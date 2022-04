Digital Finance: gestione digitale dei pagamenti￼

La Digital Finance è un servizio che consente ad imprese e professionisti la corretta gestione dei pagamenti digitali e della liquidità aziendale. Scopri cos’è la Digital Finance, come utilizzarla e le novità proposte dalla Direttiva Europea PSD2 sul tema.

Digital Finance: cos’è e a cosa serve

La Digital Finance è un insieme di servizi che interviene sulla struttura finanziaria e sulla liquidità dell’impresa, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie e al supporto delle normative vigenti.

I servizi di Digital Finance sono utili sia alle imprese che ai professionisti, ma sono rivolti anche a commercialisti e consulenti d’azienda.

La Digital Finance consente alle aziende di sfruttare il digitale per ampliare le possibilità di business, offrendo servizi di pagamento e incasso digitali, ma anche monitoraggio d’impresa e servizi di cessione del credito, tutti completamente online. Allo stesso tempo, consente a commercialisti e consulenti la possibilità di offrire ai clienti anche servizi in ambito finanziario.

Novità proposte dalla Direttiva Europea PSD2

La Direttiva Europea PSD2 ha consentito alla Digital Finance e alla gestione dei pagamenti digitali di fare molti passi avanti.

La Direttiva ha dato il via al fenomeno dell’Open Banking, un servizio che consente l’accesso ad informazioni finanziarie non solo alle banche, ma anche a nuovi attori nel mercato. Grazie a questo fenomeno, sono nati nuovi servizi finanziari digitali, come Istituti di Pagamento o Istituti di Moneta Elettronica, autorizzati dalla Banca d’Italia.

Tra i punti più rilevanti della Direttiva Europea PSD2 riguardo la Digital Finance troviamo alcune novità importanti:

Autentificazione forte : utilizzo di due o più strumenti (come PIN, domande, token, password, impronta digitale) per verificare l’identità dell’utente. Serve a garantire una maggiore sicurezza nella gestione dei dati del cliente su pagamenti o transazioni online.

: utilizzo di due o più strumenti (come PIN, domande, token, password, impronta digitale) per verificare l’identità dell’utente. Serve a garantire una maggiore sicurezza nella gestione dei dati del cliente su pagamenti o transazioni online. Account Information Service Provider (AISP) :sono nuovi strumenti che consentono all’utente di visualizzare, tramite un’unica piattaforma online, tutte le informazioni presenti su più conti correnti in simultanea.

:sono nuovi strumenti che consentono all’utente di visualizzare, tramite un’unica piattaforma online, tutte le informazioni presenti su più conti correnti in simultanea. Payment Initiation Service Provider (PISP): sono strumenti che consentono all’utente di predisporre pagamenti da un qualunque conto corrente di proprietà in qualsiasi momento.

Digital Finance: servizi e opportunità

La Direttiva Europea PSD2 ha, inoltre, offerto nuovi spunti e modalità di utilizzo dei servizi della Digital Finance.

Vediamo quali sono i servizi della Digital Finance e le novità proposte dalla Normativa PSD2. I servizi sono:

Pagamenti digitali : ogni azienda può accedere al proprio conto corrente online e ordinare un pagamento (servizio di “payment initiation”, letteralmente attivatori di pagamento). Tale servizio consente di integrare i dati del pagamento nel gestionale aziendale. In questo modo, ogni pagamento viene registrato nativamente nello storico delle transazioni, velocizzando i processi di controllo e inserimento dati.

: ogni azienda può accedere al proprio conto corrente online e ordinare un pagamento (servizio di “payment initiation”, letteralmente attivatori di pagamento). Tale servizio consente di integrare i dati del pagamento nel gestionale aziendale. In questo modo, ogni pagamento viene registrato nativamente nello storico delle transazioni, velocizzando i processi di controllo e inserimento dati. Incassi digitali : ogni azienda può offrire una nuova modalità di pagamento totalmente elettronica e tracciabile. Anche in questo caso, con l’integrazione del servizio al gestionale, si può tenere traccia delle fatture emesse e delle informazioni sulla transazione.

: ogni azienda può offrire una nuova modalità di pagamento totalmente elettronica e tracciabile. Anche in questo caso, con l’integrazione del servizio al gestionale, si può tenere traccia delle fatture emesse e delle informazioni sulla transazione. Riconciliazione bancaria digitale : il servizio consente di importare nel gestionale aziendale tutti i dati presenti negli estratti conto bancari e di ottenere spunti di riconciliazione tra fatture emesse e pagamenti. In gestionali come quello TeamSystem, la riconciliazione tra fatture e saldi è totalmente automatizzata.

: il servizio consente di importare nel gestionale aziendale tutti i dati presenti negli e di ottenere spunti di riconciliazione tra fatture emesse e pagamenti. In gestionali come quello TeamSystem, la riconciliazione tra fatture e saldi è totalmente automatizzata. Monitoraggio della salute dell’impresa : l’accesso ai dati degli istituti finanziari sull’azienda consente una visione a 360° utile per monitorare o evidenziare punti di criticità aziendale. Alcuni esempi di applicazione sono, ad esempio, la visione della valutazione di merito creditizio per verificare le possibilità di accesso al credito.

: l’accesso ai dati degli istituti finanziari sull’azienda consente una visione a 360° utile per monitorare o evidenziare punti di criticità aziendale. Alcuni esempi di applicazione sono, ad esempio, la visione della valutazione di merito creditizio per verificare le possibilità di accesso al credito. Cessione del credito dal gestionale : questi servizi consentono una cessione del credito più semplice e veloce e offrono l’opportunità di accedere a nuove fonti di finanziamento che prima non potevano operare in questi mercati.

: questi servizi consentono una cessione del credito più semplice e veloce e offrono l’opportunità di accedere a nuove fonti di finanziamento che prima non potevano operare in questi mercati. Data Protection: la Direttiva offre nuovi obiettivi e modelli per la tutela dei dati dei clienti.

Guida sulla Digital Finance di TeamSystem

TeamSystem, il gruppo italiano che offre soluzioni per la digitalizzazione di aziende, professionisti e associazioni, ha creato una guida sulla Digital Finance per aiutare a comprendere e semplificare i processi di accesso al credito e la gestione dei pagamenti digitali degli utenti. La guida, redatta dall’ Ing. Paolo Catti, contiene tutti gli elementi fondamentali della Digital Finance e della Digital Innovation che ogni utente dovrebbe conoscere per approcciarsi al meglio a questi nuovi strumenti finanziari digitali.