solido modello di business è importante tanto quanto prendere una decisione su quale tipo di asset del mondo reale dovrai tokenizzare, quindi assicurati di gettare le basi che la tua idea di tokenizzazione merita.

# 3 Economia dei token

Ora è il momento di definire come la tua strategia economica token. La cosa principale che devi determinare è quanti token esisteranno e quanti ne distribuirai agli utenti della rete, sviluppatori, investitori e creatori.

Ricorda che un'offerta troppo elevata può dissuadere gli investitori e gli utenti dal momento che si preoccuperanno della domanda e del valore simbolico. D'altra parte, imposta l'offerta troppo bassa e il tuo token potrebbe avere una bassa liquidità, vanificando lo scopo della tokenizzazione tutti insieme.

Ciò a cui vuoi anche occuparti a questo punto è la creazione di un'economia transazionale tra acquirenti e venditori. L'economia interna è probabilmente uno degli aspetti più importanti in quanto è necessario creare un quadro che sarà sostenibile in futuro , quindi prenditi il ​​tuo tempo per stabilirlo chiaramente.

# 4 Requisiti tecnici

Questo passaggio consiste nel trasformare la tua visione in realtà da un punto di vista tecnico. Hai solo due scelte reali qui: codifica tu stesso la piattaforma o esternalizza a una società di sviluppo blockchain . Puoi anche cercare alcuni contratti intelligenti open source online e provare a trovare una nuova soluzione, ma avrai difficoltà a trovare un esperto di blockchain che ti supporti in questo approccio.

A meno che tu non sia un programmatore di talento, esternalizzare una squadra rispettabile per tokenizzare una serie di risorse del mondo reale è la strada da percorrere . Un buon team può creare una piattaforma di alto livello e farla funzionare nel giro di poche settimane, dandoti ampio spazio per concentrare la tua attenzione su altri aspetti della tua attività emergente.

Sembra qualcosa di cui la tua azienda avrebbe bisogno? Condividiamo una parola.

# 5 Norme legali

A seconda del tipo di risorse che desideri tokenizzare, questo passaggio potrebbe essere relativamente complesso. Questo perché la tua nuova rete blockchain non sarà in grado di funzionare al di fuori della portata della legge mentre colleghi token a risorse del mondo reale.

Il miglior modo di agire qui è semplicemente entrare in contatto con un consulente legale esperto. Ci sono così tanti fattori da tenere d'occhio a seconda di ciò che stai tokenizzando e dove, quindi è meglio lasciarlo ai professionisti.

In realtà, questo passaggio si sovrappone a quello precedente: se assumi un team di qualità per eseguire la codifica , la maggior parte delle aziende avrà a bordo un esperto o può consigliarti un consulente legale di livello mondiale, per aiutarti a spostarti nelle normative e insidie ​​legali.

# 6 White Paper

Scrivere e pubblicare un white paper è una delle fasi cruciali del processo di tokenizzazione.

Fino a questo punto, hai avuto a che fare solo con esperti nei settori della tokenizzazione e della blockchain – tuttavia, andando avanti, molto probabilmente il tuo pubblico di destinazione non avrà la stessa esperienza di blockchain.

Il tuo white paper è ciò che colma il divario tra blockchain / crypto intenditori e potenziali utenti / investitori .

Un white paper informa i lettori in modo conciso sul perché il token è stato creato e su cosa la piattaforma può fare per loro. È principalmente un content marketing, ma dovrebbe contenere specifiche tecniche, design e prototipo proposto.

Ecco perché è meglio che il tuo white paper sia scritto principalmente da qualcuno con esperienza nella codifica blockchain e successivamente modificato da un esperto di marketing. In questo modo, ottieni il meglio da entrambi i mondi.

Nella maggior parte dei casi, un white paper sarà una raccolta di analisi e conclusioni tratte nelle fasi di preparazione del progetto. Ecco perché è importante scriverlo mentre il team in outsourcing sta codificando la tua visione in esistenza.

# 7 Sviluppo MVP

Questo passaggio ti riporterà a un percorso più tradizionale di lancio del prodotto. Devi testare la tua nuova piattaforma offrendo funzionalità sufficienti ai primi utenti.

