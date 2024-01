Ocse mette le mani nelle tasche degli italiani: scopri perchè vuole la tassa patrimoniale e ridurre le pensioni.

Riforma Fiscale e Pensionistica in Italia: L’Analisi e le imposizioni dell’OCSE

L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha recentemente pubblicato un rapporto sull’economia italiana, evidenziando la necessità di una riforma fiscale e pensionistica. Questo documento mette in luce alcune criticità e propone soluzioni per un sistema più equilibrato e sostenibile.

L’Imposizione Fiscale: Dalla Lavoro al Patrimonio L’OCSE suggerisce di spostare il carico fiscale dal lavoro al patrimonio, in particolare sulle successioni e i beni immobili. Questo cambiamento, secondo l’organizzazione, potrebbe rendere il mix fiscale più favorevole alla crescita, incrementando le entrate.

Contrastare l’Evasione Fiscale Una delle priorità segnalate dall’OCSE è il contrasto all’evasione fiscale. L’organizzazione internazionale sottolinea l’importanza di politiche più stringenti per garantire un equo contributo fiscale da parte di tutti i cittadini.

Riforma delle Pensioni L’OCSE raccomanda una riduzione della generosità delle pensioni per le famiglie a reddito più elevato. Questa misura potrebbe limitare l’incremento della spesa pensionistica, mantenendo al contempo adeguati livelli di servizi pubblici e protezione sociale.

Fine di Quota 100 Il rapporto enfatizza l’importanza di eliminare gradualmente i regimi di pensionamento anticipato, come la cosiddetta Quota 100. Questo passaggio è considerato essenziale per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico.

Spesa Pubblica e Pensioni In Italia, le pensioni rappresentano una quota significativa della spesa pubblica. L’OCSE consiglia di rivedere questa voce di spesa per garantire una maggiore efficienza e sostenibilità finanziaria.

Ipotesi Contributo di Solidarietà Per contenere la spesa nel breve periodo, l’OCSE propone di mantenere la parziale deindicizzazione delle pensioni elevate, introducendo nel medio termine un’imposta sulle pensioni non correlate ai contributi versati.

Vulnerabilità agli Shock di Bilancio Secondo l’OCSE, l’Italia è vulnerabile agli shock di bilancio. L’organizzazione avverte che, senza cambiamenti nelle politiche di spesa e fiscali, l’aumento della spesa per pensioni, sanità e assistenza di lungo termine, insieme all’incremento dei costi del servizio del debito, potrebbe portare il debito pubblico a circa il 180% del PIL entro il 2040.

Portare il Debito su una Traiettoria più Prudente L’OCSE mette in evidenza la necessità di portare il debito italiano su un percorso più prudente. Questo obiettivo richiede riforme fiscali e della spesa, per sostenere i costi futuri e rispettare le regole fiscali europee.

Consolidamento dei Conti Pubblici In un contesto di rallentamento della crescita economica, l’OCSE sottolinea l’importanza di consolidare le finanze pubbliche italiane. Il debito pubblico elevato richiede una gestione attenta e sostenibile.

Incentivare il Lavoro di Donne e Giovani L’OCSE osserva che in Italia la partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro è tra le più basse. Propone di migliorare le prospettive lavorative dei giovani potenziando gli Istituti tecnologici superiori e di rafforzare la partecipazione femminile al lavoro ampliando i servizi per la cura della prima infanzia e incentivando ulteriormente il congedo di paternità.

