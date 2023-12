Nuovo Bonus Edilizio arriva lo stop alle detrazioni e un tetto al reddito delle famiglie ecco cosa cambia nel dettaglio

L’approvazione delle modifiche al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) da parte della Commissione Europea ha aperto la strada a importanti cambiamenti nel programma di rilancio e transizione ecologica dell’Italia. Tra le novità più rilevanti, spicca una nuova forma di agevolazione edilizia volta a promuovere l’efficientamento energetico degli edifici, con un’attenzione particolare alle famiglie a basso reddito. In questo articolo, esploreremo dettagliatamente le implicazioni di queste modifiche e le prospettive per il futuro.

Il Nuovo Pnrr: Cosa Cambia

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) italiano è stato oggetto di significative modifiche, portando il budget complessivo a 194,5 miliardi di euro. Questo aggiornamento ha comportato l’aggiunta di sette riforme e dodici nuovi investimenti, portando il totale a 66 riforme e 150 investimenti. Di questi, il 39,5% del budget è destinato alla transizione verde, un settore di fondamentale importanza per il futuro sostenibile dell’Italia. All’interno di questo ambito rientra anche la nuova agevolazione per l’efficientamento energetico degli edifici, che assume un ruolo di primo piano in considerazione della progressiva riduzione del Superbonus.

Il Ruolo Cruciale delle ESCO nell’Efficientamento Energetico





Le società di servizi del settore energetico (ESCO) sono destinate a giocare un ruolo fondamentale nell’implementazione dell’agevolazione per l’efficientamento energetico prevista nel nuovo Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) italiano. Queste società sono specializzate nell’offrire servizi e soluzioni finalizzate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici, riducendo al contempo i consumi e le emissioni di gas serra. L’approccio chiave delle ESCO è quello di fornire un supporto tecnico ed economico alle famiglie e agli edifici coinvolti nei progetti di efficientamento energetico.

Le ESCO lavoreranno in collaborazione con il partner operativo incaricato di gestire i fondi dell’agevolazione, definendo le modalità di erogazione dei finanziamenti e supervisionando l’attuazione dei lavori. Questo nuovo modello rappresenta una significativa evoluzione rispetto al precedente Superbonus, in cui l’agevolazione era erogata sotto forma di credito d’imposta ai beneficiari, che dovevano quindi gestire i costi dei lavori o optare per lo sconto in fattura.

La decisione di affidare alle ESCO la responsabilità dell’implementazione dei progetti di efficientamento energetico mira a garantire una gestione più efficiente delle risorse e a garantire che i lavori vengano eseguiti da professionisti esperti nel settore. Questo approccio dovrebbe contribuire a garantire il successo dell’agevolazione e a massimizzare gli impatti positivi sull’efficienza energetica degli edifici coinvolti.

Resta da vedere come saranno selezionate le ESCO e come verranno gestiti i progetti in modo da massimizzare il miglioramento energetico degli edifici. Tuttavia, l’importanza delle ESCO nel contribuire alla transizione ecologica e alla riduzione delle emissioni di gas serra è innegabile, e la loro competenza tecnica svolgerà un ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel nuovo Pnrr italiano.

Un Miliardo e 381 Milioni per l’Efficientamento Energetico

Il nuovo Pnrr ha stanziato una cifra significativa, pari a un miliardo e 381 milioni di euro, per sostenere gli interventi di efficientamento energetico nelle abitazioni delle famiglie a basso reddito. Questa decisione è stata presa per garantire che anche le famiglie economicamente svantaggiate possano accedere a miglioramenti energetici essenziali nei propri appartamenti. Di questi fondi, più di 920 milioni saranno destinati alle case popolari e agli alloggi sociali, mentre i restanti 460 milioni saranno destinati alle famiglie a basso reddito che vivono in condomini.

Gestione dei Fondi e Partner Operativo

Una delle sfide principali sarà la gestione efficace dei fondi destinati a questo programma. Secondo i documenti approvati dalla Commissione europea, è prevista la collaborazione con un partner operativo, che potrebbe essere Cassa Depositi e Prestiti o la European Investment Bank. Tuttavia, non è esclusa la possibilità di una collaborazione tra questi due soggetti. Nel corso del 2024, il governo italiano e il partner operativo dovranno definire le caratteristiche dello strumento finanziario e elaborare un accordo attuativo dettagliato.

Entrata in Vigore nel 2025

L’agevolazione per l’efficientamento energetico dovrebbe entrare in vigore nel 2025, sebbene i dettagli operativi siano ancora in fase di definizione. Tuttavia, il documento contenente la proposta di modifica del Pnrr offre alcune linee guida generali. Una delle differenze significative rispetto al Superbonus è che l’agevolazione non sarà più erogata come credito d’imposta ai beneficiari, ma tramite il supporto finanziario diretto a società di servizi del settore energetico (ESCO) incaricate di eseguire i lavori. Questo rappresenta un cambiamento significativo nella modalità di erogazione dell’agevolazione.

Indipendenza e Sostenibilità Ambientale

Un aspetto importante da sottolineare è l’indipendenza nella gestione delle decisioni sugli investimenti. Sarà costituito un consiglio direttivo indipendente dallo Stato incaricato di prendere decisioni riguardo agli investimenti. Inoltre, viene stabilita una rigorosa politica di “Do No Significant Harm” (non procurare pericoli significativi) che impedisce che gli investimenti riguardino attività e risorse legate ai combustibili fossili o superino la soglia minima degli obiettivi di compensazione delle emissioni stabiliti dal mercato europeo dei crediti di emissioni. Sono inoltre esclusi investimenti in discariche o inceneritori.

Conclusioni

In conclusione, le modifiche apportate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) italiano promettono importanti cambiamenti nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici. Questa nuova agevolazione mira a sostenere le famiglie a basso reddito nell’effettuare lavori di miglioramento energetico nei propri appartamenti. Tuttavia, il successo di questa iniziativa dipenderà dalla gestione efficiente dei fondi e dalla definizione precisa delle modalità di erogazione. Resta da vedere come questa nuova agevolazione contribuirà alla transizione ecologica del Paese e alla riduzione delle emissioni di gas serra. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi di questa importante iniziativa.