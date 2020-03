Chi ha vinto la sfida sul Coronavirus Covid-19?

L’economia mondiale si è fermata, ma alcune startup e settori si sono dimostrati resistenti al Coronavirus Covid-19 nonostante il caos.

Bitcoin ha superato le aspettative dopo una terribile performance giovedì scorso. Attualmente in crescita del 18% circa ogni giorno, al momento della stesura di questo articolo è scambiato per circa $ 6.630. Tuttavia, Bitcoin non è l’unico investimento che mostra forza durante questo periodo tumultuoso.

I settori con le migliori prestazioni

Mentre restiamo rinchiusi nelle nostre case, alcune industrie hanno prosperato nonostante l’intero mercato abbia subito cali storici.

Il lavoro a distanza, per esempio, è chiaramente aumentato. Zoom, ad esempio, ha visto un’impennata di nuovi utenti poiché molti portano i loro luoghi di lavoro a casa con loro. Sorprendentemente, sono stati in grado di non avere tempi di inattività durante l’intero calvario.

Anche i settori dei giochi e dell’intrattenimento online hanno registrato numeri record negli ultimi tempi.

La piattaforma di gioco Steam ha raggiunto un record durante il fine settimana con circa 20 milioni di persone contemporaneamente a giocare contemporaneamente. [The Verge] Probabilmente possiamo aspettarci che questa cifra salga mentre la situazione di blocco continua.

Dato che anche gli americani si affidano maggiormente ai servizi di consegna degli alimenti, anche questi hanno fatto il pieno di attività.

Una piccola startup per la consegna di alimenti, Blue Apron, ha registrato un aumento dell’1,100% dal 2018 grazie alla fiducia degli investitori. [Bloomberg] Per molti stabilimenti alimentari, la consegna è ora l’unico servizio che li tiene a galla poiché gli individui non possono sedersi e cenare al momento.

Questi sono solo alcuni dei settori menzionati da Matt Turck (@mattturck). Altri settori innescati per ottenere una spinta durante questo periodo di blocco includono i social media, l’istruzione online e i servizi di teleassistenza.

Running list of startups / categories that are proving anti-fragile to the current mess: * Remote work: Zoom etc

* Gaming, online entertainment

* Social (Twitter), messaging

* Food delivery: Blue Apron etc

* Online education

* Telehealth, digital thermometers * What else? — Matt Turck (@mattturck) March 19, 2020

Le criptovalute devono ancora dimostrare la propria resilienza al coronavirus

Il settore blockchain è un’impresa completamente digitale, o almeno dovrebbe essere durante questi tempi difficili.

Tuttavia, è ancora un settore giovane e quindi relativamente non testato. Questo è in parte il motivo per cui l’intero mercato delle criptovalute ha subito una drastica perdita del 50% giovedì scorso.

Tuttavia, negli ultimi tempi ha superato le probabilità e continua a registrare un forte rialzo anche in presenza di perdite nel mercato azionario. Ciò ha causato la restituzione di alcuni analisti con chiamate rialziste.

Anche se è ancora troppo presto per dire se questo rally continuerà , questo sembra essere il momento perfetto per far prosperare le criptovalute.

Con i loro luoghi di lavoro decentralizzati, è pronto a prosperare, tuttavia, le criptovalute rimangono ancora un asset rischioso, quindi il futuro rimane poco chiaro.

Dovremo comunque osservare con attenzione le macro tendenze per valutare come si comporterà lo spazio blockchain nei prossimi mesi sotto la pressione della crisi del Coronavirus Covid-19.