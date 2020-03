Riduzioni del tasso a causa del coronavirus: la banca centrale australiana lo ha fatto per prima

Ore prima della Federal Reserve americana, la Reserve Bank of Australia (RBA) ha anche ridotto i tassi di interesse nella speranza di frenare la reazione del mercato allo scoppio del coronavirus in corso.

In una riunione tenutasi il 3 marzo, la RBA ha annunciato che avrebbe tagliato il tasso di cassa di 25 punti base (pb) allo 0,50 per cento, il più basso mai registrato, secondo i dati recenti.

Diverse ore dopo, la Federal Reserve americana ha anche preso provvedimenti per tagliare i tassi di interesse di mezzo punto percentuale , tra l’1 e l’1,25 percento, nella sua prima misura di emergenza dalla crisi finanziaria globale del 2008.

I tagli in Australia e negli Stati Uniti sono progettati per aumentare la domanda per aiutare a ridurre la pressione per le imprese locali e i proprietari di case.

Quest’anno segna il primo taglio per gli australiani ed è un’ulteriore prova del fatto che i banchieri centrali si stancano della continua minaccia che il coronavirus pone alla crescita globale.

“Il coronavirus ha offuscato le prospettive a breve termine per l’economia globale e significa che la crescita globale nella prima metà del 2020 sarà inferiore alle aspettative precedenti”, ha affermato il consiglio di amministrazione della RBA in un recente comunicato stampa .

Soluzioni come quella dei programmi di quantitative easing (QE) americani, non sono state escluse dall’RBA, con i preparativi per ulteriori tagli ai tassi per allentare ulteriormente le condizioni monetarie.

In un recente tweet che ha commentato la decisione della RBA, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono rimasti indietro rispetto agli “altri” quando si è trattato di abbassare i tassi di interesse, che attualmente esercitano pressioni sugli esportatori statunitensi.

Australia’s Central Bank cut interest rates and stated it will most likely further ease in order to make up for China’s Coronavirus situation and slowdown. They reduced to 0.5%, a record low. Other countries are doing the same thing, if not more so. Our Federal Reserve has us…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 3, 2020

Tuttavia, a fronte di una recessione incombente, le criptovalute non sono riuscite ad attirare in primo piano nuovi capitali mentre gli investitori guardano ai contanti come il veicolo di investimento più sicuro.

Il rallentamento globale della crescita di azioni e obbligazioni non è riuscito finora a tradursi in prezzi più alti per le attività digitali, che hanno mantenuto a intermittenza lo status di asset a rischio, costringendo gli investitori a giocare un gioco molto più pericoloso.

Quando le cose vanno di male in molto, come hanno fatto la scorsa settimana, gli investitori riducono il potere il più velocemente possibile. Prenotano i profitti per compensare altre perdite. Ahi ”, ha dichiarato Michael Novogratz, CEO di Galaxy Digital, in un recente tweet .

How did $btc go from being a hedge against bad stuff to getting washed out and trading like a risk asset? When things go from bad, to very very bad like they did last week, investors take leverage down as fast as they can. They book profits to make up for other losses. Ouch. — Michael Novogratz (@novogratz) March 1, 2020

Il ruolo di Bitcoin (BTC) come bene rifugio continua ad essere messo in discussione dopo che è sceso del 2% lunedì, sullo sfondo della decisione della Fed americana di tagliare i tassi. Da allora i prezzi sono rimbalzati di circa il 2,5 percento, ma non sono riusciti ad attirare ulteriori investimenti in quel giorno.

Arriva in un momento in cui la seconda economia più grande del mondo, la Cina, che è anche un grande partecipante al mining di criptovalute , è profondamente coinvolta in uno dei peggiori contagi della memoria recente.

La saggezza della criptovaluta convenzionale ritiene che le politiche monetarie e fiscali allentate sarebbero un netto netto per i mercati delle criptovalute, con il flusso di capitale dalle azioni alle attività digitali.

Tuttavia, sembrerebbe che gli investitori tradizionali abbiano giocato in maniera sicura, attenendosi a strategie logore rimanendo liquidi con riserve di liquidità ed evitando quelle che alcuni percepirebbero come decisioni di investimento rischiose.

“A differenza dei paradisi sicuri tradizionali come l’oro o il [dollaro USA], il mercato BTC è speculativo con elevata volatilità, il che potrebbe spiegare perché non riescono a fungere da bene rifugio”, ha affermato Nemo Qin, analista di mercato di eToro .

“Mentre l’oro si sta radunando da domenica sera, le criptovalute tra cui BTC continuano a subire pesanti svendite nel corso della crescente epidemia globale, sfidando lo status di rifugio sicuro dei bitcoin”, ha aggiunto Qin.