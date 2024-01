Pressione fiscale al 47,4% quanto si potrà resistere ancora? Ecco la analisi della CGIA di Mestre.

Analisi della Pressione Fiscale in Veneto e l’Effetto sul Carico Fiscale Reale”

In un panorama economico complesso, la questione della pressione fiscale rimane un argomento centrale per i contribuenti italiani. In particolare, una recente analisi condotta dalla Cgia di Mestre ha rivelato dati sorprendenti riguardo alla situazione in Veneto.

In questo articolo, esamineremo in dettaglio il rapporto tra la pressione fiscale ufficiale e quella reale nella regione, esplorando le ragioni di questa differenza e analizzando gli effetti sulle finanze dei cittadini. Inoltre, discuteremo delle prospettive future in termini di tasse e tariffe.

La Pressione Fiscale in Veneto – Una Visione Dettagliata

La recente analisi condotta dalla Cgia di Mestre ha rivelato che in Veneto, la pressione fiscale reale è del 47,4%, quasi cinque punti percentuali in più rispetto al dato ufficiale del 42,5% dell’anno precedente. Questo significa che i contribuenti veneti affrontano una maggiore pressione fiscale di quanto comunemente riconosciuto.

Ma qual è la ragione di questa discrepanza? La risposta va cercata nei livelli retributivi medi dei residenti veneti, che tendono ad essere più bassi rispetto a quelli delle regioni del Nord. Inoltre, l’incidenza percentuale dell’economia non osservata sul valore aggiunto regionale è relativamente bassa, attestandosi al 10%. Ciò suggerisce che l’evasione fiscale e il lavoro nero nella regione sono contenuti.

Il Carico Fiscale Reale e le Sue Implicazioni

Ma perché dovremmo preoccuparci della differenza tra la pressione fiscale ufficiale e quella reale? La chiave sta nel calcolo della pressione fiscale basato sul PIL, che comprende anche gli effetti dell’economia non osservata.

Se escludiamo questa componente sommersa, il carico fiscale reale sale al 47,4%. Questo significa che i contribuenti onesti in Veneto sostengono un peso fiscale significativamente superiore rispetto a quanto comunemente comunicato.

Va notato che nel 2023, la pressione fiscale è effettivamente diminuita dello 0,2% rispetto all’anno precedente, grazie a modifiche nelle aliquote e negli scaglioni dell’IRPEF e all’incremento modesto del PIL. Questa tendenza dovrebbe continuare anche nel 2024, con un ulteriore calo del peso complessivo delle tasse e dei contributi sulla ricchezza prodotta nel Paese.

Il futuro a tinte fosche

In sintesi, la recente analisi della pressione fiscale in Veneto evidenzia un divario significativo tra la pressione fiscale ufficiale e quella reale. Questo fenomeno ha implicazioni importanti per i cittadini, che affrontano un carico fiscale più elevato di quanto comunemente riconosciuto. Tuttavia, nonostante una diminuzione delle tasse, l’incremento delle tariffe in settori cruciali ha limitato il beneficio per i contribuenti.

Il dibattito sulla pressione fiscale in Italia rimane un argomento di grande rilevanza, con implicazioni profonde per la vita quotidiana dei cittadini e l’economia del Paese.