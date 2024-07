Pagamenti Digitali sicurezza ed innovazione al Payments Summit del Sole 24 Ore

L’innovazione tecnologica ha rivoluzionato il settore finanziario, permettendo la trasmissione istantanea di denaro senza l’uso di contante. Questo progresso è stato ulteriormente accelerato dall’avvento della Blockchain e dell’Intelligenza Artificiale, che stanno trasformando il panorama dei pagamenti digitali e creando nuove opportunità di business. Il Payments Summit, organizzato dal Sole 24 Ore, rappresenta una piattaforma fondamentale per discutere il futuro dei pagamenti digitali, con un focus particolare su come coniugare innovazione e sicurezza.

Questo evento, in programma giovedì 4 luglio 2024, si terrà in modalità live e digital, fornendo un’opportunità unica per esplorare le tendenze emergenti nel settore dei pagamenti digitali.

La giornata di lavori sarà aperta dal Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, presso la sede milanese del quotidiano. Seguiranno interventi di esperti del settore che affronteranno temi cruciali come l’adozione della Central Bank Digital Currency (CBDC) e l’evoluzione dei pagamenti digitali a livello globale e nazionale. Inoltre, verranno esplorati concetti innovativi come gli “invisible payments” e le implicazioni per la sicurezza e la privacy nel contesto di un consumatore sempre più digitale.

L’Evoluzione dei Pagamenti Digitali e l’Adozione della CBDC

Il primo panel del convegno sarà dedicato all’evoluzione dei pagamenti digitali e all’adozione della Central Bank Digital Currency (CBDC). La CBDC rappresenta una forma di valuta digitale emessa dalla banca centrale di un paese, simile alle criptovalute, ma con il sostegno del governo.

Questa innovazione mira a migliorare l’efficienza dei pagamenti e a garantire la stabilità finanziaria. Chiara Scotti, membro del Direttorio e Vicedirettrice Generale della Banca d’Italia, fornirà una panoramica sulle implicazioni della CBDC per il sistema finanziario italiano e globale.

La discussione proseguirà con un’analisi del mercato globale dei pagamenti digitali, guidata da Dario Patrizi, Financial Services Director di Capgemini. Patrizi illustrerà le tendenze attuali e le previsioni future, evidenziando come le nuove tecnologie stiano trasformando il modo in cui le transazioni finanziarie vengono effettuate.

Successivamente, Ivano Asaro del Politecnico di Milano presenterà una dettagliata analisi del mercato italiano, focalizzandosi sull’Osservatorio Innovative Payments della School of Management dell’istituto.

Questo intervento fornirà una visione approfondita delle dinamiche locali e delle opportunità per le imprese italiane nel contesto dei pagamenti digitali.

I Pagamenti Digitali Integrati per il Business

La seconda sessione del convegno si concentrerà sui pagamenti digitali integrati per il business. Luca Moroni, Director Visa Commercial Solutions Lead, e Barbara Nicoli, Responsabile Marketing – Cards & Digital Issuing di Nexi, discuteranno delle soluzioni innovative che stanno trasformando il settore dei pagamenti aziendali.

Questi interventi metteranno in luce come le aziende possono beneficiare di sistemi di pagamento avanzati per migliorare l’efficienza operativa e offrire un valore aggiunto ai loro clienti.

Pasquale Barbalace di UniCredit, Silvia Attanasio dell’ABI e Flavia Alzetta di Soldo condivideranno le loro esperienze e prospettive sui servizi innovativi a valore aggiunto per le aziende. Lorenzo Fredianelli di PagoPA e Andrea Temporiti di Flowe esploreranno le nuove frontiere dei pagamenti digitali, inclusi i cosiddetti “invisible payments”.

Questi pagamenti, che non richiedono alcun dispositivo per l’attivazione e sono basati sulla biometria, stanno rapidamente guadagnando terreno in Europa e rappresentano il futuro delle transazioni digitali.

La Sicurezza e la Privacy nei Pagamenti Digitali

La sicurezza e la privacy sono tematiche cruciali nel contesto dei pagamenti digitali, soprattutto in un’epoca in cui i dati personali sono diventati una risorsa preziosa.

L’ultima tavola rotonda della mattinata affronterà queste problematiche, con interventi di esperti come Patrizia Bussoli di Bea Finance SFC, Giovanna Boggio Robutti della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, Edoardo Lozza dell’Università Cattolica di Milano e Oreste Pollicino della Bocconi.

Questi esperti discuteranno delle misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati e la tutela della privacy degli utenti.

Inoltre, verrà affrontata la questione dell’educazione del consumatore digitale. Con la crescente adozione dei pagamenti digitali, è fondamentale che i consumatori siano adeguatamente informati sui rischi e sulle opportunità legate a queste nuove tecnologie.

La tavola rotonda offrirà spunti preziosi su come educare il pubblico e promuovere una cultura della sicurezza digitale.

Il Payments Summit 2024, con il suo ricco programma di interventi e discussioni, rappresenta un’opportunità unica per esplorare il futuro dei pagamenti digitali. L’evento riunirà esperti del settore, professionisti e accademici per discutere delle sfide e delle opportunità che attendono il mondo dei pagamenti digitali.

Con un focus su innovazione e sicurezza, il convegno offrirà spunti preziosi per le aziende e i consumatori che operano in un contesto sempre più digitalizzato.