Nova: la Nuova Piattaforma evoluta di Digital Banking di Nexi ed Engineering

La rivoluzione del digital banking in Europa prende una nuova direzione con la nascita di Nova, una piattaforma tecnologica avanzata sviluppata da Nexi, leader europeo nelle soluzioni PayTech, ed Engineering Group, gigante della digitalizzazione aziendale. Questa collaborazione promette di trasformare il panorama del banking digitale con un sistema altamente scalabile e personalizzabile, pensato per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di imprese, dalle piccole e medie aziende ai grandi gruppi corporate. Con un focus sulla flessibilità, l’efficienza operativa e l’innovazione continua, Nova rappresenta una svolta cruciale per il settore bancario, permettendo agli istituti finanziari di offrire soluzioni su misura che ottimizzano i costi e migliorano l’esperienza utente. Scopri come questa partnership rivoluzionaria potrà beneficiare banche e imprese in tutta Europa, aprendo nuove opportunità nel campo del digital corporate banking.

Nova: Una Piattaforma Evoluta per il Digital Banking

La collaborazione tra Nexi e Engineering Group ha dato vita a Nova, una piattaforma di digital banking che rappresenta una svolta epocale nel settore bancario europeo. Progettata per essere completamente scalabile e personalizzabile, Nova è destinata a rivoluzionare il modo in cui le banche e le imprese interagiscono con i servizi finanziari digitali.

Nexi, con la sua esperienza nel gestire oltre 500mila postazioni di corporate banking, e Engineering Group, con la sua vasta presenza internazionale e competenze digitali avanzate, hanno unito le forze per creare una soluzione che risponde alle esigenze di ogni segmento di impresa.

Nova si distingue per la sua architettura modulare e nativamente orientata al cloud, che permette una rapida implementazione di nuovi servizi e una facile integrazione con le soluzioni esistenti. Le funzionalità di API e micro-servizi consentono una continua innovazione e un’elevata scalabilità, rendendo la piattaforma adatta a supportare la crescita delle imprese e a migliorare l’efficienza operativa degli istituti finanziari.

La capacità di personalizzazione delle interfacce utente e dei tool di gestione assicura che ogni azienda possa adattare la piattaforma alle proprie esigenze specifiche, offrendo un’esperienza unica e ottimizzata.

Benefici Concreti per le Imprese Europee

Le imprese europee potranno trarre vantaggio da Nova attraverso i loro istituti finanziari di riferimento, beneficiando delle più avanzate funzionalità di digital corporate banking. La piattaforma offre massima flessibilità e personalizzazione, strumenti operativi all’avanguardia e interfacce intuitive che semplificano la gestione delle operazioni finanziarie.

Grazie all’approccio data-driven e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, Nova permette di adattare le soluzioni in base alle specifiche esigenze delle imprese, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi di gestione.

Le piccole e medie imprese, che fino ad oggi hanno spesso utilizzato varianti delle piattaforme dedicate ai privati, possono ora contare su una soluzione pensata appositamente per loro. La modularità e la scalabilità di Nova garantiscono che le aziende possano crescere senza doversi preoccupare di migrazioni complesse o costose. Inoltre, l’integrazione seamless con i servizi dei partner estende la value chain end to end, offrendo un’esperienza cliente migliorata e più completa.

Un Ecosistema Bancario Innovativo e Flessibile

Nova non è solo una piattaforma tecnologica, ma rappresenta anche un nuovo ecosistema bancario che unisce le migliori competenze e soluzioni proprietarie di Nexi ed Engineering Group. Questa partnership strategica mira a creare un centro di competenze unico in Europa, capace di garantire alta specializzazione e operatività multi-country.

La soluzione permette alle banche di personalizzare la loro offerta di digital corporate banking, implementando rapidamente nuovi servizi e ottimizzando i costi di gestione grazie a un ecosistema di prodotti propri e di partner.

La resilienza e le prestazioni della piattaforma sono ulteriormente potenziate dall’utilizzo del cloud, che abilita una scalabilità senza precedenti e una gestione efficace dei picchi di carico. Questo approccio flessibile e aperto all’innovazione continua consente agli istituti finanziari di rimanere competitivi in un mercato in rapida evoluzione, offrendo soluzioni su misura che rispondono alle sfide del presente e del futuro.

Un Salto Radical nel Digital Corporate Banking

La creazione di Nova segna un salto radicale nell’ecosistema dei servizi bancari digitali per le imprese. Fino ad oggi, mancava una piattaforma unica e dedicata che potesse servire efficacemente sia le grandi sia le piccole imprese. Nova colma questo vuoto offrendo una soluzione su misura che combina flessibilità, copertura ampia e modularità dei servizi.

Le parole di Renato Martini, Digital Banking Solutions Director di Nexi Group, sottolineano l’importanza di questa innovazione: “Grazie a questa collaborazione mettiamo a disposizione delle banche una piattaforma stato dell’arte capace di offrire una soluzione su misura per tutte le imprese, garantendo loro massima flessibilità, ampia copertura e modularità dei servizi e possibilità di personalizzazione.”

Stefano Achermann, Vice President Financial Services di Engineering, aggiunge: “Con NOVA offriamo a tutte le Istituzioni Finanziarie Europee uno strumento progettato per la gestione di ecosistemi pensati e realizzati per i diversi segmenti di impresa. Una best-in-class solution che non solo risponde alle sfide del mercato ma rappresenta un’opportunità senza precedenti per ottimizzare i costi, personalizzare l’offerta e scalare rapidamente il proprio business.”

Un Futuro di Innovazione e Crescita

La partnership tra Nexi e Engineering Group rappresenta un passo fondamentale verso il futuro del digital banking in Europa. Nova, con la sua architettura avanzata e le funzionalità innovative, è destinata a diventare un punto di riferimento per le soluzioni di corporate banking digitali.

Le imprese e gli istituti finanziari possono ora contare su una piattaforma che offre flessibilità, personalizzazione e scalabilità, garantendo al contempo un’elevata efficienza operativa e un’esperienza utente ottimizzata.

La continua evoluzione del mercato richiede soluzioni dinamiche e flessibili, e Nova risponde perfettamente a queste esigenze. Grazie alla sinergia tra Nexi ed Engineering Group, il digital corporate banking europeo è pronto a fare un salto di qualità, offrendo nuove opportunità di crescita e sviluppo per tutte le imprese. La strada verso un futuro di innovazione è tracciata, e Nova si pone come protagonista di questa trasformazione, pronta a ridefinire gli standard del settore bancario digitale.