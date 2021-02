Elrond lancia il wallet Maiar e l’app per i pagamenti globali

L’obiettivo è quello di raggiungere il prossimo miliardo di persone

Elrond, startup blockchain europea che ha superato una valutazione di mercato di 800 milioni di dollari in meno di 3 anni, è pronta ad aprire la strada all’onboarding del prossimo miliardo di utenti attraverso Maiar, un’app di pagamento blockchain che fornisce un’alternativa più sicura, privata ed economica ad app come Paypal o Google Pay.

Maiar è il wallet mobile e l’app per i pagamenti globali che utilizzerà le prestazioni su scala internet della blockchain Elrond, raggiungendo oltre 100.000 transazioni al secondo, per reimmaginare come le persone interagiscono con il denaro, i beni, i titoli di proprietà o qualsiasi trasferimento di valore.

“Il denaro è il miglior tentativo dell’umanità di rendere fungibile qualcosa che fondamentalmente non lo è: il nostro tempo. Abbiamo costruito Maiar per aiutarvi a riprendervelo”, ha dichiarato Beniamin Mincu, CEO di Elrond.

I vantaggi della tecnologia blockchain sono ancora fuori portata per la stragrande maggioranza degli utenti internet, i quali sono in attesa di un gateway che sia intuitivo, facile da usare, e che abbia caratteristiche simili o migliori delle attuali app di denaro popolari.

Questo è il motivo per cui Maiar, servendosi solo di uno smartphone, aprirà una nuova ondata di rapida adozione di un sistema finanziario globale ad alta larghezza di banda e bassa latenza.

“Miliardi di persone sono in grado di inviare messaggi diretti ai loro contatti perché è comodo, intuitivo e poco costoso”, ha detto Beniamin Mincu, CEO di Elrond.

“Maiar e la blockchain di Elrond ora offrono loro la stessa esperienza quando si tratta di inviare denaro”.

Con una profonda cura per l’utente, un design elegante e un’interfaccia intuitiva, Maiar permette a qualsiasi utente di telefono di ottenere un portafoglio funzionante in pochi secondi. L’applicazione per cellulari permette a chiunque di inviare denaro ai propri contatti telefonici, o meglio ancora, registrare @herotags come alias per i loro wallet, che possono utilizzare per inviare denaro in tutto il mondo, quasi istantaneamente, ad un costo trascurabile – il tutto con un semplice gesto.

Con l’aggiunta di innovazioni chiave come la sicurezza progressiva e la gamification intorno alle sue caratteristiche più importanti, Maiar offrirà un’esperienza nuova e coinvolgente per l’internet del denaro.

Più di 200.000 utenti si sono registrati per l’accesso anticipato a Maiar. Loro, e le persone in tutto il mondo*, sono ora in grado di installare il futuro del denaro sui loro telefoni cellulari da Apple App Store e Google Play Store.

Tutto quel che c’è da sapere su Elrond

Elrond è la blockchain su scala internet, progettata da zero per portare un miglioramento cumulativo di 1000 volte nel throughput e nella velocità di esecuzione. Per raggiungere questo obiettivo, Elrond introduce due innovazioni chiave: un nuovo meccanismo Adaptive State Sharding e un algoritmo Secure Proof of Stake (PoS), che consente una scalabilità lineare con un meccanismo di consenso veloce, efficiente e sicuro.

In questo modo, Elrond può elaborare fino a 15.000 transazioni al secondo (TPS), con una latenza di 6 secondi e costi trascurabili, tentando di diventare la spina dorsale di un’economia internet senza permesso, senza confini e accessibile a livello globale.