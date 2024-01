Nuove agevolazioni legge 104: ecco cosa non devi perdere.

Legge 104: Nuove Agevolazioni e Consegna Gratuita della Spesa

Introduzione alle Agevolazioni della Legge 104 La Legge 104 rappresenta un baluardo fondamentale nella tutela e nell’inclusione delle persone con disabilità in Italia. Le sue disposizioni coprono non solo l’assistenza e l’integrazione sociale, ma anche una serie di benefici concreti che riguardano la vita quotidiana. Tra queste agevolazioni, emerge ora una novità significativa: la consegna gratuita della spesa a domicilio.

L’Iniziativa di Carrefour: Una Svolta per i Beneficiari La grande catena di supermercati Carrefour ha introdotto una nuova opportunità per i beneficiari della Legge 104. Si tratta della possibilità di ricevere gratuitamente la spesa a casa una volta a settimana, una facilitazione che risulta particolarmente preziosa per chi vive con specifiche esigenze.

Dettagli dell’Offerta di Carrefour Carrefour offre la consegna gratuita ogni 7 giorni per una spesa online di almeno 69€. Per usufruire di questa agevolazione, i beneficiari devono registrarsi sul sito di Carrefour e compilare un apposito form di richiesta, fornendo la Disability Card o una certificazione dell’ASL che attesti la percentuale di invalidità.

Il Processo di Richiesta e Attivazione Una volta inviata la richiesta, l’agevolazione sarà attiva entro 7 giorni. Durante questo periodo di attesa, è comunque possibile usufruire della consegna gratuita inserendo il codice sconto FREEDEL al momento del pagamento per acquisti superiori a 69€.

Eccezioni e Categorie di Prodotti Esclusi Importante notare che alcune categorie di prodotti non sono incluse nell’offerta di consegna gratuita. Queste includono articoli come barbecue, biciclette, valigie, elettrodomestici, arredo casa, e altri. Per informazioni dettagliate, è consigliabile consultare il sito ufficiale di Carrefour.

Agevolazioni Fiscali e Assistenza nella Legge 104 Oltre alla consegna gratuita della spesa, la Legge 104 prevede una serie di altre agevolazioni, come esenzioni dal pagamento del ticket sanitario per visite mediche e prestazioni specialistiche, oltre ad agevolazioni fiscali per persone con disabilità e i loro familiari.

Conclusione e Riflessioni Questa iniziativa di Carrefour rappresenta un esempio di come le aziende possono contribuire concretamente al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità. La Legge 104, con le sue numerose disposizioni, continua a essere un punto di riferimento per la tutela e il sostegno in Italia.