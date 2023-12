“Fase Critica per la Economia Cinese”: Xi Ammette le Difficoltà economiche della Cina

Riconoscimento delle Sfide Economiche da Parte di Xi Jinping Xi Jinping, presidente della Cina, ha recentemente ammesso che l’economia cinese si trova in una fase critica. Queste dichiarazioni sono state rilasciate durante una riunione tematica sul lavoro economico convocata dal Politburo, l’organo decisionale supremo del Partito Comunista Cinese. La sua analisi arriva in un momento particolarmente delicato per l’economia cinese, affrontando la crisi immobiliare in corso e la stagnazione dell’attività interna. Questa ammissione segue il recente declassamento dell’outlook della Cina da parte di Moody’s da stabile a negativo.

La Situazione Politica ed Economica Internazionale Secondo Xi, nonostante la ripresa economica dalla pandemia mostri segnali di miglioramento, la Cina deve affrontare una serie di sfide sia cicliche che strutturali a livello interno, oltre a un ambiente politico ed economico internazionale avverso. Xi sottolinea la complessità della situazione di sviluppo che il Paese deve gestire, evidenziando la necessità di adottare misure adeguate e opportune per rilanciare l’economia.

Obiettivi di Crescita del Prodotto Interno Lordo I dettagli riguardanti l’obiettivo ufficiale di crescita del prodotto interno lordo (PIL) per il prossimo anno non sono stati rivelati durante la riunione del Politburo. Tuttavia, è noto che per il 2023, Pechino aveva fissato l’obiettivo di crescita del PIL al 5%, uno dei livelli più bassi degli ultimi decenni. Gli economisti ritengono che il Paese potrebbe mantenere un obiettivo simile per il 2024, sebbene ciò richiederebbe stimoli significativi per raggiungere tale crescita.

Priorità e Focalizzazione del Politburo Durante la riunione, il Politburo ha enfatizzato la necessità di concentrarsi sull’accelerazione della costruzione di un sistema industriale moderno e sull’espansione della domanda interna. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di prevenire e mitigare i rischi e di rafforzare l’autosufficienza nei settori chiave della scienza e della tecnologia. Questo si collega all’obiettivo più ampio della Cina di accelerare lo sviluppo di nuovi assetti economici.





Situazione Economica Attuale della Cina La Cina ha registrato una crescita del PIL del 4,9% nel terzo trimestre, leggermente al di sopra dell’obiettivo governativo. Tuttavia, il Paese sta affrontando sfide significative nella fase post-Covid, con consumi e produzione stagnanti e un’export in difficoltà. Il settore immobiliare, in particolare, sta attraversando una crisi profonda, con alcuni dei maggiori costruttori del Paese sommersi dai debiti.

Incontro tra Xi Jinping e i Leader dell’UE La settimana di Xi Jinping è stata intensa, culminata con un incontro prolungato di oltre tre ore e mezza con i leader dell’Unione Europea, Ursula von der Leyen e Charles Michel. In questa occasione, Xi ha sollevato il recente downgrade da parte di Moody’s, interpretandolo come un segno di incomprensione da parte dell’Occidente riguardo alla seconda economia mondiale. Questa interazione segnala la crescente importanza della relazione bilaterale tra Cina e UE in un contesto economico globale sempre più interconnesso.

Dialogo e Tensioni nel Commercio Cina-UE Durante l’incontro, è stato evidente un dialogo aperto tra le parti. I leader dell’UE hanno delineato le linee rosse della relazione bilaterale, mettendo in guardia sulla possibilità di chiudere il mercato europeo se le politiche di Pechino non dovessero subire cambiamenti per ribilanciare il deficit commerciale. Nel 2022, questo deficit ha raggiunto quasi 400 miliardi di euro, un livello considerato insostenibile. Di fronte a queste tensioni commerciali, Xi cerca di evitare una guerra commerciale con l’UE, cercando di mantenere l’Europa come un partner primario.

Contesto Economico Attuale della Cina La situazione economica della Cina è complessa. Il Paese sta lottando per trovare slancio nella fase post-pandemica, con consumi e produzione stagnanti. L’export ha mostrato una crescita minima, evidenziando la fragilità della ripresa economica. Inoltre, il settore immobiliare, un pilastro fondamentale dell’economia cinese, sta affrontando una crisi profonda, con grandi costruttori sommersi da debiti e a rischio di insolvenza.

Implicazioni Globali delle Difficoltà Economiche della Cina La situazione economica della Cina ha implicazioni significative a livello globale. Come seconda economia mondiale, qualsiasi rallentamento o instabilità in Cina può avere effetti a catena sui mercati globali, sulle catene di fornitura e sulle economie emergenti. In questo contesto, le decisioni politiche ed economiche prese da Pechino sono di fondamentale importanza per l’equilibrio economico mondiale.

Prospettive e Sfide Future per la Cina Le sfide economiche interne e internazionali delineano un futuro complesso per la Cina. La gestione di queste difficoltà richiederà un equilibrio tra stimoli economici, riforme strutturali e una navigazione cauta nelle relazioni internazionali. La capacità della Cina di superare queste sfide determinerà non solo il suo percorso economico ma anche il suo ruolo nel palcoscenico globale.