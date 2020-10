Prestiti personali Compass: tutte le info utili

I prestiti personali sono dei veri e propri finanziamenti che non prevedono alcun tipo d’obbligo di destinazione. Nello specifico viene così concessa una determinata somma di denaro dai diversi istituti di credito che è possibile utilizzare in qualsiasi modo e per qualsiasi occasione si desidera. Questo meccanismo non può invece essere applicato nel caso del prestito finalizzato in quanto il credito concesso è legato all’acquisto di uno specifico servizio o bene.

Per quanto concerne il finanziamento Compass, l’istituto di credito in questione, si occupa di soddisfare al meglio ogni singola esigenza, proponendo crediti che siano in grado di sostenere realmente i progetti d’acquisto desiderati. Le finanziarie per prestiti personali hanno così il chiaro obiettivo di trovare la soluzione che meglio si adatta alle richieste del richiedente, in modo che quest’ultimo sia in grado di poter utilizzare il denaro per uno scopo privato preciso.

Il cliente interessato nel caso specifico, può far fronte a diverse opzioni messe in campo dalla società come ad esempio la combinazione in maniera personalizzata di una rata e la durata complessivo del prestito, l’inserimento dell’opzione del salto di una rata una volta all’anno senza aggiungere costi, oppure il consolidamento dei crediti già attuati per poter riuscire a tenere costantemente sotto controllo le spese complessive.

Compass è in grado così di offrire un finanziamento totalmente personale con liquidità complessiva fino ad un massimo di 30.000 euro per lavoratori autonomi, dipendenti e pensionati. Naturalmente ogni opzione verrà poi valutata caso per caso analizzando anche le singole esigenze.

Come richiedere un prestito personale con Compass

I prestiti personali Compass permettono di realizzare numerosi progetti sia a breve che a lungo termine. Per poterli richiedere sono possibile due distinti soluzioni. E’ possibile richiedere prestiti Compass online oppure recandosi presso una delle tante filiali dislocate in Italia. La prima opzione può essere eseguita online avvalendosi però dall’aiuto di un computer o di uno smartphone e ovviamente di una connessione Internet. Una volta compilato il form attraverso il simulatore, occorrerà inserire i propri dati personali oltre che l’importo del quale si vuole usufruire.

Nel caso in cui invece si preferisca recarsi in filiale è possibile avere a propria disposizione la consulenza personale di un esperto che sarà in grado di illustrare in maniera chiara e dettagliata tutte le varie caratteristiche del credito. L’addetto potrà inoltre consigliare al cliente la formula finanziaria che meglio si trova in linea con le sue esigenze richieste. L’appuntamento potrà essere fissato anche online oppure più semplicemente contattando l’apposito numero verde.

Per poter ottenere il credito è necessario disporre di un Documento di riconoscimento valido ovvero la carta d’identità, il Codice Fiscale o la tessera sanitaria regionale. Occorre inoltre portare con sé l’ultima dichiarazione dei redditi nel caso in cui si svolga un lavoro autonomo, l’ultima busta paga se si tratta di un lavoro dipendente e invece se si è un pensionati l’ultimo cedolino della pensione. Fornendo la giusta documentazione è possibile così ottenere un prestito solamente in un giorno.

I requisiti necessari per poter disporre del credito sono: la residenza in Italia oltre che un’età compresa fra i 18 e i 75 anni. Per quanto concerne invece il prestito personale per stranieri, l’istituto di credito precisa che è essenziale disporre della residenza nel Bel Paese da almeno un anno oltre che del regolare permesso di soggiorno. I prestiti personali per liquidità vengono visti infine come la scelta migliore, in tutti quei casi in cui è necessario disporre di una certa somma di denaro per realizzare un determinato obbiettivo privato.