C'è una chiara mancanza di vecchi progetti di tokenizzazione da tenere in considerazione, quindi prevedere come la tua piattaforma si adatti al rispettivo mercato non è ancora qualcosa che può essere fatto con competenza senza un MVP. Con questa fase, tuttavia, puoi mettere alla prova i motivi e vedere esattamente cosa manca al tuo modello di business (o che cosa è potenzialmente una funzionalità di cui puoi fare a meno).

Il set completo e finale di funzionalità viene codificato dopo numerosi test e considerando il feedback degli utenti iniziali del prodotto che hanno avuto la possibilità di testare il MVP.

# 8 Investitori

Con un MVP provato e testato, sei pronto per iniziare a presentare ai potenziali investitori. E se hai fatto un buon lavoro nei passaggi precedenti, attirare gli investitori dovrebbe essere un gioco da ragazzi .

A questo punto, hai un grande senso della posizione della tua piattaforma sul mercato, puoi sostenere i tuoi reclami con un prezioso feedback dai test MVP, hai a disposizione ampi dati, tutte le normative pertinenti sono state controllate, ecc.

In altre parole, tutte le tue anatre sono in ordine, ed è esattamente ciò che gli investitori amano vedere.

# 9 Prototipo o prodotto costruito

Con il supporto finanziario degli investitori, ora sei pronto per iniziare a lavorare sulla versione finale della tua piattaforma tokenizzata.

Prendi in considerazione tutti i feedback che hai ricevuto sia dagli utenti MVP che dagli investitori. Il primo è una linea diretta per ciò che i clienti vogliono vedere implementati; quest'ultima è una necessità che può essere anche molto preziosa.

Presto, la versione finale del tuo prodotto dovrebbe essere pronta per la produzione. Dato che hai coperto tutte le basi, tagliare il nastro rosso dovrebbe essere un momento orgoglioso, quindi non rifuggire dal trasformarlo in uno spettacolo d'affari.

# 10 Espansione di rete

Se hai superato tutti i nove passaggi precedenti, congratulazioni: ora hai una piattaforma completa per lo scambio di risorse tokenizzate nel mondo reale . Tuttavia, il lavoro difficilmente finisce qui, quindi non riposare sugli allori.

Oltre a garantire che tutto continui a funzionare senza problemi, è ora il momento di espandere la rete. Il tuo obiettivo principale qui è attrarre gli utenti finali, il che rende il marketing digitale il tuo punto di riferimento.

Il tuo team dovrebbe lavorare su content marketing, PR, account di social media, pubblicità a pagamento, grafica, video marketing, programmi di referral, campagne e-mail, ecc.

Anche le migliori piattaforme al mondo non raggiungeranno il loro picco se la palla viene lasciata cadere in termini di marketing, quindi investi di conseguenza. Assicurati solo di assumere una buona squadra per il lavoro, ovviamente.

La tokenizzazione delle attività del mondo reale è il catalizzatore della democratizzazione del mercato

La tokenizzazione è destinata a svolgere un ruolo trasformativo nella gestione patrimoniale per gli anni a venire. Possiede il potenziale per democratizzare veramente innumerevoli mercati, rendendoli al contempo più sicuri ed equi .

L'unico vero ostacolo che ostacola la tokenizzazione degli asset nel mondo reale si presenta sotto forma di confini legali . La misura in cui questo ostacolo si frappone dipende da quali risorse vengono tokenizzate – ovviamente, la creazione di una piattaforma per lo scambio di carte da collezione avrà un tempo molto più semplice di una rete di opere d'arte inestimabili.

La creazione di un ponte legale tra blockchain e risorse del mondo reale richiede nuove entità legali che risolvono questioni trans-giurisdizionali e fiscali. Tuttavia, riteniamo che queste preoccupazioni saranno risolte nel prossimo futuro.

Dopotutto, se il problema legale è l'unica cosa che ostacola un significativo spostamento verso un modo veramente superiore di gestione delle risorse, è giusto aspettarsi che un compromesso verrà raggiunto prima piuttosto che dopo.